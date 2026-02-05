Update am Abend: Angst vor Wettrüsten und AfD im Kreißsaal

Guten Abend,

"Wer hätte das gedacht?", fragen Ökonomen mit Blick auf die guten Zahlen der Industrie. Von "Trendwende" und "Aufschwung" ist die Rede. Keine Wende hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gebracht: Die SPD-Fraktion darf ihren Sitzungssaal im Bundestag behalten, ihre Kollegen von der AfD müssen sich mit einem kleineren Raum zufrieden geben. Und nach einem halben Jahrhundert der Abrüstung ist heute der letzte Atomvertrag zwischen den USA und Russland ausgelaufen. Experten fragen sich jetzt voller Sorge: Droht ein neues Wettrüsten?

Industrie verbucht Auftragsplus

Das ist passiert: In der deutschen Industrie deutet sich eine Trendwende an. Die Aufträge sind im Dezember weiter gewachsen - und so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Automobilindustrie kann allerdings noch nicht aufatmen. Dort schrumpfte der Auftragseingang weiter. Aber auch hier wurden neue Großaufträge beobachtet.

Das ist der Hintergrund: In den gestiegenen Auftragseingängen spiegelten sich die ersten Effekte der höheren staatlichen Ausgaben wider, erklärt Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Diese kommen nicht zuletzt der Rüstungsindustrie zugute, fließen aber auch in Infrastruktur und Klimaneutralität.

Das sagen Experten: Wirtschaftsexperten sprechen von "Auftragsboom", "Trendwende" und "Erholung". Der Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment, Michael Herzum, urteilt: "Der Aufwind straft Konjunkturpessimisten Lügen. Der Aufwärtstrend ist etabliert." Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer warnt aber auch vor zu viel Euphorie: "Man sollte bedenken, dass das wichtige Ifo-Geschäftsklima in den zurückliegenden Monaten tendenziell gesunken ist."

AfD verliert Streit um Sitzungssaal

Das ist passiert: Die AfD-Fraktion im Bundestag hat im Streit um den zweitgrößten Sitzungssaal eine Schlappe am Bundesverfassungsgericht einstecken müssen. Das Gericht verwarf einen Antrag, mit dem sich die Partei gegen die Zuteilung des Saals an die SPD-Fraktion gewendet hatte. Der AfD-Fraktion habe kein Recht auf den Saal, entschied der Zweite Senat in Karlsruhe.

Das ist der Hintergrund: Nach der Bundestagswahl vor einem Jahr hatte die zur zweitstärksten Fraktion angewachsene AfD mit aktuell 151 Abgeordneten Anspruch auf den zweitgrößten Sitzungssaal im Reichstagsgebäude erhoben. Den nutzt die SPD, die aber mit nur noch 120 Abgeordneten im Bundestag vertreten ist. Die AfD ist einen großen, runden Raum im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus - sarkastisch auch "Kreißsaal" genannt - ausgewichen. Der Ältestenrat des Bundestages hatte nach langem Hin und Her schließlich im Mai gegen die AfD entschieden, die dann vor das Bundesverfassungsgericht zog.

Das sagen AfD und SPD: Die Sozialdemokraten reagierten erfreut und spöttisch auf das Urteil aus Karlsruhe. Die AfD habe "eine praktische Regelung wie die Raumvergabe zu einer ideologischen Frage hochgejazzt und sich aufgeführt wie Völkische ohne Raum", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese. "Eine unfassbare Entscheidung des 2. Senats", schrieb dagegen der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stephan Brandner, in einer ersten Reaktion bei X.

Atomvertrag "New Start" endet

Das ist passiert: Nach mehr als einem halben Jahrhundert endet heute die Ära der vertraglich vereinbarten Rüstungskontrollen zwischen den USA und Russland. Der Atomvertrag "New Start" ist ausgelaufen.

Das ist der Hintergrund: Er war der letzte große Abrüstungsvertrag: Der "New Strategic Arms Reduction Treaty", der 2010 abgeschlossen worden ist. Er begrenzte die Zahl von Atomsprengköpfen und Trägersystemen. Was bedeutet das Aus nun für Frieden und Sicherheit in der Welt?

Das sagen Moskau und Washington: Moskau machte in dieser Woche den wiederholten Vorschlag, die Grenzen von "New Start" für ein weiteres Jahr einzuhalten. Die USA äußerten sich nicht dazu. "Keine Antwort ist auch eine Antwort", konstatierte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. "Wir werden einfach ein besseres Abkommen machen", verkündete jetzt US-Präsident Donald Trump. Kremlsprecher Dmitri Peskow betont, dass so ein "ein schwerwiegendes Defizit" entstehe, "das kaum den Interessen [...] der gesamten Welt entspricht."

Das sagt unser Korrespondent: Nach Ablauf des "New Start"-Abkommens zwischen den USA und Russland könnte es zu einem "Rüstungswettlauf zwischen den Supermächten kommen", sagt Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington. Auch Sicherheitsexperten sind beunruhigt.

Grafik des Tages

Weltweit gebe es mehr als 9.600 einsetzbare Atomsprengköpfe, schrieb das Stockholmer Institut für Friedensforschung Sipri in seinem Bericht für 2025. Mehr als vier Fünftel gehören zum Arsenal Russlands und der USA.

Ratgeber: Augentropfen gegen Kurzsichtigkeit

Weltweit nimmt die Kurzsichtigkeit von Kindern und Jugendlichen stark zu. Atropin-Augentropfen können dagegen helfen. Wer sie verordnet bekommt und was die Nebenwirkungen sein können:

Olympische Winterspiele

Von Lindsey Vonn bis zum großen Eishockey-Finale: Diese Wettbewerbe sind die Hingucker bei den Winterspielen in Mailand und Cortina: Das werden die Hingucker der Winterspiele.

Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen noch vor dem offiziellen Olympia-Start: Am Tag vor der Eröffnungsfeier hat das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) gegen Schweden verloren.

Ab 19:05 Uhr finden vier weitere Spiele im Curling statt. Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

"Lifestyle-Teilzeit" und Krankentage: Arbeiten wir zu wenig? Mirko Drotschmann erklärt die Forderungen aus Politik und Wirtschaft: Was gilt? Was soll geändert werden? Was sagen SPD und Union dazu?

Streaming-Tipps für den Abend

Ex-Prinz Andrew lebte lange auf Kosten der Krone, pflegte die Freundschaft zum Sexualstraftäter Epstein. Das schürt die Wut gegen das Königshaus. In der Doku Krone in der Krise wirft das ZDF auslandsjounal einen Blick auf die Situation der britischen Royals (ZDF, auslandsjounal, 29 Minuten).

Sie schickten eine Armee schwuler Krieger in den Kampf: Die Heilige Schar von Theben war eine heldenhafte Eliteeinheit in der griechischen Antike. Ihre Geschichte und militärisches Vermächtnis sind außergewöhnlich (ZDFinfo, Dokumentation, zwei Teile, je 43 Minuten).

Rezept des Tages: Käsespätzle mit Grünkohl und Taleggio-Käse

Ganz viel Schwaben garniert mit Italien: Die klassischen Käsespätzle werden mit dem Trend-Gemüse Grünkohl kombiniert. Dazu gibt es italienischen Taleggio-Käse.

Für das Rezept finden Sie hier den Download.

