Nach Affäre mit Frau eines Kameraden: Gericht kürzt Soldat Bezüge

Sex mit der Ehefrau eines Kameraden kann für Soldaten der Bundeswehr disziplinarrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen – das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Grundlage dafür ist das im Soldatengesetz verankerte Prinzip der Kameradschaft. Das Gericht argumentierte, dass Ehebruch das Vertrauen und die Bereitschaft gefährden kann, in Krisensituationen füreinander einzustehen.

Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius waren im Mai nach Litauen gereist, um am Aufstellungsappell der Panzerbrigade teilzunehmen. Bis zu 5000 Soldaten will die Bundeswehr dauerhaft in Litauen stationieren.

