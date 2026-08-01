Kometen faszinieren die Menschen seit je her. Ihre verblüffenden Flugbahnen deuten drauf hin, dass unser Sonnensystem von einer kugelförmigen Wolke umgeben sein muss.

Jenseits der Planeten verbergen sich Welten, eingehüllt in Dunkelheit. Außerhalb der Reichweite selbst der stärksten Teleskope liegen kaum erforschte, geheimnisvolle dunkle Orte. 03.05.2025 | 44:53 min

Unser Sonnensystem: Das sind acht Planeten, die gemeinsam mit ihren Monden um die Sonne kreisen. An deren Schwerkraft sind sie gebunden. Umgeben sind sie vom Kuipergürtel, der Heimat des einst als neunter Planet gelisteten Pluto sowie Milliarden kleinerer Objekte. Aber ist das schon alles? Noch lange nicht.

Weit draußen, fast schon auf halben Weg zu unserem 4,3 Lichtjahre entfernten Nachbar-Sternsystem Alpha Centauri, existiert - vermutlich - noch ein riesiger Raum mit hunderten Milliarden Objekten aus Eis, Staub und Gestein. Sie sind fast so alt wie unser Sonnensystem selbst: die Oortsche Wolke. Sie ist der mit riesigem Abstand größte Teil unseres Sonnensystems.

In der unermesslichen Weite des Sonnensystems gibt es Welten, die sich jeder Erklärung entziehen. Seltsame Planeten und Monde, Außenseiter und Sonderlinge mit eigenartigen Formen und Größen. 03.05.2025 | 44:17 min

Jan Hendrik Oort - Spezialist für unsichtbare Kräfte im Universum

Benannt ist dieser äußerste Teil unseres Planetensystems nach dem niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort (1900 bis 1992), einem der herausragenden Astronomen des 20. Jahrhunderts. Er formulierte nicht nur die These von der später nach ihm benannten Wolke. Oorts Beobachtungen lieferten frühe Hinweise auf die Existenz von Materie im Universum, die sich der direkten Beobachtung entzieht, aber durch ihre Schwerkraft bemerkbar macht - ein Grundgedanke der heutigen Dunkle-Materie-Hypothese.

"Die Oortsche Wolke ist eine Hypothese", sagt der Astrophysiker Hakeem Oluseyi in der ZDFinfo-Dokumentation "Eine Reise durch das Sonnensystem - Dunkle Welten". Gesehen hat sie noch niemand - und doch muss sie da sein.

Doku von ZDFinfo Sehen Sie die Doku "Eine Reise durch das Sonnensystem - Dunkle Welten" am 12. August 2026 um 1:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Jan Hendrik Oort nahm in der Mitte des 20. Jahrhunderts anhand von mathematischen Berechnungen an, dass der flache Teil des uns bekannten und beobachtbaren Sonnensystems von einer kugelförmigen Ansammlung unzähliger Kleinobjekte umgeben sein muss.

Eine Reise zu den kältesten und entlegensten Welten des Sonnensystems. Orte, an denen sich Eis sonderbar verhält. Es könnte sogar eine Umgebung geschaffen haben, in der Leben möglich ist. 03.05.2025 | 44:15 min

Kometen mit ungewöhnlichen Flugbahnen geben Rätsel auf

Die Hinweise auf diese Außenumgebung gaben ihm die spektakulär leuchtenden Himmelskörper, die die Menschheit seit je her faszinieren: Kometen. Manche von ihnen stammen aus dem Kuipergürtel. Andere hingegen - die sogenannten langperiodischen Kometen - tauchen in sehr großen zeitlichen Abständen von Jahrhunderten oder sogar von Millionen Jahren immer wieder auf. Ihre Flugbahnen verlaufen so ungewöhnlich, dass sie aus jenem noch weitgehend unbekannten Teil unseres Sonnensystems stammen müssen.

Berechnet man ihre Flugbahn, führt sie ganz weit nach draußen, in die Oortsche Wolke. „ Jessica Sunshine, Planetenwissenschaftlerin Universität Maryland

Die Tatsache, dass Kometen von sehr weit herkommen, beweist alleine noch nicht die Existenz einer kugelförmigen Außenwelt unseres Sonnensystems. "Interessanterweise kommen sie aus allen Richtungen", präzisiert die Planetenwissenschaftlerin Jessica Sunshine von der Universität Maryland. "Also muss es eine Wolke geben."

Weit draußen im Sonnensystem spielt das Wetter verrückt. Auf fernen Planeten und Monden herrschen extreme Klimazonen und dramatische Phänomene. Sie gestalten kuriose Landschaften. 03.05.2025 | 44:32 min

Weit, weit weg - und unfassbar groß

Die Entfernungen dieses kugelförmigen Lampenschirms übersteigen alle Maßstäbe, die der Mensch sich vorzustellen vermag. Der mittlere Abstand der Erde zur Sonne beträgt knapp 150 Millionen Kilometer, das entspricht einer Astronomischen Einheit. Alleine die Distanz zum Beginn der Oortschen Wolke beträgt das Tausendfache. Und bis zum Erreichen der äußeren Hülle der Wolke sind es dann sogar 100.000 Astronomische Einheiten.