Am Donnerstag war Patrick Franziska als letzter deutscher Einzelathlet aus dem Turnier ausgeschieden, in einem engen Achtelfinale verlor er mit 3:4 gegen den Taiwanesen Yun-Ju Lin. Altstar Dimitrij Ovtcharov hatte wegen Bandscheibenproblemen im Einzel zurückgezogen . Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann war im Frauen-Einzel bereits in der zweiten Runde an der Nummer drei der Welt gescheitert.