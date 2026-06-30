Update am Morgen: WM-Aus gegen Paraguay - und Tanken wird teurer

WM-Aus gegen Paraguay - und ab morgen wird Tanken teurer

Guten Morgen,

uff, war das bitter in dieser Nacht. Aber seit 01:28 Uhr heute Früh deutscher Zeit ist klar: Es ist aus für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM. Im Elfmeterschießen ausgeschieden, im Sechzehntelfinale gegen Paraguay.

Es ist AUS! AUS! AUS! Das heißt es heute, hier in Deutschland, auch für ein anderes Milliarden-Projekt. Der Tankrabatt läuft aus, die befristete Senkung der Steuer auf Diesel und Benzin von knapp 17 Cent pro Liter endet heute um Mitternacht.

Einmal noch dürfen Sie davon profitieren - einmal noch, am besten so gegen halb zwölf heute Vormittag, volltanken. Spätestens morgen dürften die Tankstellen die 17 Cent wieder draufschlagen, um die sie den Sprit vorher gesenkt haben.

heute-Sendung vom 27.06.2026 um 19:00 Uhr. 27.06.2026 | 1:32 min

Moment - haben sie wirklich die volle Senkung weitergegeben? Mir klingeln jetzt noch die Ohren von den vielen Forderungen aus der deutschen Spitzenpolitik: Die Mineralölkonzerne müssten diesen Tankrabatt aber "wirklich vollständig" und "zu einhundert Prozent" weitergeben.

Schon damals kam mir diese Erwartungshaltung seltsam vor. Niemand kann die Konzerne in einem solchen Wettbewerb doch dazu verpflichten - das hat mir vor ein paar Tagen auch Tomaso Duso im Gespräch bestätigt.

Duso, 55 Jahre, gebürtiger Italiener, ist einer der profiliertesten Ökonomen - und Vorsitzender der Monopolkommission, eines unabhängigen Beratungsgremiums für Wettbewerbspolitik. Seine Kommission hat untersucht, wie viel der 17 Cent tatsächlich weitergegeben worden sind. Das Ergebnis: 15 bis 16 Cent seien es gewesen - nach sehr konservativer Schätzung.

heute-Sendung vom 29.06.2026 um 17:00 Uhr. 29.06.2026 | 0:52 min

Ist das nun viel? Ja, meint die Bundesregierung. "Weitgehend" sei der Rabatt ja angekommen. Nein, sagen die meisten Ökonomen. Das sagt auch Tomaso Duso selbst. Und er hat auch einen Punkt: 1,6 Milliarden Euro hat die Maßnahme gekostet - 100 bis 200 Millionen davon seien nicht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. Sondern als Zusatzgewinn in den Taschen der Mineralölkonzerne gelandet. Steuergeld, das man auch sinnvoller und zielgerichteter hätte einsetzen können.

War es das wert? Die Bewertung überlasse ich Ihnen. Und wünsche Ihnen gute Fahrt - mit welchem Verkehrsmittel auch immer Sie sich heute bewegen!

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Ihr Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Ukraine trifft russische Raketenproduktion: Im Ukraine-Krieg halten die Angriffe auf Raffinerien an. Auch Brücken auf der Krim werden zum Ziel. Ein Truppenabzug aus Transnistrien soll Teil des Friedensprozesses werden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Der Verfassungsschutz stellt seinen Jahresbericht 2025 vor // Die Arbeitsmarktzahlen für Juni werden veröffentlicht // Der temporäre Tankrabatt endet, Zeit zu bilanzieren. 29.06.2026 | 0:58 min

Verfassungsschutzbericht: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Verfassungsschutzpräsident Sinan Selen stellen heute den Bericht des Inlandsgeheimdienstes für 2025 vor. Sabotage, Spionage und Desinformation vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stellen weiter eine besondere Bedrohung dar. Aber auch Islamismus und Antisemitismus sind angesichts von Gaza-Krieg und Nahost-Konflikt eine Herausforderung für die Verfassungsschützer. Als größte Bedrohung gilt weiter der wachsende Rechtsextremismus in Deutschland.

Arbeitsmarktzahlen: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) legt heute ihre monatliche Bilanz zum Arbeitsmarkt vor. Der Juni ist normalerweise ein Monat mit allenfalls noch leicht sinkender Arbeitslosigkeit. Da die nun auslaufende Frühjahrsbelebung ohnehin schwach war, schließen Experten aber auch einen geringen Anstieg nicht aus. Im Mai war die Arbeitslosenzahl erstmals seit Dezember wieder knapp unter die Marke von drei Millionen gefallen.

Inflation im Juni: Mit Entspannungssignalen und Verhandlungen im Iran-Krieg sind die Ölpreise gefallen, doch die Menschen in Deutschland müssen sich weiter auf erhöhte Verbraucherpreise einstellen. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung zur Inflation im Juni. Im Mai war die Inflationsrate auf 2,6 Prozent gesunken, maßgeblich dank des Tankrabatts der Bundesregierung.

Ausführlich informiert

Nach ukrainischen Attacken sind in Russland Benzin und Diesel knapp. Putin räumt Probleme ein. ZDFheute live analysiert, was das für Moskaus Kriegsführung und mögliche Verhandlungen bedeutet.

ZDFheute live vom 29.06.2026 um 19:07 Uhr. 29.06.2026 | 26:03 min

Fußball-WM 2026

Was für ein Drama! Die deutsche Nationalmannschaft ist im Sechzehntelfinale an Paraguay im Elfmeterschießen gescheitert. Jetzt heißt es für den DFB-Tross: Heimreise statt Achtelfinale.

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Zahl des Tages

ZDFinfo, 02.10.2022 02.10.2022 | 43:37 min

Den 30. Juni hat die UN zum Internationalen Tag der Asteroiden erklärt. Er soll die Bedrohungen und Chancen stärker ins Bewusstsein rücken, die in diesen kleinen, im Weltall verstreuten Himmelskörpern liegen. Laut dem Koordinierungszentrum für erdnahe Objekte der Esa gibt es aktuell 41.959 Asteroiden.

Ein Lichtblick

Ein Schreiadler-Küken sitzt zwischen Zweigen und Blättern Quelle: Ludwig Klein/NABU-Stiftung Nationales Naturerbe/dpa

In Deutschland leben nur noch 130 Brutpaare: Nun sind 26 Schreiadler-Küken in einer Aufzuchtstation bei Potsdam geschlüpft. Alle Eier wurden laut Nabu aus Nestern gesammelt und künstlich ausgebrütet. Denn Schreiadler (Clanga pomarina) legen den Angaben zufolge in der Regel zwei Eier, ziehen jedoch nur eines der Küken auf. Die erstgeborenen Küken töten ihre jüngeren Geschwister.

Gesagt

Quelle: ZDF/Ali Schafler

Der österreichische Sänger, Schauspieler und Showmaster Peter Alexander wäre heute 100 Jahre alt geworden. Einst sagte er:

Unterhaltung kommt einfach ohne heile Welt nicht aus, ich fühle mich von meinem Wesen her, von meiner Begabung und meiner Mentalität eben mehr zur heilen Welt hingezogen. „ Peter Alexander

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 29.06.2026 | 1:52 min

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So wird das Wetter heute

Heute wechseln Sonne und Wolken. Ganz im Norden sowie im Nordosten bleibt es meist trocken, sonst sind teils kräftige Gewitter und starker Regen möglich. Die Höchstwerte erreichen 22 bis 32 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld