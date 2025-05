König Charles' Thronrede in Kanada: Signal an Trump

Es geht um Kanadas Identität, die Monarchie und ein Zeichen an die USA. Gemeinsam mit Königin Camilla ist Charles seit Montag in Kanadas Hauptstadt. Hunderte versammelten sich in Ottawa, um einen Blick auf das Königspaar zu erhaschen. In Lansdowne Park sang die Menge "O Canada", es gab Selfies, Handschläge und starke Sicherheitspräsenz.

Charles pflanzte traditionell einen Baum in Rideau Hall und führte Gespräche mit Premierminister Mark Carney sowie Generalgouverneurin Mary Simon. Camilla wurde in den Kronrat aufgenommen.

Am Dienstag eröffnete Charles offiziell das Parlament - zum ersten Mal seit 1977 übernimmt ein britischer Monarch persönlich diese Aufgabe in Kanada .Seine Mutter, Queen Elizabeth II ., hielt die Thronrede 1957 und 1977. Es ist damit das dritte Mal überhaupt, dass ein regierender Monarch das Parlament in Ottawa eröffnet.

Charles: Kanada am Scheideweg

In seiner Thronrede in Kanada sieht er das Land inmitten der geopolitischen Umbrüche an einem Scheideweg. "Wir müssen uns der Realität stellen: Seit dem Zweiten Weltkrieg war unsere Welt noch nie so gefährlich und instabil. Kanada steht vor Herausforderungen, die in unserem Leben beispiellos sind", sagte das formelle Oberhaupt Kanadas bei der Eröffnung des neuen Parlaments des nordamerikanischen Landes in Ottawa.