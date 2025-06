Tischtennis: Timo Boll - Großer Sportler, größerer Mensch

Nach knapp 25 Jahren in der Weltspitze verabschiedet sich Tischtennis-Ikone Timo Boll vom Leistungssport. Was hat ihn zu einer Legende werden lassen?

Von Beginn an dabei: Michael Kreutz erinnert sich

Im Mai 1998 lernte ich ihn persönlich kennen, bei den Europameisterschaften in Eindhoven. Ich war eigentlich auf Nicole Struse, Jörg Roßkopf und Co. fokussiert, aber dachte dann ein Abstecher zum Spiel des 17-jährigen Boll gegen Jan-Ove Waldner, den Mozart des Tischtennissports, könnte ganz interessant sein.

Es war weit mehr als das! Timo wehrte neun Matchbälle ab und gewann gegen den damals so ziemlich besten Spieler der Welt! Daraufhin beauftragte mich die Redaktion, ihn in "das aktuelle sportstudio" einzuladen. Mit ein bisschen Überredungskunst betrat dann auch der schüchterne junge Mann aus dem Odenwald die große Fernsehbühne.

Von Erfolg zu Erfolg

Es sollte ein Karrierehöhepunkt nach dem anderen folgen. Weltcup-Sieg, Weltranglisten-Erster, zweimal WM-Bronze. Nur bei Olympia passte es nie so richtig. Dort lernte ich aber den Menschen Timo Boll besser kennen - auf Einladung des DTTB konnten wir Journalisten vorab Einzelgespräche im olympischen Athleten-Dorf führen.

Düsseldorf vs. Saarbrücken

Und Boll war auch immer einer der zurückfragte, der Interesse an seinem Gegenüber hatte, eine Wertschätzung, die in diesem Geschäft eher selten ist.

Diese Wertschätzung konnten auch immer seine Gegner spüren, er war ein Vorbild an der Tischtennis-Platte, ein Musterbeispiel für Fairness.

Eine Generation später: Der ewige Boll

Als mein Kollege Michael Kreutz Boll das erste Mal spielen sah, da war ich noch nicht geboren. Selbst hatte ich den Tischtennis-Schläger das erste Mal mit acht Jahren in der Hand - da hatte Boll schon fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

Deutschland bleibt erstmals seit 2015 bei einer Individual-WM ohne Medaillengewinn. Vor allem für die deutschen Herren verlief das Turnier in Doha enttäuschend.

Über 25 Jahre stand der heute 44-Jährige an der Spitze des deutschen Tischtennissports. Kein Wunder also, dass es viele junge Erwachsene gibt, die nichts anderes kennen als eine deutsche Nationalmannschaft mit Boll an der Spitze - mich eingeschlossen.