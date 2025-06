Bahn plant Direktzüge nach London - Verhandlungen mit Eurostar

Verbindung zweier wichtiger Finanzplätze Europas

Auch Genf in der Schweiz soll direkt mit der britischen Hauptstadt verbunden werden. "Die Nachfrage nach Zugreisen in Europa ist stark, die Kunden wollen mit dem Zug weiter reisen als je zuvor", erklärte die Generaldirektorin von Eurostar, Gwendoline Cazenave.

Zulassung, Technik, Infrastruktur: Noch große Hürden

Ein Zug ohne Umstieg ist aber alles andere als trivial in der Welt der Bahn. "Eine Direktverbindung von Deutschland nach London ist in technischer, betrieblicher und rechtlicher Hinsicht anspruchsvoll", so der Bahnsprecher. Die Zulassung der Fahrzeuge in verschiedenen Ländern könnte ein Hindernis sein.