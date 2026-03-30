Update am Morgen: Reform-Mikado beginnt - heute mit Gesundheit

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

es wird jetzt viel von der Agenda 2010 gesprochen, aber der Vergleich greift viel zu kurz. Ja, die Situation war schwierig für die damalige Regierung, vom "kranken Mann Europas" war die Rede, die Arbeitslosigkeit hoch, Reformbedarf da.

Jetzt aber ist die Aufgabe ungleich größer: Es geht nicht bloß um die Reform des Arbeitsmarktes, sondern um sämtliche Eckpfeiler des Sozialstaats und Wirtschaftsstandorts. Es ist daher ein bisschen wie bei Mikado: Wer an der einen Seite zieht, droht das ganze Konstrukt zum Wackeln zu bringen. Heißt: Man muss äußerst behutsam vorgehen. Und das - im Vergleich zu damals - unter noch einmal weitaus schwierigeren Bedingungen.

Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten am 29.03.2026 ab 19:00 Uhr. 29.03.2026 | 1:30 min

Hinzu kommt, dass mit den Parteichefs Friedrich Merz (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) eben nicht nur zwei Akteure am Tisch sitzen, die sich - aus unterschiedlichen Gründen - inhaltlich zuletzt merklich angenähert haben. Es gibt auch einen dritten Mitspieler, der - was beim Mikado eher ungünstig ist - gern mal auf den Tisch haut: Markus Söder (CSU). Und es gibt eine SPD-Linke, die - bei Bedarf - ebenfalls entschlossen dazwischenfunken dürfte.

Als wären diese Voraussetzungen noch nicht herausfordernd genug, muss man sich das Mikado unter zusätzlich erschwerten Bedingungen vorstellen, die zum Teil selbst verschuldet sind, zum Teil von außen hinzukommen.

Erstens: enormer Zeitdruck, weil zunächst vorherige Bundesregierungen die Probleme ignoriert und dann auch Schwarz-Rot - aus Rücksicht auf die jüngsten Landtagswahlen - erstmal weitgehend aufge- bzw. in Kommissionen verschoben haben.

Zweitens: eine extrem angespannte Haushaltslage, weil Klingbeils Losung vom Mittwoch, wonach man nicht jedes Problem mit Geld lösen könne, in der Vergangenheit eben nicht handlungsleitend war für diese und vorherige Bundesregierungen - sondern eher: ihr Gegenteil.

Drittens: eine internationale Lage, die unter anderem durch einen skrupellosen russischen Großmachtsfantasten und einen (offenbar sogar für sich selbst) unberechenbaren Egomanen im Weißen Haus immer dann noch schwieriger wird, wenn man gerade denkt: Genau das sei doch eigentlich gar nicht mehr möglich.

Über Reformvorschläge in der Steuerpolitik berichtete das heute journal update am 26.03.2026 ab 00:30 Uhr. 26.03.2026 | 2:22 min

Um im Bild zu bleiben: Das Gesamt-Reformvorhaben gleicht dem Versuch, Mikado zu spielen auf einem durch ständige externe Schocks wackelnden Tisch - während es von draußen heftig reinweht und sehr laut die Uhr runtertickt.

Die Empfehlungen der Kommission zur Krankenkassenfinanzierung heute sind da also nur der Anfang. Bei aller Distanz kann man den Beteiligten nur eines wünschen: eine ruhige und zugleich entschlossene Hand.

Einen guten Start in die Woche wünscht Ihnen

Daniel Pontzen, ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Iran-Krieg passiert ist

UN-Blauhelmsoldat im Libanon getötet: Bei der Explosion eines Geschosses in einer Stellung der UN-Friedenstruppen im Libanon ist ein Blauhelmsoldat getötet worden. Ein weiterer wurde bei dem Vorfall im Süden des Landes schwer verletzt, wie die UN-Beobachtermission Unifil mitteilte.

Golfstaaten melden erneuten Beschuss: Das Energieministerium in Kuwait meldete in der Nacht auf der Plattform X Schäden an einem Nebengebäude eines Stromkraftwerks und einer Entsalzungsanlage. Ein indischer Arbeiter sei ums Leben gekommen. Die Luftabwehr in Saudi-Arabien fing unterdessen erneut fünf ballistische Raketen ab, wie das Verteidigungsministerium in der Nacht auf X mitteilte. Auch Bahrain, Jordanien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate seien wieder unter Beschuss durch Drohnen und Raketen geraten, berichtete der arabische Fernsehsender Al Jazeera. Die Geschosse seien abgefangen worden.

Irans Führung warnt die USA vor einer Bodenoffensive und kündigt Widerstand an. Gleichzeitig laufen internationale Vermittlungsbemühungen in Pakistan.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was heute noch wichtig ist

Über dieses Thema berichtete heute Xpress heute ab 00:30 Uhr. 30.03.2026 | 0:59 min

Al-Scharaa zu Besuch in Berlin: Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa holt seinen im Januar verschobenen Deutschlandbesuch nach. Er wird in Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz treffen und an einem Runden Tisch mit Unternehmern teilnehmen. Zu den Hauptthemen soll die Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat und der Wiederaufbau des im jahrelangen Bürgerkrieg schwer zerstörten Landes gehören, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.

Wüst vertritt Steinmeier: Ab heute vertritt offiziell NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine Woche lang - bis zum 6. April - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dieser ist laut Bundespräsidialamt im Osterurlaub. Der eigentliche Vertreter und die zweite Vertreterin in der Reihe hätten beide keine Zeit, hieß es.

Söder besucht die USA: Inmitten der Proteste gegen US-Präsident Donald Trump zieht es CSU-Chef Markus Söder erstmals in seiner Amtszeit als bayerischer Ministerpräsident in die USA. Ziele der Reise sind die wirtschaftlich starken US-Bundesstaaten Texas und South Carolina.

Sport

Fußball: Nach dem 4:3-Erfolg im Härtetest gegen die Schweiz trifft die DFB-Elf heute Abend im Testländerspiel auf Ghana. Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet auf große Veränderungen, einen Wechsel gibt es im Tor:

Skispringen: Der scheidende Bundestrainer blickt auf eine durchwachsene Saison mit dem Ausreißer von Raimunds Olympiasieg zurück. Sein Nachfolger muss einen Generationswechsel einleiten - Stephan Klemm berichtet.

Lichtblick

Quelle: AP/Kiichiro Sato

Kirschblüten so weit das Auge reicht - es ist Mankai in Tokio. Am Samstag haben die Bäume in der japanischen Hauptstadt ihre volle Blüte erreicht, so der japanische Wetterdienst.

Zahl des Tages

45 Jahre ist es her, dass der damalige US-Präsident Ronald Reagan sowie drei Begleiter bei einem Attentat vor dem Hilton Hotel in Washington, D.C. lebensbedrohlich verletzt wurden. Reagans linker Lungenflügel wurde von einer Kugel getroffen, die starke innere Blutungen verursachte. Sein Pressesprecher James Brady starb 2014 an den Spätfolgen. Die anderen beiden, ein Polizeibeamter und ein Secret-Service-Agent, überlebten ebenso wie der US-Präsident. Der Attentäter konnte an Ort und Stelle verhaftet werden.

Quelle: Imago

Gesagt

Ja, Alter, du wirst jetzt jeden Moment 75, und das ist schon eine Marke. „ Wolfgang Niedecken, Kölsch-Rocker

In diesem Jahr gibt es für Wolfgang Niedecken einen doppelten Anlass zum Feiern: Der Kölsch-Rocker wird heute 75 Jahre alt und seine Band BAP besteht seit 50 Jahren. Zum Geburtstag gratulierte auch der Bundespräsident. "Zielgerade" nennt Niedecken die Tour, mit der er mit BAP in diesem Jahr deutschlandweit vor vollen Hallen spielen wird.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 30.03.2026 | 1:59 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute gibt es Aprilwetter mit Gewitter, Schnee-, Regen- und Graupelschauer. Dazu weht ein starker Nordwestwind. Die Temperatur erreicht Werte von 4 bis 11 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Torben Heine.