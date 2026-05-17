Ermittlungsverfahren überführt Täter:Mord in Mannheim: DNA klärt Fall nach 20 Jahren
von Rebecca Ricker
Heute wird das DNA-Verfahren regelmäßig eingesetzt. Doch in den 1990er-Jahren war es ganz neu. Ein Mordfall zeigt, wie DNA noch jahrzehntealte Fälle klären kann.
Mannheim,1990: Der Italiener Calogero C. ist auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich fallen Schüsse auf offener Straße. Die Waffe: eine großkalibrige Pistole mit Schalldämpfer. Der 50-jährige Calogero stirbt am Tatort. Er war Vater dreier Söhne und einer Tochter. Die Polizei ermittelt, doch zunächst fehlt jede Spur.
Die Tochter gesteht - und widerruft
Drei Jahre nach dem Mord wenden sich zwei von Calogeros Söhnen an die Polizei. Sie belasten ihre Schwester Concetta: Sie soll in einem Streit den Mord zugegeben haben. Die Polizei nimmt Concetta fest. Und sie gesteht.
Sie habe einem Bekannten von dem jähzornigen Vater erzählt und der habe seine Hilfe angeboten. Doch dafür habe er nicht nur Geld gewollt, sondern auch Sex mit ihr. Sie habe sich darauf eingelassen, erklärte Concetta den Polizisten. In der Nacht habe er ein Kind mit ihr gezeugt - ihren Sohn. Danach seien sie getrennte Wege gegangen. Den Nachnamen des Mörders wisse sie nicht, sein Vorname sei Joaquino. Der Fall scheint gelöst.
Doch als sie dem Haftrichter vorgeführt wird, widerruft sie ihr Geständnis. Das bedeutet: Die Ermittler können ihre Aussage nicht verwerten.
BGH erlaubt DNA-Analyse in Strafprozessen
Die Polizei braucht einen anderen Beweis als das Geständnis. Den Ermittlern kommen die Entwicklungen der Kriminaltechnik zugute: 1990, im Jahr des Mordes an Calogero, erklärt der Bundesgerichtshof DNA als Beweismittel in Strafprozessen für zulässig.
Ein Glücksfall für die Polizei. Denn wenn die Zeugenaussage der Tochter von Calogero C. stimmt, müsste ihr Sohn, der jüngste Enkel von Calogero C., den genetischen Code des Mörders in sich haben. Damit besteht die Chance, dass der Täter anhand seiner DNA gefunden werden kann.
Doch anfangs fehlt die Infrastruktur, um das Verfahren anwenden zu können. Für einen Durchbruch sorgte ein Fall drei Jahre später: 1993 wurde ein Mädchen aus einer US-Kaserne entführt und getötet. Es gab zwar eine DNA-Probe, aber sie passte mit niemandem aus dem Umfeld überein. So entstand die Idee einer DNA-Reihenuntersuchung. Harald Schneider von der LKA Hessen übernahm den Fall und überprüfte die DNA von 2.000 Personen.
Seit 1998 hat die Polizei eine DNA-Datenbank
Der organisatorische Aufwand war enorm: Zu dem Zeitpunkt hatten die meisten Polizeibüros keine Computer, nur elektronische Schreibmaschinen. Harald Schneider musste ein System entwickeln, um die ganzen Proben zu kategorisieren und zu vergleichen.
1998 entstand dann die sogenannte "DNA-Analyse-Datei": Die Polizei speichert seither DNA von verurteilten Tätern für zehn Jahre, genau wie Spuren von Tatorten, die bisher keiner Person zugeordnet werden konnten.
Festnahme in Landau hilft der Polizei
2010, 20 Jahre nach dem Mord in Mannheim, bekommt der Fall eine neue Wendung: Ein Mann wird im 60 Kilometer entfernten Landau festgenommen, weil er mit Falschgeld und Waffen gehandelt haben soll. Sein Name: Joaquino S. Früher wohnte er in Mannheim. Für die Polizisten genug Indizien, um seine DNA zu testen und mit der DNA des Enkels von Calogero C. abzugleichen.
Das ist der entscheidende Beweis. Jaoquino S. kommt 21 Jahre nach dem Mord an Calogero C. vor Gericht. Er muss lebenslänglich in Haft, genau wie die Tochter Concetta. Dank der DNA-Analyse wurde damit ein Fall gelöst, der 20 Jahre lang ungeklärt war.
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