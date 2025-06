Update am Abend: G7, Wettrüsten und Chips im Kopf

Guten Abend,

ein G7-Gipfel, an den eigentlich kaum jemand Erwartungen hat: Unter mauen Vorzeichen treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienation in diesen Tagen im kanadischen Kananaskis, gelegen in einer malerhaft schönen Landschaft bei den Rocky Mountains.

Friedrich Merz ( CDU ) und seine Amtskollegen werden allerdings kaum Zeit noch Muse haben, den Ort des Treffens zu genießen. Zu ernst ist die Weltlage, zu explosiv die Verschärfung der Krisen in den vergangenen Tagen. Und zu sehr liegt der Fokus auf vor allem einem: Donald Trump

Der US-Präsident bringt die G7 , eigentlich stets auf Einigkeit bedacht, ins Schlingern. Nicht nur beim Kurs in Sachen Russland und Ukraine sorgt er für Unsicherheit. Auch sein Lieblingsthema, die Zölle, sowie die Abhängigkeit von China und der Umgang mit wertvollen Ressourcen wie seltenen Erden werden eine Rolle auf dem Gipfel spielen.

Eine gemeinsame Abschlusserklärung wird es nicht geben, so viel war bereits im Vorhinein bekannt. Selbstverständlich begleiten wir für Sie den G7-Gipfel und halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Mehr zu den Themen des Treffens erfahren Sie hier:

Auch die Kolleginnen und Kollegen der ZDFheute live befassen sich heute mit dem G7-Gipfel und der Frage: Stärkt oder schwächt der Nahost-Krieg Putins Position? Um 19.30 Uhr geht es los, Gesprächspartner sind der Politikwissenschaftler Maximilian Terhalle und ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau.

Lage im Nahost-Konflikt

Eines der großen Themen dieses G7-Gipfels ist der Konflikt zwischen Israel und Iran. Auch in der vergangenen Nacht haben die beiden Staaten ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Es gab auf beiden Seiten Tote. Eigenen Angaben zufolge schickte Iran mehr als 100 Raketen Richtung Israel, offenbar mit dem Ziel, die Luftverteidigung zu überlasten.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog

Beginnt ein neues Zeitalter der atomaren Waffen?

Die Zahl der Atomwaffen in der Welt ist eigentlich seit Jahren rückläufig. Doch das kann sich nach Einschätzung des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri bald wieder ändern.

Fast alle Atomwaffenstaaten hätten sich 2024 in intensiven Modernisierungsprogrammen befunden, bestehende Waffen nachgerüstet und ihnen neuere Versionen hinzugefügt, heißt es im jährlichen Bericht. Ein neues atomares Wettrüsten zeichne sich ab.

Was Elon Musks Firma Neuralink erreichen will

Ein Chip in seinem Gehirn hilft Noland Arbaugh, Mario Kart am Computer zu spielen - mit seinen Gedanken. Denn Arbaugh ist vom Hals abwärts gelähmt. Möglich macht das ein Chip in seinem Kopf, entwickelt vom Start-up Neuralink. Dabei hat auch Elon Musk seine Finger im Spiel. Was die Firma plant und was Expertinnen und Experten dazu sagen:

Elon Musks Neuralink: KI im Kopf als Milliardenmarkt

Riesiger Drogenmarkt im Darknet abgeschaltet

Schlag gegen eine der größten und ältesten kriminellen Handelsplattformen im Darknet: Wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilten, wurde die Plattform "Archetyp Market" abgeschaltet. Dort wurden vor allem Drogen verkauft.

Plattform "Archetyp Market": Riesiger Drogenmarkt im Darknet abgeschaltet

Ein 30 Jahre alter Deutscher wurde in Spanien festgenommen. Er soll die Plattform als Administrator mit weiteren Moderatoren betrieben haben. Eine Spezialeinheit der spanischen Polizei habe ihn bereits am 11. Juni in seiner Wohnung in Barcelona festgenommen. Die Ermittler durchsuchten außerdem Objekte in Hannover, im Kreis Minden-Lübbecke und Bukarest.

Wofür sparen die Deutschen eigentlich ihr Geld?

Wir sind als eine Nation der Sparerinnen und Sparer bekannt - doch wofür sparen die Deutschen eigentlich? Einer Befragung zufolge vor allem für Urlaub. 42 Prozent halten ihr Geld laut einer Untersuchung des Onlineportals Idealo für Reisen zusammen. Rund 2.000 Personen zwischen 18 und 64 Jahren wurden dafür befragt. Wofür demnach sonst noch gespart wird:

Weiterer Aufbau finanzieller Rücklagen (39 Prozent)

Altersvorsorge (32 Prozent)

Größere Anschaffungen wie Fernseher oder Fahrrad (28 Prozent)

Jeder und jede sechste Befragte würde demnach gerne etwas zurücklegen, kann es aber nicht. Zwei Drittel machen sich Sorgen, mit ihrem Geld nicht auszukommen. Und 42 Prozent der Befragten mussten im vergangenen Jahr schon auf ihre finanziellen Reserven zurückgreifen. Wer noch wissen will, wie unterschiedlich die Generationen bei diesem Thema ticken, sollte hier den Klick nicht sparen:

Konsumverhalten in Deutschland: Menschen sparen am häufigsten für Urlaub

Foto des Tages

Touristen bringen zwar Geld in beliebte Urlaubsgebiete, allerdings leiden auch immer mehr Einheimische unter dem Massentourismus. So sind in Spanien Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Andrang zu demonstrieren.

Demos in Touristen-Hochburgen: Proteste gegen Massentourismus in Spanien

Unter anderem in Barcelona, auf Ibiza, den Kanaren-Inseln Lanzarote und Teneriffa sowie in Urlauberhochburgen wie Valencia, Bilbao, Granada oder San Sebastian protestierten Tausende Menschen für "weniger Tourismus, mehr Leben".

Weitere Schlagzeilen

Sportlicher Abschied einer Tischtennis-Legende

Nach knapp 25 Jahren in der Weltspitze hat sich Tischtennis-Ikone Timo Boll vom Leistungssport verabschiedet. Über mehrere Sportarten hinweg wurde er nicht nur für seine Erfolge sondern auch für seine Bodenständigkeit bewundert. Was hat ihn zu einer Legende werden lassen?

Streaming-Tipps für den Feierabend

Max und Lou wollen heiraten - doch sie planen nicht etwa eine große romantische Feier, denn die Hochzeit hat vor allem einen Grund: Sie wollen ihre Chancen auf die Adoption eines Kindes durch die Ehe erhöhen. Also planen sie klein, geradezu winzig: "Tiny Wedding - Unsere mega kleine Hochzeit" . Dumm nur, dass Familie sowie Freundinnen und Freunde da ganz andere Pläne zu haben scheinen... (82 Minuten)

Noch immer sind vielen von uns die Bilder der verunglückten Costa Concordia im Gedächtnis, ganz zu schweigen von der sinkenden Titanic, die zur Legende geworden ist. Schiffsunglücke faszinieren und gruseln Menschen von je her. Die Terra-X-Dokumentation "Tod und Meer - Die großen Schiffsunglücke" beleuchtet den Hintergrund der großen Seekatastrophen und berichtet über deren tragische Enden. (45 Minuten)

Genießen Sie Ihren Abend!

