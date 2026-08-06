Update am Morgen: Chefsache Niedrigwasser

Guten Morgen,

mit wallendem Goldhaar soll sie auf dem Felsen gesessen und dabei verführerisch gesungen haben. So verführerisch, dass manch ein Rheinschiffer sich von der Loreley ablenken ließ und sein Schiff nicht mehr sicher durch die Untiefen und Felsen navigieren konnte, sondern ertrank.

Heute kommt die Gefahr nicht mehr von einer "schönen Jungfrau", sondern vom niedrigen Wasserstand: Eine Zahl macht den Binnenschiffern Angst: der Pegel Kaub. Er ist das nüchterne Gegenstück zur Rheinromantik - und in diesen Tagen zeigt er, wie verletzlich Deutschlands wichtigste Wasserstraße geworden ist.

"Kaub, 17 Zentimeter", hieß es gestern am späten Nachmittag. So niedrig wurde der Wasserstand dort seit Beginn der Messungen noch nicht registriert. Und ausgerechnet dieser Pegel, zwischen Mainz und Koblenz, ist mehr als eine lokale Messstelle. Denn wenn in Kaub das Wasser niedrig steht, dann hat das Auswirkungen auf Häfen, Raffinerien, Chemie- und Stahlindustrie.

ZDFheute Xpress, 04.08.2026, 08:05 Uhr 04.08.2026 | 0:26 min

Der Rhein ist die verkehrsreichste Binnenwasserstraße Europas, 285 Millionen Tonnen Fracht werden hier jedes Jahr bewegt. Der Pegel Kaub liegt auf einer extrem schmalen und flachen Strecke im Mittelrhein.

Kein Wunder also, dass die Binnenschiffer in diesen Tagen besorgt auf die Messwerte von hier schauen. Denn die Frachtschiffe können zwar zum Teil noch fahren, aber sie laden deutlich weniger. Was sonst mit einer Fahrt transportiert wird, braucht jetzt mehrere Schiffe. 20 bis 30 Prozent sind es gerade mal, die die meisten Schiffe noch laden können. Nur zum Vergleich: 100 Lkw sind nötig, um die Fracht eines einzigen großen Rheinschiffs zu ersetzen.

Niedrigwasser ist deshalb längst kein Randthema der Schifffahrt mehr, sondern ein Standortfaktor. Wohl auch deshalb will der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) das Problem nun zur Chefsache machen. Für heute hat er Fachleute zu einer Konferenz nach Bonn eingeladen. Im Vordergrund steht der Aktionsplan Niedrigwasser Rhein, den es bereits gibt und der auch viele akute, aber auch langfristige Maßnahmen beinhaltet.

So geht es unter anderem um die Idee, am Mittelrhein die Fahrrinne in Zukunft tiefer zu setzen, damit in Dürrephasen der Rhein länger befahrbar bleibt. Doch ist das wirklich die Lösung? Umweltschützer haben Bedenken und nicht nur das.

Denn die Dürre, die wir im Moment erleben, ist auf Klimaveränderungen zurückzuführen, das kann eigentlich niemand mehr leugnen. Aber wäre es dann nicht sinnvoll, dass nicht nur das Niedrigwasser zur "Chefsache" wird, sondern der Klimaschutz an sich wieder an Bedeutung gewinnt? In den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung nicht unbedingt den Eindruck erweckt, als stünde der weit oben auf ihrer Agenda. Aber vielleicht ändert sich das auch wieder. Damit man in Zukunft nicht immer im Sommer sagen muss: "Hoffentlich wird es morgen nicht so heiß!"

Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen,

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was heute noch wichtig ist

Urteil zum Anschlag auf Münchner Verdi-Demonstration - Zwischenbilanz zu Badetoten im laufenden Sommer - Halbjahreszahlen zum Umsatz von Rheinmetall 06.08.2026 | 1:04 min

Urteil nach Anschlag auf Verdi-Demonstration erwartet: Im Prozess um den tödlichen Anschlag auf eine Demo in München soll heute das Urteil fallen. Die Bundesanwaltschaft wirft Farhad N. vor, im Februar 2025 mit einem Auto in die Demonstration gefahren zu sein und dabei eine 37 Jahre alte Mutter mit ihrem zweijährigen Kind getötet zu haben.

Rheinmetall legt Zahlen vor: Der Rüstungskonzern Rheinmetall veröffentlicht heute seine Zahlen zum zweiten Quartal und damit auch den Halbjahresbericht des Unternehmens. In dessen Mittelpunkt dürfte - aus Sicht der Anleger - die Prognose für die Jahreszahlen stehen.

Badetote in Deutschland - DLRG zieht Zwischenbilanz: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft legt heute ihren Bericht vor, wie viele Menschen bisher im laufenden Jahr im und am Wasser starben.

Ausführlich informiert

Mit Desinformationskampagnen versucht Russland, die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen - auch mit Blick auf die Landtagswahlen im September. ZDFheute live ordnet ein.

ZDFheute live, 05.08.2026, 19:30 Uhr 05.08.2026 | 38:10 min

Weitere News-Updates zur Lage in der Ukraine und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Sportlich in den Tag

Die sechste Etappe der Tour de France Femmes steht an. Auf der anspruchsvollen Strecke von Montbrison bis Tournon-sur-Rhône müssen die Athletinnen insgesamt 2.600 Höhenmeter überwinden. Die Deutsche Antonia Niedermaier ist aktuell im weißen Trikot der besten Nachwuchsfahrerin unterwegs und muss dieses auf der sechsten Etappe gegen starke Konkurrenz verteidigen. Start ist um 13:45 Uhr.

Die deutschen Wasserspringerinnen und Wasserspringer sammeln bei der EM in Paris aktuell fleißig Medaillen. Am Abend haben sie nun die nächste Chance auf Gold, Silber oder Bronze. Zunächst springen bei den Frauen ab 17:30 Uhr Lena Hentschel und Jette Müller vom Drei-Meter-Brett im Synchronfinale, dann springen die Männer ab 18:50 Uhr um den Titel. Die müssen um 10:30 Uhr aber erstmal durch die Qualifikation. Aus deutscher Sicht mit dabei: Jaden Eikermann und Ole Rösler.

Zahl des Tages

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Heute kürt das Marktforschungsunternehmen GfK den offiziellen Sommerhit des Jahres. Wer schafft es auf die eins? Ganz oben im Rennen tummelt sich der TikTok-Hit "Gut Genug" von Kitschkrieg feat. Blumengarten & Shirin David. Aber auch die WM-Hymne "Dai Dai" von Shakira & Burna Boy gehört zu den Favoriten.

ZDF mittagsmagazin, 19.06.2026, 12:00 Uhr 19.06.2026 | 1:39 min

Ein Lichtblick

Haben sie Interesse an Politik? Oder ist es im nahegelegenen Park zu öde? Im Parlament von Mato Grosso (Brasilien) sind Capybaras durch das Gebäude spaziert.

ZDFheute Xpress, 05.08.2026, 12:41 Uhr 05.08.2026 | 0:30 min

Gesagt

Ich glaube, es ist Zeit für eine Präsidentin. „ Dirk Wiese, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion

Führende SPD-Politiker bestehen darauf, dass eine Frau die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier antritt. Im Gespräch sind bereits mehrere Frauen, darunter Ilse Aigner (CSU), Karin Prien (CDU) und Julia Klöckner (CDU).

ZDFheute Xpress, 02.08.2026, 07:43 Uhr 02.08.2026 | 3:17 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 06.08.2026 | 2:40 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag gewittert es im Südosten aus der Nacht heraus und auch tagsüber sind dort Gewitter zu erwarten. Sonst bleibt es trocken und überwiegend sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 30 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein