Sehr weit weg und kaum erforscht:Die Oortsche Wolke: Was Flugbahnen von Kometen verraten
von Andreas Singler
Kometen faszinieren die Menschen seit je her. Ihre verblüffenden Flugbahnen deuten drauf hin, dass unser Sonnensystem von einer kugelförmigen Wolke umgeben sein muss.
Unser Sonnensystem: Das sind acht Planeten, die gemeinsam mit ihren Monden um die Sonne kreisen. An deren Schwerkraft sind sie gebunden. Umgeben sind sie vom Kuipergürtel, der Heimat des einst als neunter Planet gelisteten Pluto sowie Milliarden kleinerer Objekte. Aber ist das schon alles? Noch lange nicht.
Weit draußen, fast schon auf halben Weg zu unserem 4,3 Lichtjahre entfernten Nachbar-Sternsystem Alpha Centauri, existiert - vermutlich - noch ein riesiger Raum mit hunderten Milliarden Objekten aus Eis, Staub und Gestein. Sie sind fast so alt wie unser Sonnensystem selbst: die Oortsche Wolke. Sie ist der mit riesigem Abstand größte Teil unseres Sonnensystems.
Jan Hendrik Oort - Spezialist für unsichtbare Kräfte im Universum
Benannt ist dieser äußerste Teil unseres Planetensystems nach dem niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort (1900 bis 1992), einem der herausragenden Astronomen des 20. Jahrhunderts. Er formulierte nicht nur die These von der später nach ihm benannten Wolke. Oorts Beobachtungen lieferten frühe Hinweise auf die Existenz von Materie im Universum, die sich der direkten Beobachtung entzieht, aber durch ihre Schwerkraft bemerkbar macht - ein Grundgedanke der heutigen Dunkle-Materie-Hypothese.
"Die Oortsche Wolke ist eine Hypothese", sagt der Astrophysiker Hakeem Oluseyi in der ZDFinfo-Dokumentation "Eine Reise durch das Sonnensystem - Dunkle Welten". Gesehen hat sie noch niemand - und doch muss sie da sein.
Sehen Sie die Doku "Eine Reise durch das Sonnensystem - Dunkle Welten" am 12. August 2026 um 1:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Jan Hendrik Oort nahm in der Mitte des 20. Jahrhunderts anhand von mathematischen Berechnungen an, dass der flache Teil des uns bekannten und beobachtbaren Sonnensystems von einer kugelförmigen Ansammlung unzähliger Kleinobjekte umgeben sein muss.
Kometen mit ungewöhnlichen Flugbahnen geben Rätsel auf
Die Hinweise auf diese Außenumgebung gaben ihm die spektakulär leuchtenden Himmelskörper, die die Menschheit seit je her faszinieren: Kometen. Manche von ihnen stammen aus dem Kuipergürtel. Andere hingegen - die sogenannten langperiodischen Kometen - tauchen in sehr großen zeitlichen Abständen von Jahrhunderten oder sogar von Millionen Jahren immer wieder auf. Ihre Flugbahnen verlaufen so ungewöhnlich, dass sie aus jenem noch weitgehend unbekannten Teil unseres Sonnensystems stammen müssen.
Die Tatsache, dass Kometen von sehr weit herkommen, beweist alleine noch nicht die Existenz einer kugelförmigen Außenwelt unseres Sonnensystems. "Interessanterweise kommen sie aus allen Richtungen", präzisiert die Planetenwissenschaftlerin Jessica Sunshine von der Universität Maryland. "Also muss es eine Wolke geben."
Weit, weit weg - und unfassbar groß
Die Entfernungen dieses kugelförmigen Lampenschirms übersteigen alle Maßstäbe, die der Mensch sich vorzustellen vermag. Der mittlere Abstand der Erde zur Sonne beträgt knapp 150 Millionen Kilometer, das entspricht einer Astronomischen Einheit. Alleine die Distanz zum Beginn der Oortschen Wolke beträgt das Tausendfache. Und bis zum Erreichen der äußeren Hülle der Wolke sind es dann sogar 100.000 Astronomische Einheiten.
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