Messerangriff in Bank in Regensburg - Verletzter gestorben

Der Mann, der bei einem Messerangriff in einer Regensburger Bank verletzt wurde, ist gestorben. Noch befinden sich weitere Personen - darunter auch der Täter - in dem Gebäude.

Großer Polizeieinsatz in Regensburg: In einer Bank wurde eine Person schwer verletzt. Die Lage ist unübersichtlich. Quelle: dpa

Bei einem Messerangriff im bayerischen Regensburg ist ein Mann an seinen Verletzungen gestorben. Die Tat ereignete sich in einer Filiale der HypoVereinsbank. Der Täter befinde sich noch im Bankgebäude, teilte die örtliche Polizei mit. Dort befinden sich auch weitere Menschen. Spezialkräfte rückten an, der Bereich um die Filiale wurde weiträumig abgesperrt.

Raubüberfall und Tötungsdelikt - Geiselnahme unklar

Zunächst war von einer Geiselnahme die Rede gewesen. Später war unklar, inwieweit die Menschen im Gebäude in der Gewalt des Täters sind. Spezialkräfte konnten zwischenzeitlich zwei Menschen, die sich noch in der Bank befanden, aus dem Gebäude bringen, erklärten die Ermittler. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls, sagte die Polizeisprecherin.

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Nachdem die Einsatzkräfte zunächst nur Blickkontakt zu dem Opfer hatten, konnte es später von Rettungskräften erstversorgt werden. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es zunächst vonseiten der Polizei. Wenig später teilte die Polizei mit, dass das Opfer gestorben sei.

Polizei geht von Einzeltäter aus

"Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann. Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus", sagte die Polizeisprecherin. Die genaue Zahl der Menschen im Gebäude der Bankfiliale blieb zunächst unklar.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben einem Hubschrauber wurde auch das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Was das Motiv des Täters ist, blieb zunächst offen.

Die Bank befindet sich im Erdgeschoss eines großen Gebäudekomplexes; in den Stockwerken obendrüber sind Wohnungen. "Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität", betonte die Sprecherin. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, die Umgebung rund um den Tatort weiträumig zu meiden.

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