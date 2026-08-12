Anthropic führt Wasserzeichen bei Claude-Texten ein

Claude macht den KI-Einsatz bei Bildern und Texten mit einem Wasserzeichen erkennbar. Damit setzt Anthropic EU-Vorgaben um. Schon jetzt ist das Update aktiv.

Texte und Bilder von Claude haben jetzt ein Wasserzeichen

Bald mit Wasserzeichen: Der KI-Chatbot Claude von Anthropic. Quelle: epa

Das US-Unternehmen Anthropic hat angekündigt, Texte seines Chatbots Claude mit einem unsichtbaren Wasserzeichen zu versehen, um den EU-Vorgaben zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu entsprechen. Die Funktion ist für Nutzer unsichtbar und bleibt auch dann erhalten, wenn ein Text kopiert und an anderer Stelle wieder eingefügt wird, wie das Unternehmen am Montag (Ortszeit) erklärte.

Aktuelle Claude-Version setzt Wasserzeichen ein

Das Wasserzeichen bedeute nicht unbedingt, dass Claude den Text erstellt habe. Womöglich sei dieser nur von dem KI-Chatbot Claude bearbeitet oder Korrektur gelesen worden, führte Anthropic weiter aus. Die Kennzeichnung erfolgt, indem Claude Texte oder Bilder mit Metadaten versieht.

In nach dem 2. August veröffentlichten Claude-Versionen ist das Wasserzeichen dem Unternehmen zufolge bereits integriert. Ältere Versionen sollen später entsprechend aktualisiert werden.

Fortan gilt in der EU eine Kennzeichnungs-Pflicht für viele Inhalte, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Sie gilt vor allem für KI-Firmen und kommerzielle Anbieter. 02.08.2026 | 1:46 min

Anthropic setzt EU-Regeln um

Mit den Änderungen kommt Anthropic Anforderungen der Europäischen Union nach. Brüssel verlangt, dass KI-generierte Inhalte von Maschinen zu erfassende Kennzeichnungen aufweisen müssen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen. Einen freiwilligen Verhaltenskodex haben bereits 190 Unternehmen unterschrieben, darunter Google, Meta, Microsoft, Mistral und OpenAI.

Google erklärte unterdessen, dass sein KI-Chatbot Gemini die Marke von einer Milliarde monatlichen Nutzern überschritten habe. "Das ist unser am schnellsten wachsendes Produkt aller Zeiten", erklärte Google-Chef Sundar Pichai am Dienstag im Onlinedienst X.

Quelle: AFP