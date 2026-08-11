Wenn sich die Sonne verdunkelt, berührt das Menschen tief - trotz aller Wissenschaft. Astrophysiker und Terra-X-Moderator Harald Lesch erklärt, warum das so ist.

Fliegende Schatten, stille Vögel und eine sichtbare Sonnenkorona: Harald Lesch erklärt, warum eine totale Sonnenfinsternis zu den faszinierendsten Naturereignissen überhaupt gehört. 12.08.2026 | 1:12 min

ZDFheute: Was macht diese Sonnenfinsternis so besonders?

Harald Lesch: Die Sonnenfinsternis am 12. August wird kurz vor Sonnenuntergang passieren. Das heißt, die Sonne geht verfinstert unter. Und das ist natürlich irre. Da laufen zeitgleich die Bewegungen des Mondes und der Erde sichtbar zusammen und verursachen eine Sonnenuntergang-Sonnenfinsternis.

Das ist einfach ein Grenzerlebnis unserer Wahrnehmung. „

Am Abend des 12. Augusts ordnen sich Sonne, Mond und Erde in einer Reihe an. Von der Arktis bis Mallorca gibt es eine totale, in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. 07.08.2026 | 0:54 min

ZDFheute: Warum fasziniert uns eine Sonnenfinsternis so sehr, obwohl wir wissen, wie sie entsteht?

Lesch: Unser gesamtes Gottvertrauen geht zurück auf die Tatsache, dass die Dinge sich am Himmel wiederholen. Eine Sonnenfinsternis durchbricht diese Erfahrung.

Dass diese Sonne dann nicht mehr scheint, ist etwas, was uns tief in unseren Erfahrungen erschüttert. „

Deshalb kommt man um die Faszination nicht drum rum. Selbst heute bleibe eine gewisse Angst, obwohl wir alle wissen, dass es wieder hell wird.

Tausende Menschen, Teleskope auf Feldern und gespannte Blicke gen Himmel: Harald Lesch erinnert sich an die Sonnenfinsternis von 1999 und den besonderen Zauber dieses gemeinsamen Erlebnisses. 12.08.2026 | 0:43 min

ZDFheute: Was hat Sie bei Ihrer ersten Sonnenfinsternis besonders beeindruckt?

Lesch: Wir haben einen riesen Dusel gehabt. 1999 hat sich genau im richtigen Moment eine Wolkenlücke geöffnet. Andere sind extra weit gereist und haben nur Wolken gesehen. Und wir hatten genau den richtigen Blick. Das war einfach großartig.

ZDF zeigt die totale Sonnenfinsternis live Harald Lesch und Jasmina Neudecker begleiten die totale Sonnenfinsternis am 12. August von Mallorca aus ab 20 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co", ab 20:15 Uhr in 3sat und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen von etwa 20:25 Uhr bis 20:35 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Hier geht es am 12. August zum Stream.

ZDFheute: Kann so ein Ereignis die Perspektive auf die Welt verändern?

Lesch: Ich weiß nicht, ob das die Perspektive von allen verändert. Aber es gibt Menschen, die später sagen: Ich glaube, damals habe ich neu angefangen, über die Welt nachzudenken.

Solche Momente sind wie Leuchttürme für unsere Erinnerungen und bleiben wahrscheinlich für immer in unseren Erfahrungen und Gedächtnissen gespeichert. Ich erinnere mich noch ganz genau an jede Sonnenfinsternis, die ich gesehen habe.

Harald Lesch erklärt, warum eine totale Sonnenfinsternis weit mehr ist als ein astronomisches Ereignis und weshalb sie Staunen, Ehrfurcht und Respekt auslöst. 12.08.2026 | 0:51 min

ZDFheute: Warum sind Sonnenfinsternisse auch für die Forschung wichtig?

Lesch: Lange Zeit waren die Sonnenfinsternisse die einzige Möglichkeit, etwas am Himmel zu sehen, was in unmittelbarer Nähe von der Sonne ist. Und es wurde entlang einer Sonnenfinsternis vom Astrophysiker Arthur Eddington bewiesen, dass die Schwerkraft der Sonne das Licht von dahinterliegenden Sternen ablenkt. Also der Beweis für Einsteins allgemeine Relativitätstheorie.

Das Interview führte Elisabeth zu Eulenburg.

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