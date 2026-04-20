Update am Morgen: Cannabis entspannt Kriminalstatistik

Guten Morgen,

zwar wird die polizeiliche Kriminalstatistik erst heute Vormittag veröffentlicht, aber so viel sei schon verraten: Die neue Bilanz klingt zwar zunächst beruhigend - 2025 registrierte die Polizei weniger Straftaten als im Vorjahr.

Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell, warum diese Zahl trügt. Der Rückgang ist vor allem ein statistischer Effekt der Cannabis-Teillegalisierung. Seit 2024 sind die Fallzahlen bei Rauschgiftdelikten eingebrochen. Was die Gesamtstatistik nach unten zieht, ohne dass sich die Sicherheitslage insgesamt verbessert hätte.

ZDFheute Xpress, 09.04.2026, 12:10 Uhr 09.04.2026 | 0:28 min

Rückläufig sind wohl auch ausländerrechtliche Delikte. Der Grund dürfte weniger ein repressiver Erfolg sein als eine veränderte Ausgangslage: Die Dynamik des Migrationsgeschehens hat bereits seit zwei Jahren deutlich nachgelassen.

Dennoch, der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bleibt wohl im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil weiterhin überproportional hoch - ein Befund, der politisch sensibel bleibt und eigentlich eine differenzierte Einordnung verlangen würde. Eigentlich.

Frontal, 13.03.2026, 16:46 Uhr 13.03.2026 | 1:29 min

In anderen Feldern soll die Entwicklung leider nach oben zeigen. Da geht es um Mord, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Das alles werden der Innenminister und der Chef des Bundeskriminalamtes ab 10 Uhr mit konkreten Zahlen belegen.

Weder ein Grund zur Entwarnung noch ein Grund für Alarmismus. Dennoch werden es sich die Parteien nicht nehmen lassen, wie jedes Jahr die Polizeiliche Kriminalstatistik für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Herzliche Grüße aus Berlin

Lars Bohnsack, ZDF-Hauptstadtkorrespondent

Was im Iran-Krieg passiert ist

US-Marine entert iranischen Frachter - Regime will Vergeltung: Iran wirft den USA die Verletzung der Waffenruhe durch den Beschuss eines iranischen Handelsschiffes im Golf von Oman vor. Die Streitkräfte des Regimes würden bald zurückschlagen.

Neue Verhandlungen - oder doch nicht?: Die USA wollen laut Präsident Trump neue Iran-Gespräche in Pakistan führen - und eine Delegation nach Islamabad schicken. Doch Iran lehnt laut Berichten aktuell eine Teilnahme ab.

"Das iranische Regime spielt mit der Weltwirtschaft": Nahost-Experte Hans-Jakob Schindler sieht in der Blockade von Hormus und den Angriffen auf Schiffe Hinweise auf wachsenden Druck im iranischen Regime. Im Interview mit ZDFheute live pocht er auf die Wichtigkeit von Verhandlungen.

19.04.2026 | 13:33 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

19.04.2026 | 0:49 min

Wie sinnvoll ist ein Social-Media-Verbot für Jugendliche? Nach den Beschränkungen in Australien wird die Debatte auch in Deutschland intensiver geführt. Familienministerin Karin Prien hat eine 18-köpfige Expertenkommission gebeten, zunächst wissenschaftlich zu prüfen, wo Risiken und Gefahren, aber auch Chancen für Jugendliche sind. Heute will die Kommission ihre Bestandsaufnahme veröffentlichen - Empfehlungen sollen Ende Juni folgen.

Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien: Unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Präsident Luiz Inácio Lula da Silva finden in Berlin heute deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen statt. Auf beiden Seiten nehmen mehrere Minister teil, Merz und Lula wollen sich um 14:30 Uhr in einer gemeinsamen Pressekonferenz äußern.

Große Militärübung auf den Philippinen startet: Mehr als 17.000 Soldaten aus mehreren Ländern üben bis zum 8. Mai bei der Übung Balikatan die gemeinsame Einsatzfähigkeit. Das größte Truppenkontingent stellen die USA. Hintergrund der Übung sind auch die chinesischen Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern ist Deutscher Meister: Nach dem Patzer des BVB am Samstag in Hoffenheim brauchten die Münchner am Sonntag nur noch einen Punkt gegen Stuttgart, um die 35. Meisterschaft klarzumachen - am Ende wurde es ein Sieg, der den Titel vorzeitig sicherte.

Der FC Bayern nutzt den Patzer des BVB eiskalt aus und holt sich die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Gegner Stuttgart kann gegen siegeshungrige Münchner nur kurz mithalten. 20.04.2026 | 10:22 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

Mehr als 140 Aussteller und über 300 beteiligte Unternehmen aus Brasilien: So stark war noch kein anderes Partnerland auf der Hannover Messe vertreten. Der große Auftritt passt, denn Brasilien, das Partnerland 2026, ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Südamerika. Zugleich ist Deutschland der bedeutendste europäische Wirtschaftspartner Brasiliens - mit mehr als 1.500 deutschen Tochterunternehmen im Land und einem starken Fokus auf Industrie, Infrastruktur und Energiewende.

Die Weltmesse für die Industrie öffnet heute ihre Tore und geht bis Freitag (24. April).

ZDF heute, 19.04.2026, 17 Uhr. 19.04.2026 | 1:43 min

Ein Lichtblick

Keine Berührungsängste: Ex-US-Präsident Barack Obama und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani haben eine Kita in der Bronx besucht. Es wurde gesungen und geredet und ziemlich viel gelacht.

ZDFheute, 19.04.2026, 10:19 Uhr. 19.04.2026 | 0:49 min

Gesagt

Das würden wir keinem unserer Hunde und Katzen zumuten. „ Janine Bahr von Gemmert, Tierärztin

Nochmal drei Wochen dem Wal in der Ostsee beim Überlebenskampf zusehen? Für das private Helfer-Team vor Ort ist das keine Option. Das stellte Tierärztin Janine Bahr von Gemmert am Sonntag klar.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Warum Seegras die wahrscheinlich mächtigste Pflanze des Ozeans ist - dieser Frage geht Meeresbiologe Philipp Schubert in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.04.2026 | 2:35 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Montag regnet es von der Ems bis zur Neiße teils länger. Sonst bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix meist trocken. Wenige Schauer sind im Süden unterwegs. An der Ostsee weht ein stürmischer Nordostwind. Die Temperatur steigt auf Werte von acht bis 18 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt vom ZDFheute-Team.