Am Mittwoch ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland. Wo und wann man sie am besten beobachten kann - und warum Spanien-Urlauber den besten Blick haben. Ein Überblick.

Wann und wo die Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen ist

Am Abend des 12. Augusts ordnen sich Sonne, Mond und Erde in einer Reihe an. Von der Arktis bis Mallorca gibt es eine totale, in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. 07.08.2026 | 0:54 min

Wer Himmelsereignisse liebt, kommt am Mittwoch voll auf seine Kosten. Am Abend schiebt sich zunächst der Mond zwischen Sonne und Erde. Was beispielsweise in Spanien zu einer totalen Sonnenfinsternis führt, beschert uns in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis - also eine teilweise Bedeckung der Sonne.

Wo und wann das Ereignis zu beobachten ist, was bei einer Sonnenfinsternis zu beachten ist und welches Himmelsspektakel am Mittwoch noch zu sehen ist - ZDFheute mit einem Überblick.

Wann ist die Sonnenfinsternis in Deutschland zu sehen?

In Deutschland startet die partielle Sonnenfinsternis im Nordosten. Sie erreicht am 12. August um 19:12 Uhr Greifswald und um 19:23 Uhr München. Ihr Maximum wird etwa in der Zeit zwischen 20:05 Uhr und 20:18 Uhr erwartet. Am stärksten wird die Sonne im äußersten Südwesten bedeckt sein, wie unsere Karte zeigt:

Warum die Sonnenuntergangs-Sonnenfinsternis besonders schön ist Die bevorstehende Sonnenfinsternis ist ein ganz besonderes Himmelsschauspiel, denn sie ereignet sich kurz vor Sonnenuntergang: ein Zeitpunkt, der zwei faszinierende Naturphänomene auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen lässt.



Wer den Blick zum Horizont richtet, darf sich auf ein beeindruckendes Farbenspiel freuen: Die warmen Rot- und Orangetöne des Sonnenuntergangs vermischen sich mit den dunklen, oft als metallisch oder kupferfarben beschriebenen Schattierungen der Finsternis. Es entsteht ein Zusammenspiel aus Licht und Dunkelheit, wie man es nur selten zu sehen bekommt.



Hinzu kommt eine optische Täuschung, eine sogenannte Horizont-Illusion. Die Sonne (wie auch der Mond) nahe dem Horizont erscheinen oft riesengroß, obwohl ihre tatsächliche Größe im Blickfeld gleich bleibt. Das Gehirn vergleicht die Himmelskörper am Horizont mit Bäumen oder Häusern und schätzt sie dadurch fälschlicherweise größer ein.

Wo kann ich die Sonnenfinsternis beobachten?

Da die Sonne am Abend bereits relativ tief am Horizont steht, wird sie bei wolkenfreiem Himmel am besten von einem hohen Punkt aus mit freiem Blick nach Nordwesten oder Westen zu sehen sein.

Eine besondere Atmosphäre bieten zudem zahlreiche astronomische Einrichtungen. Sie laden zur "Langen Nacht der Astronomie" ein. Denn nach der Sonnenfinsternis kommt es am Mittwoch zu einem weiteren Ereignis: Der Meteorstrom der Perseiden hat in der Nacht auf den 13. August seinen Höhepunkt, wobei mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu rechnen ist. Die besten Beobachtungszeiten sind hier die Stunden von 23 Uhr abends bis 4 Uhr morgens.

Was muss ich während der Beobachtung beachten?

Notwendig ist eine spezielle Sonnenfinsternisbrille. Für die gibt es sogar eine Norm, auf die Sie achten können: DIN EN ISO 12312-2:2015 "mit entsprechender CE-Kennzeichnung", sagt der Direktor der Augenklinik der Universitätsmedizin Göttingen, Hans Hoerauf. Er rät, zudem auf Folgendes zu achten:

Intakte Schutzbrille

Folie ohne Kratzer, Löcher oder Risse

Am 12. August kann man die Sonnenfinsternis bestaunen. Nun werden in Spanien zwei Millionen spezielle Brillen ausgegeben, denn ohne richtigen Schutz kann das Betrachten des Naturschauspiels ins Auge gehen. 07.08.2026 | 0:21 min

So gefährlich ist der Blick ohne Schutz in die Sonne Ohne Schutz "erzeugen die von der Augenlinse gebündelten Sonnenstrahlen eine gezielte Hitze in der Netzhaut, die die Sehzellen in kürzester Zeit schädigen kann", erläutert der Facharzt für Augenheilkunde, Hans Hoerauf. Sie seien dann nicht mehr funktionsfähig. "Es können sich irreversible Vernarbungen am Ort des schärfsten Sehens bilden."



Auch die hohe Abdeckung der Sonne und die einsetzende Dämmerung seien kein ausreichender Schutz, betont Daniela Weiskopf vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). Das BfS warnt darüber hinaus vor vermeintlichen Alternativen zur Sonnenfinsternisbrille, die im Internet kursieren: Sonnenbrillen, Gletscherbrillen, schwarze Filmstreifen oder mit Kerzenruß geschwärte Gläser seien kein zuverlässiger Schutz, sondern gefährlich.



"Hochgefährlich ist übrigens auch die direkte Beobachtung der Sonne durch Ferngläser, Teleskope oder Kameras. Diese Geräte bündeln die Sonnenstrahlen zusätzlich", warnt Augenarzt Hoerauf. Wer solche Geräte nutzen wolle, brauche spezielle Filteraufsätze oder Folien.

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Das erklärt unsere Grafik:

Wo kann ich am Mittwoch eine totale Sonnenfinsternis sehen?

Menschen in Deutschland können die totale Sonnenfinsternis live im ZDF sehen. Wer nächsten Mittwoch beispielsweise auf Island oder in Spanien ist, kann sie aber auch persönlich erleben.

ZDF zeigt die totale Sonnenfinsternis live Harald Lesch und Jasmina Neudecker begleiten die totale Sonnenfinsternis am 12. August von Mallorca aus ab 20 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co", ab 20:15 Uhr in 3sat und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen von etwa 20:25 Uhr bis 20:35 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Hier geht es am 12. August zum Stream.

Die totale Sonnenfinsternis startet im nördlichen Sibirien, wo die Sonne gerade noch als Mitternachtssonne über dem Horizont zu sehen ist. In Deutschland ist es dann etwa 19 Uhr.

Der Schatten des Mondes zieht anschließend am Nordpol vorbei sowie über den Osten Grönlands und Westen Islands. Er erreicht Nordspanien, einen Zipfel von Portugal und zieht dann quer über die iberische Halbinsel und über die Balearen hinweg. Die totale Finsternis endet kurz nach 20:30 Uhr im Mittelmeer.

Totale Sonnenfinsternis in Indianapolis (2024): Der Mond ist ziemlich genau 400 mal kleiner als die Sonne - und steht dabei genau 400 mal näher an der Erde als die Sonne. Dadurch kann er sich von der Erde aus gesehen perfekt vor die Sonne schieben. Quelle: dpa

Am längsten dauert die Totalität mit 2 Minuten und 18 Sekunden etwa 100 Kilometer westlich der isländischen Küste vor der Inselgruppe Hvallátur.

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Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Eine totale Sonnenfinsternis gibt es nur etwa alle 18 Monate irgendwo auf der Erde. An einem bestimmten Ort sind sie sehr selten, da der Kernschatten oft einen sehr kleinen Durchmesser hat - bei der Sonnenfinsternis am 12. August laut Nasa maximal 294 Kilometer.

Die bislang letzte totale Sonnenfinsternis war von Deutschland aus am 11. August 1999 zu sehen, die nächste wird erst am 3. September 2081 sein. Kuriosum am Rande: Bereits am 2. August nächsten Jahres ist wieder eine totale Sonnenfinsternis in Spanien zu sehen, jedoch nur im äußersten Süden.

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