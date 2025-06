Auszug aus dem Elternhaus: Länger leben bei Mama und Papa

In sieben EU-Staaten war das Auszugsalter im Jahr 2024 im Durchschnitt niedriger als in Deutschland, darunter die skandinavischen Staaten. Besonders früh verließen junge Leute in Finnland (mit rund 21 Jahren) und in Dänemark mit knapp 22 Jahren das elterliche Haus. Auch in den Niederlanden (rund 23 Jahre) zieht es junge Menschen früher in die große, weite Welt. In Frankreich ist die Lage wie in Deutschland - hier verlassen junge Leute ebenfalls mit knapp 24 Jahren das "Hotel Mama".