Wettervorhersage: Badewetter im Süden - Kühle im Norden

So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Am Wochenende planschten die Menschen in München im Riemer See - der Badespaß geht diese Woche in die Verlängerung. Quelle: Imago

Deutschland steht in den kommenden Tagen meist ruhiges und warmes Sommerwetter bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die neue Woche eine "deutliche Wetterberuhigung" und mitunter Temperaturen um die 30 Grad. So auch am Dienstag: "In der Südwesthälfte gibt es bei viel Sonnenschein perfektes Badewetter. Die Höchstwerte liegen dort bei 25 bis 29 Grad", sagte der Meteorologe Nico Bauer vom DWD.

Am Dienstag ist es überall trocken und freundlich. Die meiste Sonne gibt es im äußersten Süden und im einem Streifen nördlich der Mittelgebirge. Ganz im Norden zeigt sich die Sonne etwas weniger. Die Temperaturen erreichen 21 Grad an der Nordsee und 29 Grad am Oberrhein. Quelle: ZDF

In Richtung Nordosten könnten dagegen öfter mal Wolken den Sonnenschein etwas unterdrücken - trocken bleibe es aber auch dort bei maximal 20 bis 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch halten sich im Norden und Nordosten die Wolken, ansonsten soll die Nacht klar werden. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 7 Grad, in Ballungszentren im Westen um 16 Grad.

Wetter im Süden und Südwesten: 30 Grad am Mittwoch möglich

Am Mittwoch befindet sich der Süden und Südwesten erneut auf der Sonnenseite. Dort kann es deshalb auch noch einmal wärmer werden: Bis zu 31 Grad sind laut DWD am Oberrhein möglich. An der Grenze zu Dänemark sind dagegen maximal 20 Grad drin. Im Norden und Nordosten kann es zudem stellenweise schauern und regnen. "Insgesamt überwiegt aber auch am Mittwoch der freundliche Gesamteindruck", sagte DWD-Meteorologe Bauer.

Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Auch am Donnerstag - dem Feiertag Fronleichnam in Baden-Württemberg Rheinland-Pfalz und dem Saarland - bleibt großen Teilen des Landes das freundliche Sommerwetter erhalten. Wer also Ausflüge plant oder die Sonne genießen will, dürfte reichlich Gelegenheit dazu haben.

Im Süden herrscht bei sommerlichen bis hochsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein bestes Badewetter. „ Nico Bauer, Meteorologe beim DWD

Kühlere Temperaturen in den Küstengebieten

Im Norden und Nordosten seien die Wolkenfelder dagegen dichter und die Temperaturen lägen auch lediglich bei 19 bis 23 Grad. "Wer es noch etwas kühler mag, dem werden die Küstengebiete empfohlen", sagt Bauer. Dort steigen die Temperaturen auch tagsüber nur auf maximal 18 Grad an.

Auch im weiteren Verlauf der Woche und am kommenden Wochenende soll es sommerlich bleiben. Dabei bleibe es im Norden bei kleineren "Schönheitsfehlern" - im Süden dominiert dagegen weiterhin "Badewetter".