Update am Morgen: Proteste in L.A. - darum geht es

ICE - Immigration and Customs Enforcement - das ist eine Bundesbehörde mit 20.000 Mitarbeitern, die seit ihrer Gründung 2003 für die Durchsetzung von Einwanderungs- und Zollgesetzen verantwortlich ist. US-Präsident Donald Trump hat den Beamten Vorgaben gemacht: Sie sollen 3.000 illegale Einwanderer pro Tag ausliefern - und so nehmen die ICE-Mitarbeiter in Schulen, an Arbeitsplätzen oder in öffentlichen Einrichtungen Hunderte Menschen fest, um die Quote zu erfüllen. "Sie werden jetzt jeden Tag eine stark ansteigende Zahl von illegalen Ausländern sehen, die verhaftet und entfernt werden," kündigte Trumps Berater Stephen Miller an.