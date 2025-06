Ein chinesicher Weltklassespieler heuert in der Tischtennis-Bundsliga an und löst damit einen Mitglieder-Boom beim 1. FC Saarbrücken aus: Fan Zhendong ist Olympiasieger und zweifacher Einzel-Weltmeister. Quelle: imago

Beim 1. FC Saarbrücken herrscht der Ausnahmezustand. Unentwegt klingelt seit dem Wochenende das Telefon, die Mails gehen fast im Minutentakt ein. "Es ist irre, was hier gerade passiert", sagt Nicolas Barrois. Er ist Manager des Saarbrücker Bundesliga-Teams, das am vergangenen Sonntag zum dritten Mal in Folge die Champions League gewann.

Überrannt wird der Klub aktuell aber nicht etwa wegen des Triumphs in der Königsklasse, sondern wegen des Neuzugangs, den er am Samstag bekanntgab. Fan Zhendong, Olympiasieger und zweifacher Einzel-Weltmeister, wird in der nächsten Saison für die Saarländer spielen.

Er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler aller Zeiten. Für die Liga ist er eine unglaubliche Bereicherung. „ Andreas Preuß, TTBL-Aufsichtsratsvorsitzender

Unverhoffte Verpflichtung in Saarbrücken

Es ist das erste Mal seit Ende der Neunziger Jahre, dass ein Spieler aus dem chinesischen A-Nationalteam in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) aufschlägt. "Einen Spieler dieser Güte hatten wir wahrscheinlich noch nie in der Liga", sagt Andreas Preuß, Aufsichtsratsvorsitzender der TTBL und Manager von Rekordmeister Borussia Düsseldorf.

Geplant hatte der 1. FC Saarbrücken die Verpflichtung nicht. Der Kader für die kommende Saison stand schon, als sich Ende April ein Kontakt aus China bei den Saarländern meldete. Fan Zhendong sei zu haben, ob man nicht Interesse habe, Gespräche zu führen. "Das kam total überraschend. Aber wenn so eine Option besteht, beschäftigt man sich natürlich damit", so Barrois.

Fan kam auf Saarbrücken zu

Dass der Ausnahmespieler auf die Saarbrücker zukam, ist wohl auch Patrick Franziska zu verdanken. Der FCS-Kapitän hat einen guten Draht zu dem Chinesen. "Ich habe immer aus Spaß zu ihm gesagt, wenn er irgendwann mal Lust hat, nach Deutschland zu kommen, soll er sich melden", sagt Franziska.

Als der deutsche Nationalspieler am Samstag von dem Transfer erfuhr, rief er seinen zukünftigen Teamkollegen gleich an - und erreichte ihn in München, wo Fan Zhendong das Finale der Fußball-Champions-League besuchte. "Er ist gerne in Europa, das sieht man an seinen vielen privaten Besuchen hier", sagt Barrois.

Fan Zhendong und die Lust auf das Abenteuer Europa

Die Lust auf das Abenteuer Europa gilt als Fans Hauptmotivation für den Wechsel. Aber der Mann, der im internationalen Tischtennis alles gewonnen hat, was zu gewinnen gibt, hat laut Barrois auch ein sportliches Ziel. "Er will unbedingt Deutscher Meister werden."

Fan Zhendong wird seinem neuen Verein in allen drei Wettbewerben zur Verfügung stehen, sein Fokus liegt aber auf der TTBL. Wie viele Partien er insgesamt bestreiten wird, ist noch unklar. "Es werden nicht zwei Spiele sein, aber auch nicht 25. Er hat auch noch Verpflichtungen in China", sagt Barrois.

Rückkehr auf die internationale Bühne?

International spielt der 28-Jährige aktuell nicht mehr. Ende Dezember hatte er überraschend seinen Rückzug von der internationalen Bühne erklärt. Das begründete Fan damals mit den strengen Regularien von World Table Tennis, dem Turnierveranstalter des Weltverbands ITTF, der das Fehlen bei obligatorischen Turnieren mit Geldstrafen und Punktabzügen in der Weltrangliste sanktioniert.

Nach dem schwachen Abschneiden der Chinesen bei der WM in Doha im Mai kündigte Wang Liqin, Präsident des chinesischen Tischtennis-Verbands, allerdings an, man werde Fan Zhendong ins Nationalteam zurückbeordern. Unabhängig davon erklärte der Verband aber, man unterstütze dessen Wechsel nach Deutschland.

Sein neuer Klub profitiert jetzt schon vom Transfer

Bei Fan Zhendongs neuem Verein verspricht man sich von der Verpflichtung vor allem einen Imagegewinn und eine Steigerung der Popularität im Ausland. Die Followerzahlen seiner Social-Media-Kanäle in China hat der 1. FC Saarbrücken binnen weniger Tage schon versechsfacht.

Uns erreichen jetzt schon unzählige Ticketanfragen, auch aus Asien. „ Nicolas Barrois

Und auch die Tischtennis-Abteilung des FCS wächst seit der Bekanntgabe des Transfers. Zu den ca. 100 Mitgliedern sind bereits 80 Neue hinzugekommen - vorerst hat man beim Champions-League-Sieger einen Aufnahmestopp verhängt.