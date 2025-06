Tischtennis: Boll verliert letztes Champions-League-Finale

Timo Boll hat bei seiner Abschiedstour mit Borussia Düsseldorf einen letzten Triumph in der Champions League verpasst. Die Rheinländer verloren das deutsche Finale gegen den 1. FC Saarbrücken (FCS) mit 1:3, auch Boll unterlag in seinem Einzel gegen Darko Jorgic.

Titel-Hattrick für Saarbrücken

Der FCS schaffte damit im Dauerduell der beiden Top-Teams den Titel-Hattrick in der Königsklasse, die Borussia hatte den letzten ihrer sechs Champions-League-Siege 2022 geholt.

Düsseldorf war am Samstag durch ein 3:1 gegen KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki ins Endspiel eingezogen, der FCS hatte den polnischen Klub KS Orlicz 3:0 bezwungen - und so kam es zum dritten Final-Duell in Serie der beiden deutschen Mannschaften. Im Vorjahr hatte sich Saarbrücken mit 3:2 durchgesetzt, im Jahr zuvor war es mit dem Triumph im Golden Match gar noch dramatischer.