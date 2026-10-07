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Politik
Deutschland

Regierung verschiebt die Pflegekommission: Das steckt dahinter

Analyse

Wieder Diskussionen in der Regierung:Pflegekommission verschoben: Das steckt dahinter

Johannes Lieber

von Johannes Lieber

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Eigentlich wollte die Bundesregierung eine Pflegekommission einsetzen, die erarbeiten sollte, wie das System fit für die Zukunft wird. Dazu ist es allerdings nicht gekommen.

Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU)

Bis zuletzt hatten Union und SPD um eine Pflegereform gerungen, nun wurde sie im Bundeskabinett verabschiedet. Eine tiefer greifende Reform verschob die Regierung aber auf 2027.

30.09.2026 | 2:29 min

Der Streit um die Pflegereform entwickelt sich immer mehr zu einem Dauerthema in der Bundesregierung. Heute sollte eigentlich eine Kommission eingesetzt werden, die Lösungen für die verfahrene Situation erarbeitet. Doch scheinbar konnten sich Union und SPD hier nicht einigen.

"Die Beratungen innerhalb der Bundesregierung zur Einsetzung der Pflegestrukturkommission sind derzeit noch nicht abgeschlossen", heißt es auf ZDFheute-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium. Man bemühe sich, "in konstruktiven, fortgeschrittenen Gesprächen" zeitnah zu einem "finalen Ergebnis" zu kommen.

Statement zur Neuordnung der Pflegeversicherung

Das ist "ein erster wichtiger Schritt heute gewesen, der reicht aber nicht aus, um die Pflegeversicherung für die 30er Jahre fit zu machen", so Bundesgesundheitsminister Linnemann.

30.09.2026 | 6:20 min

Pflegekommission soll Vorschläge für die Reform liefern

Geplant war eine Kommission mit Experten und Wissenschaftlern, wie Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) vergangene Woche mitteilte. Offizielles Ziel der Kommission: Die Pflege fit für die 30er-Jahre zu machen.

Inoffizielles Ziel: Vorschläge vorlegen, hinter denen sich die Regierung anschließend versammeln kann, um die Diskussionen zu beenden.

Sollte die Kommission also beispielsweise vorschlagen, dass es doch einen sogenannten Pflege-Soli - also Zahlungen der privaten an die gesetzlichen Kassen - geben sollte, könnte die Union ihren Widerstand ohne Gesichtsverlust aufgeben.

Ein Bewohner sitzt mit seinem Rollator auf einem Flur in einem Pflegeheim.

Die Regierung hat sich bei der Pflegereform geeinigt. Wie gerecht die Pläne sind und ob sie das Finanzproblem der Kassen lösen, erklärt Experte Jürgen Wasem bei ZDFheute live.

30.09.2026 | 6:20 min

Ähnlich war auch die Idee hinter der Rentenkommission. Hier zeigt sich aber gerade an der Diskussion um die "Rente mit 63", dass auch trotz einer einstimmigen Expertenempfehlung die Diskussionen nicht enden.

Streit über Besetzung verzögert Pflegekommission

Grund für die Verschiebung der Kommission sei, dass man sich bei der personellen Besetzung des Expertenrats nicht einigen konnte. Das sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, in Berlin.

Unklar ist beispielsweise, ob auch Vertreter der Fraktionen oder Betroffenenverbände in der Kommission Platz finden. Auch ist noch nicht klar, wer die Wissenschaftler für die Kommission aussucht. Bei der Rente wurde die Kommission je zur Hälfte von der SPD und der Union besetzt.

Schaltgespräch Pflegereform

ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet, wie das mit der Einigung jetzt noch geklappt hat und wie die Regierung jetzt dasteht.

30.09.2026 | 1:20 min

SPD will Eigenanteil im Pflegeheim senken

Doch auch inhaltlich gibt es weiter Streit. So war schon vor der Besetzung der Kommission klar, dass sie sich auch mit den schon angesprochenen Ausgleichszahlungen zwischen privaten und gesetzlichen Kassen beschäftigen soll. Der von der SPD vorgeschlagene Deckel auf Pflegeheim-Kosten sollte laut Linnemann nicht Teil der Verhandlungen werden.

Laut SPD-Politiker Wiese besteht seine Partei aber genau darauf. Nach dem Vorschlag der Sozialdemokraten würde der monatliche Eigenanteil für einen Heimplatz um rund 300 Euro sinken. Linnemann bezeichnete einen Deckel im ZDF als "hochgradig gefährlich", weil er für zusätzliche Finanzprobleme an anderer Stelle sorgen könnte.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, r), sitzt mit Lars Klingenbeil (SPD, l) Bundesminister der Finanzen

Im Ringen um die Pflegereform wehrt sich die SPD gegen reine Kürzungen bei der gesetzlichen Versicherung. Die Sozialdemokraten fordern einen Ausgleich durch die privaten Kassen.

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Pflegekommission soll bis Ende Januar Ergebnisse vorlegen

Dem Vernehmen nach soll in der kommenden Woche ein weiterer Anlauf für die Pflegekommission genommen werden. Viel Zeit bleibt den Experten ohnehin nicht mehr. Bis Ende Januar 2027 - also in knapp vier Monaten - will Linnemann die Ergebnisse auf seinem Schreibtisch haben.

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Über das Thema "Pflegereform" berichtete das heute journal in dem Beitrag "Regierung einigt sich auf Pflegekompromiss" am 30.09.2026 ab 21:45 Uhr.
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PflegenotstandSPDCDU

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