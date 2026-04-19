Die Hannover Messe startet - in diesem Jahr mit weniger Ausstellungsfläche. Woran liegt das und welche Bedeutung haben Messen in Zeiten der Digitalisierung noch? Eine Einordnung.

Die Größe der Hannover Messe sei ein "Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung", sagt Messechef Köckler. Quelle: dpa

Vor der Corona-Pandemie waren die 23 Hallen bei der Hannover Messe gut belegt. 2024 waren es nur noch 15 Hallen, jetzt ist die weltweit führende Industrieschau auf nur noch elf Hallen zusammengeschrumpft.

Verlieren Messen im digitalen Zeitalter an Bedeutung? Jochen Köckler, Chef der Deutschen Messe AG in Hannover, sagt: "Wenn wir es zeitgemäß halten, ist Messe gar kein Auslaufmodell. Wir müssen aber zuhören, was wollen unsere Kunden, das hat was mit Laufzeiten von Messen zu tun. Vor 25 Jahren ging man zehn Tage lang auf eine Messe."

Wir müssen einfach sehen, dass wir das Thema Menschen zusammenbringen, zeitgemäß und modern halten, dass wir es vor allen Dingen auch kombinieren. „ Jochen Köckler, Chef der Deutschen Messe AG

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Corona als Einschnitt

Der große Einschnitt war die Corona-Pandemie, in der reihenweise Messen ausfielen. Notgedrungen arrangierte man sich, suchte und fand andere Möglichkeiten wenigstens etwas Geschäft zu machen. Impfzentren, Notunterkünfte, Konzerte.

Mit der Corona-Erfahrung hat beim Aussteller und Besucher ein Wandel stattgefunden, vieles wurde neugedacht. Aber an den Grundbedürfnissen der Menschen hat sich nichts geändert. Wolfgang Marzin, CEO der Messe Frankfurt GmbH, sagt:

Die Pandemie-Erfahrung hat gezeigt, dass die menschliche Begegnung auf allen Ebenen und bei allen Themen unersetzlich ist. Nicht nur, wenn es um Konzerte und andere Events, sondern vor allem auch, wenn es um geschäftliche Begegnungen bei Messen und Kongressen geht. „ Wolfgang Marzin, CEO der Messe Frankfurt GmbH

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Messe-Verband: Vertrauen und Glaubwürdigkeit wichtig

Und: Nicht jede Messe verliert Aussteller und Besucher, es ist eine Frage der Branchen, der Themen. "Messen wandeln, Messen verändern sich, das haben sie schon immer getan, das passiert aktuell noch ein bisschen schneller", erklärt Hendrik Hochheim, Leiter Bereich Messen Deutschland vom Auma, dem Verband der Deutschen Messewirtschaft. Die großen Messen hätten eine wirtschaftliche Strahlkraft, "Politik ist vor Ort, internationaler Austausch".

Für solche Plattformen ist es sogar wichtiger denn je, weil die Leute dort direkt ins Gespräch miteinander kommen, also das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit eine große Rolle spielt. „ Hendrik Hochheim, Auma - Verband der Deutschen Messewirtschaft

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Hannover Messe: "Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung"

Ein Aussteller- und Besucherrückgang ist nicht überall, aber schon deutlich erkennbar. Beispiel Hannover-Messe. 2025 verzeichnete sie rund 127.000 Besucher und rund 4.000 Aussteller. Trotz eines leichten Rückgangs der Besucherzahlen im Vergleich zu 2024, da waren es etwa 130.000, war die Stimmung positiv.

"Bei der Hannover Messe 2026 haben wir die Situation gerade am Standort Deutschland nach drei Jahren Wirtschaftskrise, dass viele unserer Aussteller, mit denen wir reden, in Kostensparprogrammen sind", sagt Messechef Köckler.

Er sei dankbar, dass sie 3.000 Top-Aussteller hätten. Aber es gebe auch in der Fläche bei der Hannover Messe "eine Delle, weil viele eben auch kleiner kommen. Und einige können sich das gar nicht mehr leisten." Gleichzeitig habe man auch neue Aussteller dazu gewonnen.

Von daher ja, die Industriemesse ist kleiner, das ist ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung. „ Jochen Köckler, Chef der Deutschen Messe AG

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Auma: Großteil der Unternehmen setzt weiter auf Messen

Laut Auma ist kein Rückgang bei der Ausstellungsfläche in der Breite zu sehen. Das zeigten Auswertungen von rund 300 Messen. "In einer aktuellen Befragung sagen 98 Prozent der Unternehmen, sie setzen auch weiter auf Messen, vielleicht statt fünf nur noch vier, um Kosten zu sparen, gleiches gilt für die Standgrößen", sagt Hochheim.

Das Problem sind eher die deutschen Aussteller. Das Wachstum der Messebranche wurde in den letzten Jahren durch die ausländischen Aussteller generiert. „ Hendrik Hochheim, Auma - Verband der Deutschen Messewirtschaft

Totgesagte leben länger, sagt man. In der Messebranche trifft das wohl zu.

Oliver Deuker berichtet aus dem ZDF-Studio in Hannover.