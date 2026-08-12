Ausgebuchte Hotels, gesperrte Straßen und ausverkaufte Sonnenfinsternis-Brillen: Mallorca ist vorbereitet auf ein besonderes Naturschauspiel - Sonnenfinsternis bei Sonnenuntergang.

Am Abend des 12. Augusts ordnen sich Sonne, Mond und Erde in einer Reihe an. Von der Arktis bis Mallorca gibt es eine totale, in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. 07.08.2026 | 0:54 min

Die Rezeptionistin Paula Llabrès ist in ihrem Hotel am Strand von Palma mittlerweile zur Sonnenfinsternis-Expertin geworden. Beim Check-In gibt sie nicht nur Informationen zu Frühstück und Pool.

Mit zum Repertoire dieses Augusts gehört die geschenkte spezielle Sonnenfinsternis-Brille, die Erklärung zur Dauer der Sonnenfinsternis von eineinhalb Minuten um 20:30 Uhr - und vor allem die Zeiten der Straßensperrungen um die Inselhauptstadt Palma.

Unser Hotel ist deshalb seit August im vergangenen Jahr ausgebucht. „ Paula Llabrès, Rezeptionistin in einem Hotel in Platja de Palma

Llabrès selbst hat sich für den Tag frei genommen und plant eine Wanderung entlang der Steilküste im Westen der Insel. Sie wird schon am Morgen gut elf Stunden vor der Sonnenfinsternis aufbrechen, um die für das Event eingerichteten Verkehrseinschränkungen auf der Insel zu umgehen.

Mitten in der Hauptsaison erlebt die Balearen-Insel einen zusätzlichen Touristen-Ansturm: Hunderttausende Schaulustige wollen dort am Mittwoch die Sonnenfinsternis beobachten. 10.08.2026 | 1:30 min

Letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland 1999

Auf Mallorca liegt Spannung in der heißen Luft. Die beliebte Urlaubsinsel ist einer der wenigen Orte in Europa, an denen die Finsternis am 12. August voll sichtbar ist.

In Deutschland gab es zuletzt 1999 eine totale Sonnenfinsternis - in diesem Jahr wird hierzulande der Mond die Sonne zwar auch verdecken, aber nicht vollständig. Die Totalität ist nur auf Island und einem schmalen Streifen von der spanischen Nordküste bis zu den balearischen Mittelmeerinseln wie Mallorca sichtbar.

Event mit Harald Lesch : Ab 20 Uhr: So sehen Sie die totale Sonnenfinsternis über Mallorca Mallorca steht ein ganz besonderes Erlebnis bevor: eine totale Sonnenfinsternis. Noch dazu zum Sonnenuntergang. Sie können das beim ZDF gleich in mehreren Livestreams verfolgen. mit Video 1:30

Sonnenfinsternis: Besonderheit für Astronomie-Fans

Im Mittelmeer geht die Sonne, kurz nachdem der Mond sie vollständig bedeckt hat, unter. Eine ganz besondere Finsternis - dabei ist das Zusammenspiel von Mond und Sonne auch ohne Sonnenuntergang schon beeindruckend.

Eigentlich können wir angesichts der fein abgestimmten Vorgänge am Himmel nur respektvoll staunen. „ Harald Lesch, Astrophysiker

"Der Mond schiebt sich exakt so vor die Sonnenscheibe, dass sie ganz genau bedeckt wird", erklärt Astrophysik-Professor Harald Lesch: "Er ist nicht zu klein, dann würden wir nur einen Ring sehen, und er ist nicht zu groß, dann würden wir von der leuchtenden Korona nichts beobachten."

Am Mittwochabend ist über Spanien eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Die beste Sicht auf das Naturereignis gibt es auf Mallorca. Die Insel rechnet mit intensivem Tourismus. 10.08.2026 | 2:15 min

So will die Polizei den Ansturm bewältigen

Mallorca erwartet an seinen neun offiziellen Beobachtungspunkten am Meer Menschenmassen. Ab dem Nachmittag sperrt die Polizei viele Teile der Insel, um das Überlaufen der Spots mit der besten Aussicht zu verhindern.

"Die größte Herausforderung an diesem Tag ist die gleichzeitige Ansammlung von Menschen und Fahrzeugen an Orten mit begrenzter Kapazität", sagt die Sprecherin der Guardia Civil, Mari Carmen Moya. Die Prioritäten seien, die Verkehrssicherheit zu garantieren, die Waldbrandgefahr zu minimieren und die Sicherheit auf See zu gewährleisten.

Kapazitäten auch ohne Sonnenfinsternis bereits erschöpft

Mehr Übernachtungen als sonst im August erwartet das Tourismusministerium aber kaum. "Was die Hotelauslastung und die touristische Auslastung auf den Balearen betrifft, wird es kaum einen Einfluss haben, denn unsere Kapazitäten sind bereits vollständig ausgeschöpft", so der Tourismusminister der Balearen Jaume Bauzà Mayol.

Tausende Menschen, Teleskope auf Feldern und gespannte Blicke gen Himmel: Harald Lesch erinnert sich an die Sonnenfinsternis von 1999 und den besonderen Zauber dieses gemeinsamen Erlebnisses. 12.08.2026 | 0:43 min

Ohne Sonnenfinsternis-Brille drohen irreparable Schäden

Und doch ist es ein anderer Sommer-Urlaub als in den vergangenen Jahren. So sind in diesem August die Sonnenfinsternis-Brillen heiß begehrt. Bei Optiker Juan Manuel Novo Bunse waren sie schon Tage vor der Sonnenfinsternis ausverkauft. Seit Januar hatte er sie im Sortiment und weist darauf hin, wie wichtig sie zum Schutz der Augen sind: "Die Netzhaut kann ohne sie verbrennen. Die Schäden wären unmittelbar und können irreparabel sein."

Bei Paula Llabrès und ihren Hotelgästen steigt die Vorfreude: "Alle sind so aufgeregt, seit einer Woche reden wir nur noch darüber", sagt die Rezeptionistin.

Es wird einer der besten Sonnenuntergänge unseres Lebens. „ Paula Llabrès, Einwohnerin von Mallorca

ZDF zeigt die totale Sonnenfinsternis live Harald Lesch und Jasmina Neudecker begleiten die totale Sonnenfinsternis am 12. August von Mallorca aus ab 20 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co", ab 20:15 Uhr in 3sat und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen von etwa 20:25 Uhr bis 20:35 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Hier geht es am 12. August zum Stream.