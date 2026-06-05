Update am Morgen: Was ist besser: die Stimmung oder die Lage?

Was ist besser: die Stimmung oder die Lage?

Stefan Leifert

Guten Morgen,

was ist besser in Deutschland: die Stimmung oder die Lage? Die Mehrheit der Deutschen sagt in unserem aktuellen Politbarometer: die Lage! Fast zwei Drittel finden, dass die aktuelle Stimmung im Land zu pessimistisch ist. Eigentlich gehört es zum Geschäft von Oppositionsparteien, das Glas stets halb leer und nicht halb voll zu sehen. Doch aktuell finden sogar die Anhänger von Grünen und Linken, dass die Deutschen zu verdrießlich auf ihr Land schauen. Einzig AfD- und FDP-Anhänger teilen diese Ansicht mehrheitlich nicht.

Quelle: ZDF

Über die Wechselwirkung von Fußball-Weltmeisterschaften und politischer Stimmung wird seit dem Sommermärchen 2006 ja gerne küchenpsychologisiert. Stellt sich also die Frage: Was trauen die Deutschen der deutschen Nationalmannschaft in Amerika zu? Nur 15 Prozent glauben an den WM-Titel, ein Drittel rechnet damit, dass im Viertelfinale Schluss ist. Ob es sich hier um Pessimismus oder Realismus handelt, übersteigt die demoskopische Kompetenz des Politbarometers natürlich.

Quelle: ZDF

Auch der Blick der Deutschen auf ihre Regierung bleibt pessimistisch. Die schlechte Bewertung der Arbeit von Schwarz-Rot stabilisiert sich auf niedrigstem Niveau. Das geht einher mit nur geringem Glauben daran, dass in Sachen Reformen der Sozialversicherungen viel passieren wird. Knapp drei Viertel unserer Befragten rechnen nicht damit, dass die Koalition hier einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten wird. Damit, dass bis zum Sommer ein Reformpaket vorliegt, rechnet nur eine Minderheit.

Quelle: ZDF

Quelle: ZDF

So labil wirkt die Regierungsarbeit, dass sogar Gerüchte für plausibel gehalten werden, die Union könnte in der laufenden Legislaturperiode mal eben den Kanzler tauschen. Gefragt, ob die Union voll hinter Kanzler Friedrich Merz steht, antworten 63 Prozent mit Nein. Und selbst unter den Anhängern von CDU und CSU glaubt das eine Mehrheit nicht.

Quelle: ZDF

Und die FDP? Hat von sich reden gemacht, als die geplante Wolfgang-Kubicki-Krönung plötzlich zu einer Kampfabstimmung wurde, die der 74-Jährige nur knapp gewann. Wird er die FDP erfolgreich in die Zukunft führen? Nur eine Minderheit der Deutschen glaubt das. Aber die eigenen Parteianhänger hat der neue FDP-Chef offenbar hinter sich.

Quelle: ZDF

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Leiter heute journal

PS: Wir haben in unserem Update am Morgen gestern im Zusammenhang mit Fronleichnam von "Happy Kadaver" geschrieben, auch prominent in der Überschrift. Dazu hat uns viel Kritik von Ihnen erreicht. Wir wollten damit keine religiösen Gefühle verletzen. Wir haben die Formulierung auf der Website und App angepasst.

Was im Nahen Osten passiert ist

Hisbollah lehnt Bedingungen zu Waffenruhe ab: Israel und Libanon haben sich laut US-Außenministerium auf die Umsetzung einer Waffenruhe verständigt. Die Hisbollah-Miliz lehnt die Bedingungen dafür ab und setzt die Kämpfe fort.

Israels Armee: Vier Hamas-Mitglieder getötet: Israels Armee hat trotz geltender Waffenruhe eigenen Angaben zufolge vier Hamas-Mitglieder im Norden des Gazastreifens getötet. Medizinische Kreise hatten zuvor neun Tote bei israelischen Angriffen auf Wohnungen in der Stadt Gaza in der Nacht zu Donnerstag gemeldet.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj an Putin: "Ich schlage ein Treffen vor": Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert Kremlchef Putin in einem öffentlichen Brief zu direkten Friedensgesprächen auf. Die USA könnten eine Waffenruhe überwachen.

Putin: Russland muss Luftabwehr verstärken: Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf Energie- und Militäranlagen in St. Petersburg hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine Verstärkung der Luftabwehr seines Landes angemahnt. "Russland hat ein Luftabwehrsystem. Ja, wir müssen es verbessern. Ja, wir müssen es stärken. Und das werden wir tun", sagte er.

Ukraine sieht Waffenexport als langfristige Einnahmequelle: Die Ukraine strebt eine stärkere Orientierung ihrer Rüstungsindustrie auf den Export an. "Der Waffenexport soll zu einer dauerhaften Quelle wirtschaftlicher Stärke für die Ukraine werden", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

05.06.2026 | 0:54 min

Verdi ruft zu Warnstreiks im Handel auf: Die Gewerkschaft Verdi hat für heute wieder bundesweite Warnstreiks im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel angekündigt. Betroffen seien Betriebe und Unternehmen in allen Bundesländern. In mehreren Städten plant Verdi große Kundgebungen. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 225 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro: Bundeskanzler Merz reist heute nach Montenegro und nimmt dort am EU-Westbalkan-Gipfel teil. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen sind die sechs Partnerländer des westlichen Balkans eingeladen. Deutschland und Frankreich wollen dabei eine neue Initiative für eine Beschleunigung des EU-Beitritts dieser Länder starten.

Zverev im Halbfinale der French Open: Alexander Zverev spielt um den Einzug ins Endspiel der French Open. Der Hamburger trifft im Halbfinale auf dem Court Philippe-Chatrier auf den Tschechen Jakub Menšík. Das Match beginnt um 14:30 Uhr.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Die Ukraine setzt Moskaus Kriegsnachschub für die Front massiv unter Druck und trifft Ziele tief im russischen Inland. Wie stark ist der Druck auf Putin? Militäranalyst Remmel analysiert die Lage.

ZDFheute live, 04.06.2026, 19:30 Uhr 04.06.2026 | 39:14 min

Ein Lichtblick

Mona Holk-Gharib betreibt eine Rettungsstation für Eichhörnchen. Dort päppelt sie verlassene oder verletzte Tiere wieder auf. Sind sie fit genug, werden sie in die Natur entlassen.

ZDFheute Xpress, 04.06.2026, 16:45 Uhr 04.06.2026 | 1:06 min

Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 04.06.2026 | 2:05 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Dabei kann es vor allem Richtung Nordsee sowie im Südwesten auch längere sonnige Abschnitte geben. Es wechseln sich Schauer und kurze Gewitter mit trockenen Phasen ab. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 21 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider