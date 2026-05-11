Update am Abend: Gedenken an Hamas-Massaker und Ringen um Reformen

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in Israel, aber auch in Deutschland gedachten die Menschen heute der Opfer des Hamas-Massakers vor drei Jahren. In vielen israelischen Städten forderten Demonstranten zudem eine staatliche Untersuchung zu möglichen Fehlern der Regierung. In Berlin ringt die Regierungskoalition um den Reformkurs, die Stimmung ist angespannt nach den jüngsten Wahlschlappen und der Wahl eines AfD-Politikers zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt. Und der gestern festgenommene Ex-BND-Präsident August Hanning sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gedenken an Hamas-Massaker

Das ist passiert: Drei Jahre nach dem Massaker der Hamas im Süden Israels hat das Land der Opfer des Terrorangriffs gedacht. Bundeskanzler Friedrich Merz sicherte Israel Unterstützung und warnte vor Antisemitismus: "Die Bundesregierung wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um Antisemitismus in all seinen neuen und alten Formen konsequent zu bekämpfen."

Drei Jahre nach dem Massaker der Hamas im Süden Israels hat das Land der Opfer des Terrorangriffs gedacht. Bundeskanzler Friedrich Merz sicherte Israel Unterstützung und warnte vor Antisemitismus: "Die Bundesregierung wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um Antisemitismus in all seinen neuen und alten Formen konsequent zu bekämpfen." Das ist der Hintergrund: Bei ihrem Überfall auf Israel hatten Hamas-Kämpfer und ihre Verbündeten am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Bei dem auf den Überfall folgenden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet.

Bei ihrem Überfall auf Israel hatten Hamas-Kämpfer und ihre Verbündeten am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Bei dem auf den Überfall folgenden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.000 Palästinenser getötet. Das ist die politische Lage in Israel: Drei Wochen vor den Parlamentswahlen Ende Oktober steht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unter Druck. Am dritten Jahrestag des Massakers forderten Demonstranten in mehreren israelischen Städten eine Untersuchungskommission zu dem Überfall. Bisher gibt es keine umfassende Aufarbeitung seitens der Regierung zu der Frage, wie es dazu kommen konnte und welche Fehler im Sicherheitsapparat und der Politik gemacht wurden.

Meine Kolleginnen und Kollegen blicken auf die Situation in Israel, das amerikanisch-israelische Verhältnis und auch auf Antisemitismus in Deutschland:

heute Xpress vom 07.10.2026 07.10.2026 | 1:56 min

Koalition ringt um Reformkurs

Das ist passiert: Der Koalitionssausschuss berät heute Abend über den weiteren Kurs der Bundesregierung. Auch wenn keine konkreten inhaltlichen Beschlüsse zu umstrittenen Vorhaben erwartet werden, wird das Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD mit Spannung erwartet.

Der Koalitionssausschuss berät heute Abend über den weiteren Kurs der Bundesregierung. Auch wenn keine konkreten inhaltlichen Beschlüsse zu umstrittenen Vorhaben erwartet werden, wird das Treffen der Spitzen von CDU, CSU und SPD mit Spannung erwartet. Das ist der Hintergrund: Die Regierungskoalition steht unter Druck und streitet nach wie vor über die geplanten Reformen. Nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist die "Stimmung im Keller", wie mein Kollege Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, schreibt. Jüngste Belastungsprobe ist die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt.

Die Regierungskoalition steht unter Druck und streitet nach wie vor über die geplanten Reformen. Nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist die "Stimmung im Keller", wie mein Kollege Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, schreibt. Jüngste Belastungsprobe ist die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt. Das sind die Streitpunkte: Gesprächsbedarf gibt es zum einen zu geplanten höheren Steuern auf zuckerhaltige Getränke, auf Tabak und auf Plastik. Davon hängt wiederum auch der Bundeshaushalt 2027 ab, über den Ende November im Bundestag abgestimmt werden soll. Ein Großprojekt bleibt eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung, bislang wurden nur erste Sparpläne auf den Weg gebracht. Und auch die Rentenreform sorgt weiter für Diskussionen.

Die wichtigsten Streitthemen haben wir kompakt zusammengefasst, mein Kollege Wulf Schmiese analysiert die Ausgangslage vor dem Koalitionsausschuss und Johannes Lieber erklärt, worum sich der Streit in der Pflege dreht:

heute in deutschland vom 07.10.2026 07.10.2026 | 4:18 min

Früherer BND-Präsident in Untersuchungshaft

Das ist passiert: Der frühere Chef des Bundesnachrichtendiensts (BND), August Hanning, muss wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen ihn wurde heute in Vollzug gesetzt, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte.

Der frühere Chef des Bundesnachrichtendiensts (BND), August Hanning, muss wegen Spionageverdachts in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen ihn wurde heute in Vollzug gesetzt, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Das ist der Hintergrund: Der inzwischen 80 Jahre alte Hanning soll von seinem früheren Büroleiter geheime BND-Erkenntnisse gekauft und teils weitergegeben haben. Beide wurden am Dienstag festgenommen. Der Ex-Büroleiter wurde bereits wenige Stunden später dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Hanning leitete bis Ende 2005 den Auslandsnachrichtendienst BND, arbeitete aber auch im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium.

Der inzwischen 80 Jahre alte Hanning soll von seinem früheren Büroleiter geheime BND-Erkenntnisse gekauft und teils weitergegeben haben. Beide wurden am Dienstag festgenommen. Der Ex-Büroleiter wurde bereits wenige Stunden später dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Hanning leitete bis Ende 2005 den Auslandsnachrichtendienst BND, arbeitete aber auch im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium. Das sagt die Politik: Der Fall sorgte im politischen Berlin für Entsetzen. Im heute journal sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Marc Henrichmann (CDU), die Vorwürfe seien etwas, "was man nicht begreifen kann". Er forderte, alles "schonungslos" aufzudecken. "Wir müssen für die Zukunft unsere Lehren ziehen", mahnte Henrichmann.

heute journal vom 06.10.2026 06.10.2026 | 5:32 min

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Ratgeber: Produkt-Rückgabe in Supermarkt und Drogerie

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Außerdem wirft der Ironman auf Hawaii seine Schatten voraus. Am 10. Oktober treten Männer und Frauen wieder auf Hawaii um den WM-Titel im Triathlon an. Das ZDF überträgt live.

Mit dabei ist Laura Philipp. Sie weiß, dass die Konkurrenz auf Hawaii jünger ist - doch die 39-Jährige glaubt an ihre Chance auf den großen Coup. In der Vorbereitung hat sie einiges anders gemacht.

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