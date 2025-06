Trooping the Colour : Bärenfell und Marschmusik

von Wolf-Christian Ulrich, Studio London 14.06.2025 | 06:00 |

London feiert am 14. Juni eine der prächtigsten Militärparaden der Welt: Trooping the Colour. Eine Zeremonie voller Tradition zu Ehren von König Charles III. Was man wissen muss.