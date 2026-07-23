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Politik
Deutschland

Entwicklungshilfe: "Brot für die Welt"-Chefin kritisiert Kürzungen

Kritik an Etatplan der Bundesregierung:"Brot für die Welt"-Chefin: Kürzungen kosten Menschenleben

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Die Präsidentin von "Brot für die Welt" kritisiert die geplanten Kürzungen bei der Entwicklungshilfe. Die Einsparungen werden "Menschenleben kosten", warnt Dagmar Pruin.

Dagmar Pruin | Präsidentin Brot für die Welt

Dagmar Pruin, Präsidentin bei "Brot für die Welt", warnt eindringlich vor Kürzungen bei der Entwicklungshilfe.

23.07.2026 | 5:27 min

Die Präsidentin von "Brot für die Welt", Dagmar Pruin, hält die Auswirkungen weltweiter Kürzungen bei der Entwicklungshilfe für katastrophal.

Bezogen auf die deutschen Haushaltsplanungen für das nächste Jahr betonte Pruin am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin", dass die geplanten Einsparungen im Etat des Entwicklungsministeriums den Bundeshaushalt nicht "retten". Doch in der Folge "verlieren wir die Welt".

Und das wird Menschenleben kosten.

Dagmar Pruin, Präsidentin von "Brot für die Welt"

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Entwicklungshilfe seit 2023 stetig gesunken

Seit 2023 ist der Haushalt des Entwicklungsministeriums jedes Jahr geschrumpft. Standen vor drei Jahren noch 12,16 Milliarden Euro für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung, sind es im laufenden Jahr noch 10,05 Milliarden Euro.

Für 2027 sind weitere Einsparungen von knapp 600 Millionen Euro auf dann 9,469 Milliarden Euro geplant.

Pruin: Jeder zwölfte Mensch litt 2025 an Hunger

"645 Millionen Menschen auf dieser Erde hungern", sagte Pruin. Das müsse sich ändern. Dass die Zahl der Hungernden nach Angaben der Vereinten Nationen jüngst gesunken ist, sei keine Entwarnung. Jeder zwölfte Mensch auf der Welt habe 2025 Hunger gelitten.

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Zudem sei die Lage unsicher, erläuterte Pruin angesichts der Schließung der Straße von Hormus infolge des Iran-Krieges. Über diese Meerenge erfolgten 20 bis 30 Prozent der Lieferungen für den weltweit benötigten Dünger.

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Quelle: ZDF, epd
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 23.07.2026 ab 05:30 Uhr.
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