Update am Abend: Google, saudischer Atomdeal und EU-Sanktionen

Guten Abend,

heute geht es ums Geld. Und zwar zunächst um deutlich weniger als von manchen erwartet: Die EU-Kommission hat eine verhältnismäßig niedrige Strafzahlung von Google gefordert. Beim Atomabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien geht es neben Wirtschaftsfragen vor allem um die Stabilität in der Region. Und: Die EU will den Geldhahn für Russland zur Finanzierung des Ukraine-Kriegs weiter zudrehen.

890-Millionen-Strafe gegen Google in der EU

Das ist passiert: Die EU-Kommission hat eine Strafe in Höhe von 890 Millionen Euro gegen Google verhängt. Sie wirft dem US-Konzern vor, Wettbewerbsregeln verletzt und die Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt zu haben.

Die EU-Kommission hat eine Strafe in Höhe von 890 Millionen Euro gegen Google verhängt. Sie wirft dem US-Konzern vor, Wettbewerbsregeln verletzt und die Konkurrenz widerrechtlich benachteiligt zu haben. Das ist der Hintergrund: Die EU-Kommission wirft Google unter anderem vor, eigene Angebote wie etwa Sportergebnisse oder die Hotelsuche in den Suchergebnissen stärker in den Vordergrund zu stellen. Auch der eigene "Google Play"-Appstore werde bevorzugt. Die Kommission forderte neben der Strafzahlung auch Änderungen ein. Der US-Konzern kritisierte, die Entscheidung mache zum wiederholten Mal täglich genutzte Dienste kaputt.

Die EU-Kommission wirft Google unter anderem vor, eigene Angebote wie etwa Sportergebnisse oder die Hotelsuche in den Suchergebnissen stärker in den Vordergrund zu stellen. Auch der eigene "Google Play"-Appstore werde bevorzugt. Die Kommission forderte neben der Strafzahlung auch Änderungen ein. Der US-Konzern kritisierte, die Entscheidung mache zum wiederholten Mal täglich genutzte Dienste kaputt. Das sagt Brüssel-Korrespondent Ulf Röller: Der Einfluss der Strafverhängung auf die EU-US-Beziehungen "könnte sehr, sehr groß sein", hatte Röller vor Bekanntwerden der Strafsumme gesagt. Im EU-Parlament sei die Sorge groß, "dass Trump zurückschlägt", ein möglicher Handelskrieg werde befürchtet. Das sei auch der Grund gewesen, warum die EU-Kommission die Strafe immer wieder aufgeschoben habe. Nun sei die Summe "erstaunlich niedrig". Der ZDF-Korrespondent analysiert: "Der Verdacht liegt nahe, dass sich die Kommission weggeduckt hat. Jedenfalls glauben dies viele."

Wie Trump auf die EU-Strafe gegen Google reagieren könnte, beschreibt meine Kollegin Karen Grass. Ihre Analyse finden Sie hier.

Atomabkommen zwischen USA und Saudi-Arabien

Das ist passiert: Die USA wollen Saudi-Arabien beim Aufbau eines Atomprogramms unterstützen - ausschließlich zu zivilen Zwecken, wie es heißt. Ein in der Nacht (deutscher Zeit) vereinbartes Abkommen soll laut Medienberichten eine Laufzeit von 30 Jahren haben und US-Unternehmen an der Entwicklung des Atomprogramms beteiligen. Die US-Regierung selbst machte bislang nur wenige Details publik.

Die USA wollen Saudi-Arabien beim Aufbau eines Atomprogramms unterstützen - ausschließlich zu zivilen Zwecken, wie es heißt. Ein in der Nacht (deutscher Zeit) vereinbartes Abkommen soll laut Medienberichten eine Laufzeit von 30 Jahren haben und US-Unternehmen an der Entwicklung des Atomprogramms beteiligen. Die US-Regierung selbst machte bislang nur wenige Details publik. Das ist der Hintergrund: Das sunnitische Saudi-Arabien ringt mit dem schiitisch geprägten Iran um die Vorherrschaft in der Region. Das Abkommen könnte dem Königreich nun womöglich eine Urananreicherung ermöglichen, auch wenn US-Präsident Donald Trump das dementiert. Dennoch: Die Vereinbarung kommt mitten im US-Krieg gegen Iran, der mit der Verhinderung des dortigen Atomprogramms begründet wurde.

Das sunnitische Saudi-Arabien ringt mit dem schiitisch geprägten Iran um die Vorherrschaft in der Region. Das Abkommen könnte dem Königreich nun womöglich eine Urananreicherung ermöglichen, auch wenn US-Präsident Donald Trump das dementiert. Dennoch: Die Vereinbarung kommt mitten im US-Krieg gegen Iran, der mit der Verhinderung des dortigen Atomprogramms begründet wurde. Das sagen Experten: Mit dem Abkommen wächst die Sorge vor einem atomaren Wettrüsten im Nahen und Mittleren Osten. Trump spiele mit dem Feuer, sagt etwa der Politikwissenschaftler Josef Braml bei ZDFheute live. Die "Linie zwischen ziviler und militärischer Nutzung" sei "sehr eng". Andreas Reinicke vom Deutschen Orient-Institut dagegen betont: "Es geht hier nicht um Atomwaffen, sondern um Atomenergie." Von Saudi-Arabien sei das Abkommen "ein sehr guter Schachzug", für die USA bedeute es jedoch: Iran habe dadurch "noch bessere Verhandlungskarten in die Hand bekommen".

Die gesamte Analyse mit Braml und Reinicke bei ZDFheute live können Sie hier nachlesen oder hier in voller Länge ansehen:

ZDFheute live, 23.07.2026, ab 13:30 Uhr 23.07.2026 | 18:56 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran.

Neue EU-Sanktionen gegen Russland

Das ist passiert: Die EU-Staaten haben sich abermals auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland verständigt. Die Pläne zielen auf den russischen Finanz- und Energiesektor ab. So soll unter anderem die automatische Anpassung des Ölpreisdeckels nach oben verhindert werden, um Russland keine Mehreinnahmen aus Ölexporten zu ermöglichen. Außerdem sollen ehemalige russische Soldaten nicht mehr in die EU einreisen können.

Die EU-Staaten haben sich abermals auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland verständigt. Die Pläne zielen auf den russischen Finanz- und Energiesektor ab. So soll unter anderem die automatische Anpassung des Ölpreisdeckels nach oben verhindert werden, um Russland keine Mehreinnahmen aus Ölexporten zu ermöglichen. Außerdem sollen ehemalige russische Soldaten nicht mehr in die EU einreisen können. Das ist der Hintergrund: Diesmal war der Weg zum neuen Sanktionspaket ein langer: In wochenlangen Verhandlungen konnten mehrere Mitgliedstaaten Abschwächungen oder Zugeständnisse zugunsten heimischer Unternehmen durchsetzen. Das Dilemma zwischen der erwünschten Schwächung der russischen Wirtschaft und der befürchteten Schwächung der eigenen wächst. EU-Ratspräsident António Costa sieht in dem Paket dennoch einen "entschiedenen Schritt, um den Druck auf Russland zu verstärken".

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Krieg in der Ukraine.

Ratgeber: So sind Sie für Autopannen gut gerüstet

Eine Autopanne kann Zeit und Nerven kosten. Von der Pflichtausstattung bis zum Reifenpannenset: Welche Helfer im Ernstfall Sicherheit geben und die Weiterfahrt erleichtern können:

Volle Kanne, 06.07.2026, ab 09:05 Uhr 06.07.2026 | 5:58 min

Der sportliche Tag

Die Finals in Hannover: Die sechste Ausgabe des Multisport-Events, bei dem Deutsche Meisterschaften ausgetragen werden, ist heute gestartet. Das ZDF berichtet live im TV und online, unter anderem ab 18:45 Uhr über das Trampolinturnen der Frauen und Männer.

Fußball-Nationalmannschaft: Der DFB hat für morgen eine Pressekonferenz angesetzt. Allem Anschein nach um dabei Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer vorzustellen.

ZDF-Morgenmagazin, 23.07.2026, ab 05:30 Uhr 23.07.2026 | 1:47 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Forschende haben beobachtet, wie Orcas in Teamwork tote Mondfische zerfetzen. Doch warum machen die Tiere das? Zu den Beweggründen gibt es mehrere Interpretationen.

ZDFheute, 23.07.2026, 11:38 Uhr 23.07.2026 | 0:40 min

Lese-Tipps für den Sommer

Auf der Suche nach dem besonderen Sommerbuch ist ZDF-Reporterin Annette Streicher auf Entdeckungsreise in Bremen. Und stellt zwei Neuerscheinungen und einen charmanten Klassiker vor:

ZDF-Morgenmagazin, 23.07.2026, ab 05:30 Uhr 23.07.2026 | 3:24 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Lass dich überwachen!": Hier wird das Show-Publikum zum Star. Allerlei sensible Privatinformationen, schlecht gealterte Posts und ungünstige Selfies schwimmen im Datenmeer herum und warten nur darauf, von Moderator Jan Böhmermann und dem "Lass dich überwachen"-Team geborgen zu werden. (1 Std. 29 Min.)

22.07.2026 | 89:08 min

"Beyond Paradise": Bye-bye, Karibik! Der etwas unbeholfene, aber scharfsinnige Detective Inspector Goodman kehrt nach England zurück. Im verschlafenen Küstenstädtchen Shipton Abbott ermittelt er in kniffligen Fällen. (Miniserie, 6 Folgen à 53 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Tiefer Fall" 01.09.2024 | 52:32 min

Rezept des Tages: Zitronencreme mit Minz-Sirup und Himbeeren

Fruchtig, cremig und frisch: Mario Kotaska serviert ein sommerliches Dessert mit intensiver Zitrusnote. Der Nachtisch kombiniert süße Himbeeren mit feiner Zitronensäure - ein Geschmackserlebnis! Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 23.07.2026, ab 09:05 Uhr 23.07.2026 | 5:06 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Torben Heine und das gesamte ZDFheute-Team