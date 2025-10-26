Tischtennis-EM:Duda verliert Finale und holt Silber
von Stefan Bier
|
Die deutsche EM-Überraschung Benedikt Duda hat das Endspiel der Tischtennis-Europameisterschaften verloren. Der 30-Jährige unterlag dem Franzosen Alexis Lebrun in 0:4 Sätzen.
