Update am Morgen: 110 Sekunden Dunkelheit

Guten Morgen,

eclipse solar, so heißt die Sonnenfinsternis auf Spanisch. Seit Wochen bereiten sich die Spanier darauf vor, denn bei ihnen wird es in einigen Landesteilen für ein paar Minuten ganz dunkel - eine totale Sonnenfinsternis. Um genau 20:28 Uhr wird der Kernschatten des Mondes im galizischen La Coruña auf das spanische Festland treffen.

Klingt spektakulär, dauert aber tatsächlich nicht länger als 110 Sekunden. Trotzdem sind Millionen Menschen auch deshalb diesen Sommer nach Spanien gereist. Es ist die erste totale Sonnenfinsternis auf dem spanischen Festland seit über 100 Jahren. Und fast niemand will dieses besondere Ereignis verpassen, oder - noch viel schlimmer - dabei sein, aber nichts sehen können.

Mittagsmagazin, 11.08.2026 ab 12 Uhr 11.08.2026 | 2:28 min

So widmet die spanische Zeitung "El País" einen ganzen Artikel den Wolken. Es sei nicht nur wichtig zu wissen, ob es direkt über einem bewölkt sei, schreibt das Blatt, sondern die Bewölkung Richtung Horizont sei entscheidend. Hohe Wolken seien besser als tiefe, dünnere besser als dickere, all das kann man dort lernen.

Auch wir in Deutschland sollten danach Ausschau halten, denn je nach Region werden auch hier bis zu 90 Prozent der Sonne verdeckt sein und wir können unseren ganz eigenen Eclipse Moment erleben.

Im auslandsjournal schauen wir heute Abend nach der Sonnenfinsternis unter anderem nach Afghanistan, wo die Taliban fünf Jahre nach der Machtübernahme das Land international weitgehend isoliert haben. Vor allem die Lage für Frauen hat sich dramatisch verschlechtert, sie wurden aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens verdrängt. Mädchen dürfen nur bis zur sechsten Klasse in die Schule gehen.

ZDF heute, 11.08.2026, 19 Uhr 11.08.2026 | 1:36 min

Weder die humanitäre noch die wirtschaftliche Lage hätten die Taliban verbessert, das trauen sich die Menschen auf der Straße sogar offen zu sagen, berichtet unser ZDF-Reporter Dominik Lessmeister. Er zeigt im auslandsjournal den täglichen Kampf ums Überleben und die wenige Hilfe, die Afghanistan noch erreicht.

Ich freue mich auf Sie am Mittwochabend im auslandsjournal,

Alica Jung, Moderatorin Auslandsjournal

Die totale Sonnenfinsternis über Mallorca können Sie ab 20 Uhr hier im Livestream verfolgen.

heute journal, 10. August 2026, ab 21:45 Uhr 10.08.2026 | 0:51 min

Was im Nahen Osten passiert ist

US-Militär beschießt Tanker: Das US-Militär hat einen Tanker bei dem Versuch beschossen, die amerikanische Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Ein Helikopter habe zwei Raketen auf das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff gefeuert, als es auf einen iranischen Hafen zusteuern wollte, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Putin plant laut Selenskyj große Mobilisierung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kremlchef Wladimir Putin erneut vorgeworfen, eine groß angelegte Mobilisierung zu planen. Die massenhafte Rekrutierung von Soldaten werde für den Herbst vorbereitet, gleich nach der Parlamentswahl im September, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft und berief sich auf Geheimdienstinformationen.

Russland hält Tausende ukrainische Zivilisten fest: Mehr als 16.000 ukrainische Zivilisten werden nach Schätzungen der UN weiterhin von Russland ihrer Freiheit beraubt. Viele würden ohne Kontakt zur Außenwelt oder ohne eine mit dem Völkerrecht vereinbare Grundlage festgehalten, sagte die stellvertretende UN-Generalsekretärin für Menschenrechte, Claudia Fuentes Julio.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 11.08.2026, 19:00 Uhr 11.08.2026 | 1:13 min

Kabinett entscheidet über mehrere Reformprojekte: Das Bundeskabinett will heute einen Gesetzentwurf zur Reform der deutschen Nachrichtendienste beschließen. Ziel ist es, diese angesichts der wachsenden hybriden Bedrohung Deutschlands mit deutlich mehr Befugnissen auszustatten. Vorgesehen sind aber auch mehr Kontrolle und in einigen Bereichen neue Leitplanken für die Dienste. In der von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) geleiteten Sitzung soll zudem die BAföG-Reform auf den Weg gebracht werden.

Verkehrsminister beraten über Niedrigwasser-Lage: Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten über die schwierige Lage der Binnenschifffahrt wegen niedriger Wasserstände in mehreren Flüssen. Bei der Schaltkonferenz ist auch ein Austausch über mögliche weitere Maßnahmen vorgesehen, wie Bundesminister Steffen Bilger sagte. Der CDU-Politiker bezeichnete die Lage als weiterhin sehr angespannt. Man müsse davon ausgehen, dass Probleme mit Niedrigwasser noch im ganzen August bestehen bleiben.

heute-Nachrichten, 11.08.2026, ab 17 Uhr 11.08.2026 | 0:59 min

Inflationsschub nach Ende des Tankrabatts: Mit der vom Staat verordneten Entlastung an der Zapfsäule ist es vorbei, und der Konflikt zwischen den USA und Iran ist nicht gelöst. Die Folge: Das Leben in Deutschland hat sich wieder deutlich stärker verteuert. Im Juli lagen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen errechnet hat. Heute um 8 Uhr veröffentlicht die Wiesbadener Behörde die Details zur Entwicklung der Inflationsrate im vergangenen Monat.

heute in deutschland, 22.07.2026, ab 14 Uhr 22.07.2026 | 1:59 min

Sportlich in den Tag

Gesa Krause - so gut wie nie zuvor?: Gesa Krause ist zurück - und so selbstbewusst wie lange nicht. Bei der Leichtathletik-EM greift die 34-Jährige nach ihrem dritten Titel. Auch Lea Meyer und Olivia Gürth sind in Form.

Grafik des Tages

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 12.08.2026 | 1:37 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch gibt es viel Sonne und nur dünne, hohe Wolken im Norden. Im Norden und Osten steigt die Temperatur auf 20 bis 28, sonst 28 bis 34 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion