Update am Abend: Russland schweigt und Deutsche pöbeln gern

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Hunderte Drohnen aus der Ukraine sind in der Nacht über die russische Hauptstadt geflogen. Und Moskau? Schweigt; oder vielmehr: Lässt schweigen. An der deutsch-belgischen Grenze wird derweil immer noch gegen den seit Tagen lodernden Waldbrand im Naturschutzgebiet Hohes Venn gekämpft. Die Zahl der Baugenehmigungen hat einen Rekord erreicht. Und auf deutschen Straßen haben Pöbeleien eine eher traurige Spitze eingenommen.

Hunderte Drohnen auf Region Moskau abgefeuert

Das ist passiert: Moskau und die Region rund um die russische Hauptstadt erleben die schwerste ukrainische Angriffswelle seit zwei Jahren. In der Nacht zu heute sind nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin 620 Drohnen in Richtung Moskau geflogen. Wohnhäuser, Geschäfte und ein Kraftwerk in der Region Moskau sollen getroffen worden sein, es gab Verletzte.

Moskau und die Region rund um die russische Hauptstadt erleben die schwerste ukrainische Angriffswelle seit zwei Jahren. In der Nacht zu heute sind nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin 620 Drohnen in Richtung Moskau geflogen. Wohnhäuser, Geschäfte und ein Kraftwerk in der Region Moskau sollen getroffen worden sein, es gab Verletzte. Das ist nicht passiert : Das staatliche Fernsehen berichtet über die Angriffe erstmal nicht. Wenn der Krieg Thema dort ist, dann sind es Erfolgsmeldungen von der Front. In einem Großteil des Landes ist es verboten, Videos von Angriffen oder daraus resultierenden Schäden aufzunehmen und zu verbreiten. Ansonsten droht ein Bußgeld.

: Das staatliche Fernsehen berichtet über die Angriffe erstmal nicht. Wenn der Krieg Thema dort ist, dann sind es Erfolgsmeldungen von der Front. In einem Großteil des Landes ist es verboten, Videos von Angriffen oder daraus resultierenden Schäden aufzunehmen und zu verbreiten. Ansonsten droht ein Bußgeld. Das sagt unser Reporter in Moskau: "Das Ziel ist klar", sagt ZDF-Reporter Felix Klauser. Der Krieg solle, soweit es gehe, aus der öffentlichen Wahrnehmung herausgehalten werden. "Das klappt in weiten Teilen erstaunlich gut - allerdings nicht immer": So seien etwa die steigenden Preise für Benzin und Diesel, die aus den ukrainischen Angriffen auf Raffinerien resultierten, für viele Russinnen und Russen zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden.

ZDFheute Xpress, 18.08.2026, 15:58 Uhr 18.08.2026 | 0:24 min

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Feuer an deutscher Grenze lodern weiter

Das ist passiert: Das Feuer im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn ist nicht gelöscht. Der Waldbrand lodert gut zwei Kilometer entfernt von Monschau in der Eifel. Das Großfeuer sorgte heute auch in mehr als 100 Kilometer Entfernung etwa in Köln oder auch Wuppertal für unangenehmen Brandgeruch.

Das Feuer im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn ist nicht gelöscht. Der Waldbrand lodert gut zwei Kilometer entfernt von Monschau in der Eifel. Das Großfeuer sorgte heute auch in mehr als 100 Kilometer Entfernung etwa in Köln oder auch Wuppertal für unangenehmen Brandgeruch. Das ist der Hintergrund: Feuerwehrsprecher Tobias Schell nennt die Lage für Monschau "beherrschbar". Wenn der Wind jedoch auffrische und sich drehe, könnte das das Feuer wieder stärker anfachen. Laut Deutschem Wetterdienst flaut der Wind ab. Günstig wirkten sich laut DWD auch kräftige Schauer aus. Der Regen soll auch in den nächsten Tagen voraussichtlich anhalten.

Feuerwehrsprecher Tobias Schell nennt die Lage für Monschau "beherrschbar". Wenn der Wind jedoch auffrische und sich drehe, könnte das das Feuer wieder stärker anfachen. Laut Deutschem Wetterdienst flaut der Wind ab. Günstig wirkten sich laut DWD auch kräftige Schauer aus. Der Regen soll auch in den nächsten Tagen voraussichtlich anhalten. Das sagen Experten: Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft verlangt unterdessen eine bessere Vorbereitung auf solche Situationen. "Wir brauchen einen vorbeugenden Brandschutz für Waldbrände", sagte Siegfried Maier im ZDF Morgenmagazin. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, wünscht sich, dass Feuerwehren besser für den Umgang mit Waldbränden trainiert werden.

ZDF heute in Deutschland, 18.08.2026, 14:00 Uhr 18.08.2026 | 1:36 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu den Waldbränden. Alle Berichte dazu finden Sie auf unserer Themenseite.

Rekord bei Baugenehmigungen

Das ist passiert: In diesem Jahr sind bisher so viele Baugenehmigungen erteilt worden, wie seit zehn Jahren nicht mehr. "Der Wohnungsbau kommt zurück", sagt Bauministerin Verena Hubertz dazu.

In diesem Jahr sind bisher so viele Baugenehmigungen erteilt worden, wie seit zehn Jahren nicht mehr. "Der Wohnungsbau kommt zurück", sagt Bauministerin Verena Hubertz dazu. Das ist der Hintergrund: Laut Statistischem Bundesamt wurden seit Jahresbeginn rund 126.300 Baugenehmigungen erteilt - das sind 15,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der starke Anstieg ist vor allem vor dem Hintergrund des niedrigen Niveaus in den Jahren 2024 und 2025 zu sehen. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt.

Laut Statistischem Bundesamt wurden seit Jahresbeginn rund 126.300 Baugenehmigungen erteilt - das sind 15,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der starke Anstieg ist vor allem vor dem Hintergrund des niedrigen Niveaus in den Jahren 2024 und 2025 zu sehen. Höhere Zinsen und Materialkosten hatten in den Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt. Das sagen Experten: Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe spricht noch nicht von einer Trendwende. "Das ist ein Hoffnungsschimmer, aber noch kein Durchbruch", sagt Felix Pakleppa mit Blick auf häufige Stornierungen von Anträgen. Klaus Wohlrabe vom Münchner Ifo-Institut spricht von einer "fragilen Erholung im Wohnungsbau". Das Institut rechnet 2026 mit 185.000 fertiggestellten Wohnungen - ein 15-Jahres-Tief. Der Bedarf liegt bei mindestens 300.000 Wohnungen pro Jahr.

ZDFheute Xpress, 18.08.2026, 11:53 Uhr 18.08.2026 | 0:27 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Drängeln, pöbeln, ausbremsen: Auf deutschen Straßen geht es immer rauer zu. Das zeigt die regelmäßig erhobene Langzeitstudie der Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Versicherer (UDV). Auch Radfahrende gaben in diesem Jahr häufiger aggressives Verhalten zu als noch 2023.

Ratgeber: Klospülung ohne Trinkwasser

Täglich wird in Deutschland ein hochwertiges Lebensmittel im Klo runtergespült - etwa 34 Liter Trinkwasser pro Kopf. In Zeiten des Klimawandels ein Luxus, der nicht unbedingt notwendig ist. Betül Türkeri vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) erklärt, wie man diese Verschwendung mit Regenwasser oder aufbereitetem Grauwasser (leicht verschmutztem Abwasser) verhindern könnte.

ZDF Volle Kanne, 05.08.2026, 09:05 Uhr 05.08.2026 | 3:57 min

Sport

In der Frauen-Bundesliga rollt der Ball schon wieder - und bei Eintracht Frankfurt gibt es Ärger wegen verpasster Dopingproben von Kapitänin Laura Freigang:

Sich in anderen Sportarten umzusehen, um das eigene Training zu optimieren, ist mittlerweile üblich. Deutschlands Vorzeige-Ruderer hat sich ein paar Dinge bei den Radprofis für seine WM-Vorbereitung abgeschaut:

ZDF Sportstudio, 18.08.2026, 05:30 Uhr 18.08.2026 | 1:23 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

E-Bike kann jeder? Beim Verbier Bike Festival in der Schweiz waren in der neuen Kategorie E-Mountainbike Ausdauer und Können gefragt, um einen 35 Kilometer langen Parcours zu bezwingen.

ZDF heute in europa, 18.08.2026, 16:00 Uhr 18.08.2026 | 0:24 min

Ein Blick ins All

Statt zurück in die Schule, ging es für Schüler des Gymnasiums am Rotenbühl ins Weltall. Für sie war der ESA-Weltraumsimulator auf den Schulhof gekommen.

ZDF heute in Deutschland, 18.08.2026, 14:00 Uhr 18.08.2026 | 1:33 min

Streaming-Tipps für den Abend

Ein Dating-Coach, ein Rapper und ein Mann, der in der Red-Pill-Szene eine Vergangenheit als Frauenhasser hinter sich hat: Sie alle beschäftigt die Frage nach der wahren Männlichkeit. Die Dokumentation "Alpha - Wann ist ein Mann ein Mann?" hat mit ihnen über Rollenbilder und frauenfeindliche Narrative gesprochen und beleuchtet die Vorbilder, die ihnen im Netz angeboten werden (ZDF 37 Grad, Dokumentation, 29 Minuten).

ZDF 37 Grad, 18.08.2026, 22:15 Uhr 18.08.2026 | 28:38 min

Elf Behördenangestellte werden aus Versehen in ein Weiterbildungsprogramm für High-Performer geschleust. "Das Manko": Sie alle sind mehr oder weniger inkompetent. Es kommt zu einer Eskalation in Beige. Die Komödie erzählt in vier Teilen von einer absurden Odyssee durch unterschiedliche Arbeitswelten (ZDF, Das kleine Fernsehspiel, Comedy, vier Teile je 20 bis 25 Minuten).

Sehen Sie hier den ersten Teil:

ZDF, Das kleine Fernsehspiel, 13.07.2026 10:00 Uhr 13.07.2026 | 24:27 min

Rezept des Tages: Wildkräutersalat mit Lachsforelle und Waffeln

ZDF Volle Kanne, 18.08.2026, 09:05 Uhr 18.08.2026 | 12:01 min

Leckere Wildkräuter, geräucherte Lachsforellenstreifen und eine frische Kren-Dill-Marinade ergeben einen sommerlichen Salat. Dazu serviert TV-Koch Armin Roßmeier herzhafte Oliven-Knoblauchwaffeln.

Hier können Sie das Rezept für den "Wildkräutersalat mit Lachsforellenstreifen" downloaden.

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