"Trooping the Colour": Ein royales Spektakel

Die traditionellen Zeremonie ist nicht nur dem Oberbefehlshaber König Charles gewidmet sondern auch dem Militär darunter auch Eliteeinheiten der britischen Armee. Quelle: AP

Weltweit rücken die Fans der britischen Monarchie ihre Fascinator (Anmerkung: Haarreif mit Federn, Blumen oder Bändern) zurecht, um bereit zu sein für DAS royale Großereignis: Wie seit fast 280 Jahren in dieser Form und wie seit 1979 immer am zweiten Wochenende im Juni feiern die Briten mit der Parade "Trooping the Colour" den offiziellen Geburtstag ihres Königs.

König Charles wird diesen November 76. Jahre alt: Anlässlich seines Geburtstages wird in London vorgefeiert – nämlich im Juni. Dann startet die prachtvolle Militärparade "Trooping the Colour". 13.06.2025 | 4:46 min

Ein Tag nach Plan

König Charles III , der erst im November 77 Jahre alt wird, nimmt an der Parade - wie im vergangenen Jahr auch - nicht zu Pferd, sondern gemeinsam mit Königin Camilla in einer Kutsche teil.

König Charles III. und Königin Camilla bei der Zeremonie im Jahr 2023. Quelle: ddp

Anfang 2024 hatte der Palast die Krebserkrankung des Königs öffentlich gemacht; die Therapie dauert an. Trotzdem nimmt er zahlreiche Termine wahr. So reiste er zuletzt etwa im Auftrag der britischen Regierung nach Kanada, um als Staatsoberhaupt dort das Parlament zu eröffnen. Das zeigt: die "Soft Power" des Monarchen bekommt in einer Welt im Wandel wieder größere Bedeutung.

Mit Diadem und Glitzerkleid - so ist Prinzessin Kate nun bei Madame Tussauds in London zu sehen. Das neue Double aus Wachs steht neben der Figur ihres Mannes, Prinz William. 21.05.2025 | 0:22 min

Für den König und das Militär

Mit der Parade wird an diesem Samstag in London also der König gefeiert, aber nicht nur das: "Im Mittelpunkt steht eindeutig das Militär", so Königshaus-Expertin Julia Melchior.

Der König gibt - mit Stolz - seinen Leibregimentern die Bühne, sich zu präsentieren. Die Soldaten gehören auch zu den Eliteeinheiten der britischen Armee - mit einer Doppelrolle: als Kampfverbände und zeremonielle Truppe. „ Julia Melchior, Königshaus-Expertin

Die "Irish Guards" beispielsweise bilden im Rahmen der "Operation Interflex" ukrainische Soldaten auf britischem Boden aus. Auch Großbritannien erlebt eine Zeitenwende: Premierminister Keir Starmer hat jüngst eine neue Aufrüstungs-Strategie verkündet - mit mehr Geld für neue Munitionsfabriken, U-Boote und Langstreckenwaffen.

Mehr als 1400 paradierende Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker sind teil der Zeremonie. Quelle: AFP

Royals und Militär: Enge Bande

Die Verbindung zwischen den Royals und dem Militär ist traditionell eng - institutionell und persönlich: "In seiner Funktion als König ist Charles auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte", erklärt Julia Melchior:

Unabhängig davon waren für ihn und auch seine Söhne die Jahre bei der Armee im positiven Sinne prägend, weil sie in dieser Zeit Soldaten waren wie alle anderen. „ Julia Melchior, Königshaus-Expertin

Zwischen royalen Fans und Kritikern

Es gibt sie auch in diesem Jahr: die Gegner dieses royalen Großereignisses, denen golden verzierte Kutschen nicht zeitgemäß erscheinen und denen die Monarchie überhaupt zu teuer ist. Die der gezeigte Prunk an imperiale Zeiten erinnert, in denen das britische Empire seine militärische Stärke nutzte, um sich auf Kosten anderer den eigenen Wohlstand zu sichern.

Wie im vergangenen Jahr wird König Charles nicht zu Pferd, sondern in einer Kutsche die Zeremonie begleiten. Quelle: AFP

Aber es gibt eben vor allem die Fans, die fasziniert sind von der Präzision und Disziplin der rund 1.400 Soldaten der sogenannten Household-Division in ihren roten Paradeuniformen und Bärenfellmützen, von den gold-glänzenden Helmen der Garde-Kavallerie, von der Marschmusik.

König Charles und Königin Camilla schauen sich die Chelsea Flower Show der Royal Horticultural Society an. Auch Ex-Fußballstar David Beckham begutachtet die Pflanzen und Blumen. 20.05.2025 | 0:34 min

Es gibt Fans, die wissen wollen, wie man die verschiedenen Regimenter voneinander unterscheidet. Die nicht genug bekommen von solchen Informationen, dass etwa ein Regiment pro Monat rund 200 Dosen schwarze Schuhcreme verbraucht. Die beeindruckt sind von der Tradition.

"Trooping the colour" ist seit 1895 nur wenige Male ausgefallen. Für viele ist es ein Highlight, einen Blick auf die royale Familie zu erhaschen und sich darauf zu freuen, ihnen live oder im Fernsehen zu zujubeln. Ob mit oder ohne Fascinator.