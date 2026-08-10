Sonnenfinsternis: Wo es noch Schutzbrillen gibt

Am Mittwoch können Menschen in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis bestaunen. Wieso das Betrachten ohne Schutzbrille gefährlich ist und wo es noch welche zu kaufen gibt.

Wo es noch Schutzbrillen für die Sonnenfinsternis gibt

Am Mittwochabend ist über Spanien eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Die beste Sicht auf das Naturereignis gibt es auf Mallorca. Die Insel rechnet mit intensivem Tourismus. 10.08.2026 | 2:15 min

Am Mittwochabend ist über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer das Himmelsschauspiel beobachten möchte, braucht dafür allerdings den richtigen Augenschutz.

Doch kurz vorher kann die Suche nach einer geeigneten Sonnenfinsternis-Brille schwierig werden. Wo es jetzt noch eine geben könnte - und warum normale Sonnenbrillen nicht ausreichen.

Warum die Sonnenuntergangs-Sonnenfinsternis besonders schön ist Die bevorstehende Sonnenfinsternis ist ein ganz besonderes Himmelsschauspiel, denn sie ereignet sich kurz vor Sonnenuntergang: ein Zeitpunkt, der zwei faszinierende Naturphänomene auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen lässt.



Wer den Blick zum Horizont richtet, darf sich auf ein beeindruckendes Farbenspiel freuen: Die warmen Rot- und Orangetöne des Sonnenuntergangs vermischen sich mit den dunklen, oft als metallisch oder kupferfarben beschriebenen Schattierungen der Finsternis. Es entsteht ein Zusammenspiel aus Licht und Dunkelheit, wie man es nur selten zu sehen bekommt.



Hinzu kommt eine optische Täuschung, eine sogenannte Horizont-Illusion. Die Sonne (wie auch der Mond) nahe dem Horizont erscheinen oft riesengroß, obwohl ihre tatsächliche Größe im Blickfeld gleich bleibt. Das Gehirn vergleicht die Himmelskörper am Horizont mit Bäumen oder Häusern und schätzt sie dadurch fälschlicherweise größer ein.

Wo kann man noch eine Sonnenfinsternis-Brille kaufen?

Eine erste Anlaufstelle könnten Optiker sein. Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) berichtet aus einzelnen Landesinnungsverbänden, dass viele Betriebe Sonnenfinsternis-Brillen anbieten. Wegen der offenbar hohen Nachfrage seien manche aber schon ausverkauft. "Wie realistisch es ist, sehr kurzfristig noch eine Brille zu bekommen, hängt daher stark vom jeweiligen Betrieb und dessen Bestand ab", sagte eine Sprecherin der ZVA.

Der Verband empfiehlt deshalb, direkt bei einem Augenoptiker in der Nähe nachzufragen. Das hat noch einen weiteren Vorteil: Wer unsicher ist, ob eine bereits vorhandene oder neu gekaufte Brille tatsächlich für die Sonnenbeobachtung geeignet ist, kann sich dort beraten lassen.

ZDF zeigt die totale Sonnenfinsternis live Harald Lesch und Jasmina Neudecker begleiten die totale Sonnenfinsternis am 12. August von Mallorca aus ab 20 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co", ab 20:15 Uhr in 3sat und bei entsprechenden Witterungsverhältnissen von etwa 20:25 Uhr bis 20:35 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Hier geht es am 12. August zum Stream.

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Auch Planetarien und Sternwarten geben rund um den Beobachtungsabend teilweise Schutzbrillen aus. Daneben werden "SoFi-Brillen" im Handel angeboten, etwa bei Elektronikhändlern wie MediaMarkt, über Amazon oder in spezialisierten Astroshops und bei Optikversendern wie Bresser. Wer online bestellt, sollte allerdings darauf achten, ob die Brille tatsächlich noch rechtzeitig geliefert werden kann.

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Sonnenfinsternis: Warum eine Schutzbrille notwendig ist

Auch während einer partiellen Sonnenfinsternis ist das Sonnenlicht stark genug, um die Netzhaut zu schädigen. Besonders tückisch: "Die Netzhaut besitzt keine Schmerzrezeptoren. Betroffene bemerken eine Schädigung deshalb häufig erst später", sagt Felicitas Bucher, Oberärztin an der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg.

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Eine Sonnenfinsternis-Brille besitzt deshalb eine spezielle Filterfolie, die nur einen geringen Teil des Sonnenlichts durchlässt. Normale Sonnenbrillen bieten diesen Schutz nicht. Wer keine Schutzbrille hat, kann die Sonnenfinsternis indirekt beobachten, zum Beispiel mit einer Lochkamera. Sie projiziert das Bild der Sonne durch ein kleines Loch im Karton auf eine helle Fläche.

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