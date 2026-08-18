Mordfall Amy Lopez in Koblenz vor Gericht: Angeklagter gesteht

Über 30 Jahre nach dem Mord an der US-Touristin Amy Lopez in Koblenz steht ein 81-Jähriger vor Gericht. Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte die Tat gestanden.

Rund drei Jahrzehnte nach dem Mord an der US-Touristin Amy Lopez in Koblenz startet der Prozess. 18.08.2026 | 1:01 min

Etwa drei Jahrzehnte nach dem Mord an der US-Touristin Amy Lopez Koblenz hat der Prozess gegen einen 81 Jahre alten Angeklagten begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, "zur Befriedigung des Geschlechtstriebs heimtückisch und sonst aus niedrigen Beweggründen einen Menschen getötet zu haben".

Zum Prozessauftakt erschien der Angeklagte mit Rollator im dunkelgrauen T-Shirt. Sein Gesicht verdeckte er nicht. Zittrig setzte er sich auf die Anklagebank und verfolgte aufmerksam die Anklageverlesung. Verteidiger Volker Klein erklärte, dass der Angeklagte die Tat vollumfänglich einräumt. Im Anschluss nickte der 81-Jährige und antwortete mit "ja", als der Vorsitzende Richter Rupert Stehlin fragte, ob dies der Wahrheit entspreche.

Insgesamt sind am Landgericht acht Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wäre nach dieser Planung am 9. September zu rechnen.

Was ist über den Tathergang bekannt?

Amy Lopez wurde 1994 in Koblenz ermordet. Die damals 24-Jährige war am 26. September als Touristin in der Stadt, wie die Staatsanwaltschaft informierte. Demnach wollte sie die Festung Ehrenbreitstein besichtigen und in der dortigen Jugendherberge übernachten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem damals 49 Jahre alten Mann vor, sie unter einem Vorwand in das etwas abseits gelegene General-von-Aster-Zimmer gelockt zu haben. Dort soll er sie gefesselt, sexuell missbraucht und mit mehreren Messerstichen getötet haben. Außerdem soll er sie gewürgt und mit einem Stein auf sie eingeschlagen haben. Kurz nach der Tat fanden spielende Kinder die Leiche.

Wer ist der Tatverdächtige?

Der heute 81-Jährige geriet fünf Jahre nach dem Mord wegen der versuchten Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Koblenz ins Visier der Ermittler. Dafür wurde er zu sieben Jahren Haft verurteilt. Seine DNA wurde damals in der polizeilichen DNA-Datei gespeichert. Wegen gesetzlicher Löschfristen war diese Probe später jedoch nicht mehr verfügbar.

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Laut Staatsanwaltschaft war der Mann schon in früheren Jahren strafrechtlich in Erscheinung getreten. Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler sprach von Taten aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren, ohne weitere Details zu nennen.

Wie führten die Spuren 2026 zu dem Mann?

Am Hosenbund der Getöteten waren DNA-Spuren gesichert worden. Moderne Analysemethoden ermöglichten Fachleuten des Hessischen Landeskriminalamtes, die alten Spuren erneut genauer zu untersuchen. Nachdem der Mann 2026 freiwillig eine DNA-Probe abgegeben hatte, konnte diese den Tatortspuren zugeordnet werden. Im Februar wurde er in einem Seniorenheim im Raum Koblenz festgenommen.

Dass Jahrzehnte später DNA-Proben genommen wurden, darunter die des heute Tatverdächtigen, hatte damit zu tun, dass im Zuge einer Neubewertung des Falls andere Personen in den Blick kamen als in früheren Stadien der Ermittlungen.

Ist der Tatverdächtige schuldfähig?

Der von der Staatsanwaltschaft beauftragte psychiatrische Sachverständige sieht den heute 81-Jährigen nach bisheriger Einschätzung als voll schuldfähig an. Zwar bestehe bei ihm eine "chronische Vergewaltigungsdisposition mit mangelnder Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub". Hinweise auf eine Einschränkung oder Aufhebung der Schuldfähigkeit zur Tatzeit gebe es nach bisheriger Einschätzung jedoch nicht.

Das Gutachten ist noch vorläufig. Seine endgültige Einschätzung soll der Sachverständige erst am Ende der Hauptverhandlung abgeben.

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Quelle: dpa