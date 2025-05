Frauenhass-Influencer: Auch britische Justiz klagt Tate-Brüder an

Die Polizei der englischen Grafschaft Bedfordshire hatte im vergangenen Jahr einen internationalen Haftbefehl gegen die Geschwister erlassen. Die rumänischen Gerichte ordneten daraufhin die Auslieferung an das Vereinigte Königreich an. Weshalb die Anklagen erst mehr als ein Jahr nach ihrer Erhebung bekannt gegeben wurden, erklärte die Staatsanwaltschaft nicht.

Auch in Rumänien angeklagt

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft sowie die britische Staatsangehörigkeit. Heute haben sie ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien. Dort wurden sie Ende 2022 festgenommen. Andrew Tate befand sich zeitweise unter Hausarrest, der jedoch aufgehoben wurde.

In Rumänien werden die berüchtigten Brüder wegen des Vorwurfs des Menschenhandels mit Minderjährigen, des Geschlechtsverkehrs mit Minderjährigen und der Geldwäsche strafrechtlich verfolgt. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden vor, Frauen in die Produktion kommerzieller Sex-Videos gedrängt zu haben. Die Ermittlungen führten zur Identifikation von mindestens 34 mutmaßlichen Opfern, darunter eine 15-Jährige.

Frauenverachtende Aussagen in sozialen Netzwerken

In Großbritannien ist der 38-jährige Andrew Tate in zehn Anklagepunkten angeklagt - darunter Vergewaltigung, Körperverletzung, Menschenhandel und Kontrolle der Prostitution gegen Entgelt im Zusammenhang mit drei mutmaßlichen Opfern. Seinem 36 Jahre alten Bruder Tristan wird in elf Anklagepunkten unter anderem Vergewaltigung, Körperverletzung und Menschenhandel gegen ein mutmaßliches Opfer vorgeworfen.

Andrew Tate musste sich bereits in mehreren Ländern vor Gericht verantworten, darunter in einigen Fällen gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder. Zwischenzeitlich hatten die Brüder Rumänien in einem Privatjet verlassen, nachdem ihr Ausreiseverbot dort aufgehoben wurde. Doch auch die Strafverfolgungsbehörden in Florida leiteten ein Verfahren gegen sie ein. Daraufhin kehrten die Brüder nach Rumänien zurück.