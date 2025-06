"So ein bisschen Lampenfieber habe ich schon", sagte er lächelnd Moderator Jochen Breyer bei seinem letzten Auftritt als aktiver Sportler im aktuellen sportstudio. Das Wort "Legende" durfte Breyer übrigens nur einmal in den Mund nehmen. Es ist Boll unangenehm.

Noch einmal Bundesliga-Finale

Boll wird gefeiert

Unglaubliche Karriere

Um so gut zu sein, brauchte es Disziplin, so Boll: "Bis Mitte 30 gab es keinen einzigen Tag, an dem man nichts gemacht hat. Lange Urlaube gab es auch nicht, man hat auf vieles verzichtet."

Boll: "Davor habe ich etwas Angst"

Fast 30 Jahre war Boll in der Weltspitze. Dass es nun bald vorbei sein soll, geht auch am Spitzenspieler Düsseldorfs nicht spurlos vorbei: "Ich hab mit drei Jahren angefangen und die Leidendschaft zum Beruf gemacht. Jetzt weiß man nicht so genau, findet man danach noch was, schafft man es sich loszueisen."