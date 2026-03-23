Update am Abend: US-Angriffspause, SPD in Not und Dürr-Rücktritt

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US-Präsident Donald Trump relativiert seine Drohung vom Wochenende und kündigt an, Irans Energieinfrastruktur fünf Tage lang nicht angreifen zu lassen. In Rheinland-Pfalz und Berlin tut sich die SPD schwer, das Wahlergebnis vom Sonntag zu verarbeiten. Und an der Spitze der FDP steht ein Wechsel an - Parteichef Christian Dürr tritt zurück.

USA pausieren Angriffe auf Irans Energie

Das ist passiert: In den nächsten fünf Tagen soll es keine Angriffe der Vereinigten Staaten auf Kraftwerke und weitere Energie-Infrastruktur Irans mehr geben. Das hat US-Präsident Donald Trump angeordnet.

In den nächsten fünf Tagen soll es keine Angriffe der Vereinigten Staaten auf Kraftwerke und weitere Energie-Infrastruktur Irans mehr geben. Das hat US-Präsident Donald Trump angeordnet. Das ist der Hintergrund: Trump verweist zur Begründung auf "sehr gute und produktive Gespräche" zwischen den USA und Iran in den vergangenen Tagen. Zuletzt hatte Trump noch ein Ultimatum von zwei Tagen gestellt, um Iran zur Öffnung der Straße von Hormus zu drängen.

Trump verweist zur Begründung auf "sehr gute und produktive Gespräche" zwischen den USA und Iran in den vergangenen Tagen. Zuletzt hatte Trump noch ein Ultimatum von zwei Tagen gestellt, um Iran zur Öffnung der Straße von Hormus zu drängen. Das sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen: "Es ist erstmal ein kleines Fünkchen Hoffnung", sagt Theveßen zur Verlängerung der Frist. Eine Eskalation sei eigentlich nicht im Sinne Trumps, da sie wohl für weiteres Chaos in der Region sorgen würde. Der US-Präsident spiele in seiner Begründung für die Fristverlängerung wohl auf den Oman an, der aktuell versuche, eine Absicherung der Straße von Hormus zu vermitteln. Gelinge hier nämlich eine Einigung, könne Trump dies als Sieg deklarieren und die amerikanischen Angriffe einstellen.

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin ab 12:00 Uhr. 23.03.2026 | 1:21 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Außerdem gibt es ab 19:45 Uhr ein ZDFheute live zu Donald Trumps Iran-Strategie. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

SPD-Niederlage in Rheinland-Pfalz: Keine personellen Konsequenzen

Das ist passiert: Nach den Beratungen der Parteigremien in Berlin über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt es bei der SPD keine Rücktritte oder andere personelle Konsequenzen. Die Parteichefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen "Chaos" vermeiden und stattdessen mit einem "klaren programmatischen und strategischen Kurs jetzt die Zukunft bestimmen", wie Klingbeil verkündete.

Nach den Beratungen der Parteigremien in Berlin über die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt es bei der SPD keine Rücktritte oder andere personelle Konsequenzen. Die Parteichefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen "Chaos" vermeiden und stattdessen mit einem "klaren programmatischen und strategischen Kurs jetzt die Zukunft bestimmen", wie Klingbeil verkündete. Das ist der Hintergrund: Am Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat vor allem die SPD zu knabbern: Nach 35 Jahren verliert die Partei den Ministerpräsidentenposten - und das trotz eines Amtsbonus für den beliebten Alexander Schweitzer. Zahlreiche Stimmen machen die Bundespartei für die Niederlage verantwortlich. Führungsdebatte, Profilsuche und ein neues Grundsatzprogramm - die Sozialdemokraten ringen um Antworten, wie ZDFheute-Hauptstadtkorrespondent Jan Henrich analysiert.

Am Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat vor allem die SPD zu knabbern: Nach 35 Jahren verliert die Partei den Ministerpräsidentenposten - und das trotz eines Amtsbonus für den beliebten Alexander Schweitzer. Zahlreiche Stimmen machen die Bundespartei für die Niederlage verantwortlich. Führungsdebatte, Profilsuche und ein neues Grundsatzprogramm - die Sozialdemokraten ringen um Antworten, wie ZDFheute-Hauptstadtkorrespondent Jan Henrich analysiert. Das sagt Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach: Auch sie sieht für die Sozialdemokraten "eine immense Zäsur". Was darüber hinaus das starke AfD-Ergebnis bedeutet und warum es kleinere Parteien wie die Linke und die FDP auch bei künftigen Landtagswahlen schwer haben könnten, hat sie bei ZDFheute live erklärt:

Über die Folgen der Landtagswahl berichtete ZDFheute live ab 8:00 Uhr. 23.03.2026 | 9:27 min

Über weitere Reaktionen und Entwicklungen berichten wir laufend in unserem Liveblog zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Außerdem gibt es ab 19:25 Uhr ein ZDF spezial zu den Auswirkungen der Wahl - wie gewohnt im TV und im Streaming.

FDP-Chef Dürr will zurücktreten

Das ist passiert: FDP-Parteichef Christian Dürr hat nach ZDFheute-Informationen seinen Rücktritt angekündigt. Auch der gesamte Parteivorstand soll im Mai neu aufgestellt werden. Dürr will sich dann aber erneut zur Wahl stellen.

FDP-Parteichef Christian Dürr hat nach ZDFheute-Informationen seinen Rücktritt angekündigt. Auch der gesamte Parteivorstand soll im Mai neu aufgestellt werden. Dürr will sich dann aber erneut zur Wahl stellen. Das ist der Hintergrund: Die jüngsten Wahlergebnisse der Liberalen waren desaströs. Sowohl in Baden-Württemberg (4,4 Prozent) als auch in Rheinland-Pfalz (2,1 Prozent) flogen sie aus dem Landtag, auch im Bund muss die Partei außerparlamentarisch Oppositionsarbeit machen. Für sie geht es nun darum, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Nur mit welchem Personal? Der Name Henning Höne fällt, auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann könnte mächtiger werden. Britta Buchholz berichtet über die Optionen.

Die jüngsten Wahlergebnisse der Liberalen waren desaströs. Sowohl in Baden-Württemberg (4,4 Prozent) als auch in Rheinland-Pfalz (2,1 Prozent) flogen sie aus dem Landtag, auch im Bund muss die Partei außerparlamentarisch Oppositionsarbeit machen. Für sie geht es nun darum, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen. Nur mit welchem Personal? Der Name Henning Höne fällt, auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann könnte mächtiger werden. Britta Buchholz berichtet über die Optionen. Darum ist das wichtig: Die FDP kämpft um ihr politisches Überleben. Nach den beiden Landtagswahlen in diesem Monat ist sie künftig nur noch in sechs Landesparlamenten vertreten. In Rheinland-Pfalz etwa glauben drei Viertel der Wählerinnen und Wähler, dass die FDP keine Zukunft mehr hat, wie Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen vom Wahlsonntag zeigen.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Die Mieten für Studierende steigen weiter: Neuen Daten zufolge kostet ein WG-Zimmer im Schnitt 512 Euro. Besonders teuer ist es in München, Hamburg und Berlin. Wo es eher Schnäppchen gibt, lesen Sie hier.

Ratgeber: Private Nutzung von Drohnen

Den Wanderurlaub aus der Luft filmen oder die Drohne einfach mal im Park fliegen lassen? Was bei der privaten Nutzung von Drohnen erlaubt ist - und wo die Grenzen liegen. Daniel Heymann von der ZDF-Redaktion Recht und Justiz klärt auf:

Über dieses Thema berichtete "Volle Kanne" heute ab 09:05 Uhr. 13.03.2026 | 7:00 min

Sport

Borussia Dortmund: Der BVB hat Nils-Ole Book als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 40-Jährige wechselt vom SV Elversberg zur Borussia, bei der er einen Vertrag bis 2029 erhält.

1. FC Köln: Lukas Kwasniok hatte als Trainer der Kölner eine negative Serie zu verantworten und mit ständiger Rotation seine Mannschaft verunsichert. Es übernimmt Co-Trainer René Wagner. Über die Gründe für das Aus berichtet Stephan Klemm.

Schlagzeilen

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Natur, die von der Decke baumelt. Die Künstlerin Rebecca Louise Shaw hat es zu ihrer Mission gemacht, aus Millionen von Blumen Installationen zu bauen, in denen man völlig von Pflanzen umgeben ist.

Über dieses Thema berichtete "heute in Deutschland" ab 14:00 Uhr. 23.03.2026 | 1:36 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Eine bessere Welt": Wissenschaftlerin Elena gerät nach einem polarisierenden Talkshow-Auftritt in einen heftigen Shitstorm, der sich zu einer Bedrohung für ihre ganze Familie entwickelt. (1 Std. 30 Min.)

14.03.2026 | 88:50 min

Terra Xplore: Wie sehr prägen Geschwister unsere Persönlichkeit? Leon Windscheid blickt mit den Ehrlich Brothers zurück in ihre Kindheit und erkundet, was Streit, Eifersucht und Geschwisterliebe mit uns machen. (45 Min.)

23.03.2026 | 43:24 min

Rezept des Tages: Ofenschlupfer

Ein Ofenschlupfer ist die schwäbische Version eines French Toasts: ein süßer Auflauf aus altbackenem Brot mit Äpfeln. Mario Kotaska serviert dazu Vanillesoße und Preiselbeeren.

Dieses Rezept zeigte "Volle Kanne" heute ab 9:05 Uhr. 23.03.2026 | 5:44 min

Für das Rezept finden Sie hier den Download.

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