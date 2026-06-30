Neue Chancen für die Wirtschaft, Olaf Scholz bekommt ein neues Amt - und eine internationale Konferenz versucht sich zu etablieren.

Internationale Krisen stellen Entwicklungsländer vor ein Dilemma: Sie müssen gleichzeitig Klimafolgen bewältigen, soziale Stabilität sichern und hohe Schulden stemmen. (Symbolbild) Quelle: dpa

Vor einem Zertrümmern der internationalen Ordnung warnte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in seiner Eröffnungsrede.

Ein Zeichen gegen den Zeitgeist, ein Zeichen gegen den Trend, alles schlecht zu reden und internationales Engagement wegzukürzen. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Auf der Nachhaltigkeitskonferenz in Hamburg solle dagegengehalten und ein Zeichen gesetzt werden, mahnte der Bundespräsident die internationalen Politiker, Entscheider aus der Wirtschaft und hochrangigen Vertreter internationaler Organisationen.

Sonne pur und Temperaturen von fast 40 Grad Celsius: Ganz Europa ächzte unter einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle. 29.06.2026 | 2:02 min

Steinmeier warnt vor Rückzug aus internationaler Verantwortung

Die jüngsten Hitzewellen hätten erneut gezeigt, wie dringend Klimaschutz nötig sei, sagte der Bundespräsident. Besonders betroffen seien die Menschen in ärmeren Ländern.

Hamburg Sustainability Conference Gestartet 2024 sollte die Hamburg Sustainability Conference ein Gegenstück zur Münchner Sicherheitskonferenz werden. Veranstaltet wird die Konferenz vom Bundesentwicklungsministerium, dem UN-Entwicklungsprogramm, der Hansestadt Hamburg und der Michael Otto Stiftung.



Auf der Konferenz suchten 1.600 Teilnehmer aus 115 Ländern zwei Tage lang in den Räumen des Hamburger Rathauses und der Handelskammer Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Zeit.

Deshalb müsse die internationale Gemeinschaft auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten am globalen Klimaschutz festhalten.

Dabei steht auch Deutschland selbst unter Druck. Die Bundesregierung hatte ihre Haushaltsmittel für Entwicklungszusammenarbeit zuletzt gekürzt. Umweltorganisationen warnen, Deutschland werde das Versprechen brechen, jährlich 6 Milliarden Euro für den internationalen Klimaschutz zu geben.

Die Bundesregierung wird von internationalen Hilfswerken aufgefordert die Entwicklungshilfe auf 2,8 Milliarden Euro aufzustocken. Der Bund hatte die Hilfe auf eine Milliarde Euro gekürzt. 24.06.2026 | 0:24 min

Privates Geld soll öffentliche Entwicklungshilfe aufstocken

Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan verweist im Interview mit ZDFheute auf die schwierige Haushaltslage, betont aber den Anspruch der Bundesregierung, ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Entscheidend sei die Zusammenarbeit mit privaten Investoren.

Krisen, Konflikte, Weltpolitik: Die Doku-Reihe begleitet exklusiv deutsche Diplomaten weltweit zu ihren Einsätzen – mitten im Spannungsfeld globaler Machtverschiebungen. 24.03.2026 | 37:57 min

Eine neue Investitionsplattform unter dem namen SCALED von Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Kanada, Frankreich und Südafrika soll öffentliches Geld mit privatem Kapital hauptsächlich großer Versicherungen zusammenbringen, um nachhaltige Projekte im globalen Süden zu finanzieren. Alleine sei den Unternehmen das Risiko zu hoch, dass das Geld nicht zurückgezahlt wird.

Wir würden so niemals ein Windrad direkt in Afrika finanzieren können. „ Udo Riese, Leiter Sustainable Investment bei Allianz Investment Management SE

Unterschiedliche Rechtssysteme oder unsichere Rahmenbedingungen machten Investitionen oft schwierig. Durch die gemeinsame Investition mit dem Bund, seien die Risiken kleiner, so Riese im Interview zum Start der SCALED-Initiative auf der Konferenz.

Ohne Zusammenarbeit kein Klimaschutz : Die Macht der internationalen Kooperation Klimaschutz geht nur global, aber nationale Interessen zu vereinen, bremsen ihn. Aus der Kooperationsforschung gibt es konkrete Vorschläge, wie Zusammenarbeit gelingen kann. mit Video 1:18 Interview

UN: Mehr als 40 Millionen Menschen wegen Nahostkrieg von Armut bedroht

Doch viele Fortschritte bei der wirtschaftlichen Entwicklung stehen durch die aktuellen Krisen und Konflikte auf dem Spiel.

Laut einer zur Konferenz veröffentlichten Studie des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) könnten allein die Folgen des Kriegs im Nahen Osten mehr als 40 Millionen Menschen weltweit in die Armut drängen.

2025 ist fast jedes fünfte Kind weltweit in einer Krisen- oder Konfliktregionen aufgewachsen. Zu wenig Geld für humanitäre Hilfe habe laut UN-Kinderhilfswerk die Situation zusätzlich verschärft. 30.12.2025 | 1:18 min

Damit verschärfe sich ein Dilemma, das viele Entwicklungsländer derzeit erleben: Sie müssen gleichzeitig höhere Energie- und Lebensmittelpreise subventionieren, Klimafolgen bewältigen, soziale Stabilität sichern und hohe Schulden stemmen, warnte der Leiter des UN-Programms Alexander de Croo in Hamburg.

Nord-Süd-Kommission: Neues Amt für Olaf Scholz

Die Diskussionen in Hamburg sollen auch für einen Wandel in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit stehen. Statt klassischer Hilfe von reichen an arme Staaten sollen Kooperation bei Handel, Steuern und Klimaschutz im Mittelpunkt stehen.

Milliarden fließen jedes Jahr in die Entwicklungshilfe. Dabei halten manche Kritiker sie gar für postkoloniale Ausbeutung. Wer profitiert: die Menschen vor Ort oder die Geberländer? 26.09.2025 | 44:24 min

Dazu startete auf der Konferenz eine neue entwicklungspolitische Nord-Süd-Kommission unter Leitung der ehemaligen costa-ricanischen Präsidentin Laura Chinchilla und des früheren Bundeskanzlers Olaf Scholz. Damit wird eine Ankündigung der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.

Der globale Norden könne zwar weiterhin zu den Treibern technologischer Innovationen gehören, sei aber nicht länger das "Zentrum der Welt", sagte Olaf Scholz zum Start.

Zum dritten Mal trafen sich die Entscheider aus aller Welt in Hamburg. Sie setzen hier Akzente für Themen, die oft ganz unten auf der politischen Agenda stehen. Doch oft bleibt es bei Appellen in einer Welt, in der öffentliche Gelder knapper werden – einer Welt, die am Scheideweg steht zwischen internationaler Kooperation und Konfrontation.

Elisa Miebach ist Redakteurin in der ZDF-Umweltredaktion.

Ministerium: "Würden gerne mehr tun" : Daran hakt der Hitzeschutz in Deutschland Hitzeschutz ist Ländersache. Das betonte am Montag Umweltminister Carsten Schneider (SPD). Hinter den Kulissen wird aber diskutiert, wie der Bund stärker eingreifen könnte. von Johannes Lieber mit Video 1:38