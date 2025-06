Update am Abend: Atom-Deal in Nahost in weiter Ferne?

Nahost: Atom-Deal in weiter Ferne?

die Besorgnis weltweit ist groß, die Lage in Nahost sei gefährlich, erklärt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Die Internationale Atomenergie-Behörde ruft zu größter Zurückhaltung auf, jede weitere Eskalation müsse vermieden werden, mahnt IAEA-Chef Rafael Grossi.

In der Nacht startet Israel einen Großangriff auf mehrere iranische Atomanlagen, militärische Objekte und führende Köpfe der iranischen Armee. Zu den Zielen gehört unter anderem die Anlage zur Urananreicherung in Natans. Das Ausmaß der Schäden ist unklar, auch über zivile Opfer gebe es keine Zahlen, berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.

13.06.2025 | 2:30 min

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht von einem Präventivschlag. Es gelte zu verhindern, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe gelangt. Man habe nicht mehr warten können, sagt ein Armeesprecher, Teheran strebe nach dem Bau einer Atombombe "in nächster Zeit". Der Iran dementiert das schon länger. Wie konkret ist die Gefahr? Kollege Jan Schneider hat mit Experten gesprochen:

Das Außenministerium in Teheran spricht von einer Kriegserklärung Israels. Nach israelischen Angaben schickt Teheran zahlreiche Drohnen zur Vergeltung in Richtung Israel, etliche seien abgefangen worden. Am Mittag wird von einer weiteren Welle israelischer Angriffe berichtet. Netanjahu habe die Bevölkerung darauf eingestellt, dass die Operation mehrere Tage dauern und der Gegenschlag des Irans heftig ausfallen könne, berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart.

13.06.2025 | 2:45 min

Eigentlich war für Sonntag im Oman eine weitere Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran geplant. US-Präsident Donald Trump schreibt auf seiner Online-Plattform, er habe Teheran vor zwei Monaten ein 60-Tage-Ultimatum für einen Atomdeal gesetzt. "Sie hätten es tun sollen! Heute ist Tag 61." Die israelischen Angriffe bezeichnet er in einem ABC-Interview als "exzellent". Daran beteiligt gewesen seien die USA aber nicht, betont US-Außenminister Marco Rubio. Die USA hatten in den vergangenen Tagen bereits Personal aus der Region abgezogen und waren "auf jeden Fall im Bilde", wie ZDF-Korrespondentin Heike Slansky berichtet.

13.06.2025 | 1:08 min

Noch sei Zeit, dieses "Gemetzel" zu beenden, schreibt Trump weiter und fordert den Iran auf, einen "Deal" einzugehen, "bevor nichts mehr übrig ist". Die USA fordern einen vollständigen Stopp der Urananreicherung - für Teheran eine rote Linie. Am Morgen heißt es in den USA noch, der Plan für die Gesprächsrunde im Oman bestehe vorerst weiter. Beobachter schätzen die Chancen, dass das Treffen stattfindet, allerdings als äußerst gering ein.

Um 19:20 Uhr sendet das ZDF ein Spezial zur Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Weitere Dokus zum Thema:

In unserem Podcast "Militär & Macht - die Analyse" spricht Moderatorin Victoria Reichelt diese Woche mit Nahost- und Militärexperte Fabian Hinz sowie den ZDF-Korrespondenten Thomas Reichart und Phoebe Gaa über die aktuelle Lage.

Länder wollen Ausgleich für Steuererleichterungen

Wer bestellt, bezahlt - so ungefähr ließe sich die Haltung von Ländern und Kommunen zum Wachstumspaket der Bundesregierung zusammenfassen. Die Länder rechnen vor, dass das Gesetz fast 50 Milliarden Euro an Steuerausfällen mit sich bringt - etwa zwei Drittel davon müssten Länder und Kommunen in den nächsten fünf Jahren tragen.

Man begrüße die Steuerentlastungen, poche aber auf einen finanziellen Ausgleich, fordern die Länder heute im Bundesrat. Der Bund müsse nun ein gutes Angebot unterbreiten. Der sogenannte Investitions-Booster der Regierung soll mit Steuerentlastungen für Unternehmen die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln.

Grafik des Tages

Lebensmittel bleiben Preistreiber, Entlastung aber gibt es bei den Energiepreisen: Das Statistische Bundesamt legt heute finale Zahlen zur Inflation im Mai vor. Demnach lag die Teuerung 2,1 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Ich habe gerade etwas gesehen, das mir den Magen umgedreht hat - die Misshandlung eines US-Senators. „ Chuck Schumer, Demokratischer Minderheitsführer im US-Senat

Der Vorfall ist ungewöhnlich, Senatoren genießen in den USA eine herausgehobene Stellung: Während einer Pressekonferenz von Heimatschutzministerin Kristi Noem wird der demokratische Senator Alex Padilla nach Zwischenrufen von Sicherheitskräften gepackt und rabiat aus dem Raum geführt. Polizisten drücken ihn zu Boden und legen ihm Handschellen an.

Selbst unter den Republikanern löst der Vorgang Kopfschütteln aus. Padilla selbst sagt später, er habe um Informationen zum Einwanderungsgesetz gebeten. "Wenn das die Art und Weise ist, wie diese Regierung auf die Frage eines Senators reagiert - ich kann mir nur vorstellen, was sie den Landarbeitern, Köchen und Tagelöhnern in der Gemeinde von Los Angeles, in ganz Kalifornien und im ganzen Land antun."

13.06.2025 | 0:22 min

Zahl des Tages

Mehr als acht Millionen Matratzen werden in Deutschland jedes Jahr entsorgt, rechnet der Nabu vor. Weniger als fünf Prozent werden recycelt, der Rest landet gewöhnlich in der Müllverbrennung. Der Bundesrat stellt sich heute hinter einen Entschließungsantrag des Landes Hessen, alte Matratzen besser wiederverwerten zu können. Demnach soll sich die Bundesregierung bei der EU dafür einsetzen, dass problematische Bestandteile in Matratzen durch umweltfreundliche, recyclingfähige Alternativen ersetzt werden. Das Recycling müssten dann die Hersteller gewährleisten.

Ratgeber

Sie werden ans Balkongeländer oder auf die Dachterrasse montiert, der gewonnene Strom fließt via Steckdose ins Netz: Kleine Solaranlagen boomen. Die kleinen Balkonkraftwerke lassen sich einfach installieren und können sich finanziell lohnen. Aber nicht alle sind gleich gut und teure Anlagen nicht immer gleich die besten. Die Stiftung Warentest vergab bei acht getesteten Kompettsets nur zwei Mal die Note "gut". Was beim Kauf zu beachten ist:

26.05.2025 | 2:52 min

Streaming-Tipp für den Feierabend

Im Jahr 1953 beginnt Katherine Watson am traditionsreichen Wellesley College zu unterrichten. Die modernen Ansichten der unkonventionellen Kunsthistorikerin stoßen auf Widerstand - doch sie inspiriert ihre Studentinnen, für Selbstbestimmung und Bildung einzustehen, statt nur auf Ehe und Konventionen zu setzen. Mona Lisas Lächeln - ein Drama von Mike Newell mit Julia Roberts in der Hauptrolle. (115 Minuten)

12.06.2025 | 114:29 min

