Tischtennis-Ass Patrick Franziska ist als letzter Deutscher Einzelspieler bei der Einzel-WM in Doha ausgeschieden. Im Achtelfinale unterlag er Lin Yun-Ju aus Taiwan knapp und nach großem Kampf mit 3:4. Der trifft nun im Viertelfinale auf Wang Chuqin aus China.

Schon vor der Partie war klar, dass es schwer werden würde. Lin Yun-Ju ist so etwas wie der Angstgegner des 32-Jährigen Deutschen, die letzten acht Aufeinandertreffen verlor er allesamt. Dennoch startete Franziska gut ins Spiel, holte sich schnell den ersten Satz und hatte auch im zweiten mehrere Möglichkeiten, mit 2:0 in Führung zu gehen.

Lin Yun-Ju steigert sich

Doch sein Gegner steigerte sich sukzessive, wehrte vier Satzbälle ab, glich zum 1:1 aus und kam auch im dritten Satz nach hohem Rückstand zurück. Ein Kipppunkt in der Partie, denn von dort an spielte der Athlet aus Taiwan teils spektakuläre Bälle, hatte auf Franziskas aggressives Spiel stets die passende Antwort parat.

Der deutsche Nationalspieler wechselte daraufhin den Aufschlag, servierte mit der Rückhand kurz hinter das Netz und fand so wieder besser in die Partie. Das Publikum in Doha sah ein ausgeglichenes Match, bei dem beide Akteure den Sieg davon hätten tragen können. Nach sechs gespielten Sätzen stand es 3:3.