Generell ist eine Verfinsterung der Sonne auf der Erde eigentlich keine Seltenheit. Im Schnitt ist alle 18 Monate irgendwo auf dem Planeten eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Doch der Mondschatten auf der Erde ist im Schnitt nur etwa 160 Kilometer breit und so ist das Spektakel jeweils nur in sehr begrenzten Bereichen zu sehen. Hinzu kommt, dass die Erde schnell rotiert und so nur ein sehr dünner, zeitlich stark begrenzter Pfad der Verfinsterung entsteht.



Die meisten Sonnenfinsternisse bleiben sogar gänzlich unbeobachtet: Neben unbewohnten Gebieten ist ein Großteil der Erdoberfläche mit Ozeanen bedeckt, von wo aus selten jemand zusieht.



Die letzte totale Sonnenfinsternis war 1999 über Deutschland zu sehen. Das nächste Mal ist es erst wieder 2081 so weit. In Spanien und Portugal, die dieses Jahr die Totalität erleben, gab es die letzte totale Sonnenfinsternis 1912.