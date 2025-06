Großbritannien: Geheimdienst MI6 wird erstmals von Frau geleitet

Die historische Premiere fällt nun just in eine Zeit, "in der die Arbeit unserer Nachrichtendienste noch nie so wichtig war wie heute", wie Premierminister Keir Starmer erklärte. "Das Vereinigte Königreich ist mit Bedrohungen von noch nie dagewesenem Ausmaß konfrontiert - seien es Aggressoren, die ihre Spionageschiffe in unsere Gewässer schicken, oder Hacker, die mit ausgeklügelten Cybertaktiken versuchen, unsere öffentlichen Dienste zu stören." Auch Außenminister David Lammy betonte die Bedeutung der Rolle "in Zeiten globaler Instabilität".