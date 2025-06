Die Briten verbannen Einweg-Zigaretten aus den Verkaufsregalen. Vor dem Hintergrund, dass das Vereinigte Königreich die höchste Vapingrate in Europa hat, wirkt ein Verbot zunächst sinnvoll. Zum Vergleich: Rund 1,8 Millionen E-Zigaretten-Rauchern in Deutschland stehen über 8 Millionen in Großbritannien gegenüber. Darunter schätzungsweise 320.000 Jugendliche, die zuvor nicht geraucht haben.