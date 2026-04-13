Update am Abend: Entlastungen, Machtwechsel, Neue Seeblockade

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die Regierung schnürt ein Entlastungspaket gegen hohe Spritpreise, Ungarn erlebt einen historischen Machtwechsel und die USA überraschen im Iran-Krieg mit einer Blockade der Straße von Hormus. Das ist der Tag im Überblick:

Mit Entlastungen aus der Energiekrise

Das ist passiert: Die schwarz-rote Koalition hat sich nach stundenlangen Verhandlungen auf ein Entlastungspaket geeinigt. Die Energiesteuer auf Diesel und Benzin soll für zwei Monate um rund 17 Cent pro Liter gesenkt werden. Zudem können Arbeitgeber 2026 einen steuer- und abgabenfreien Krisen-Bonus von bis zu 1.000 Euro zahlen. Gegenfinanziert wird das Paket durch eine Erhöhung der Tabaksteuer.

Die ganze Pressekonferenz von Merz und Co. sehen Sie hier:

13.04.2026 | 43:09 min

Das ist der Hintergrund: Die Spritpreise sind infolge des Iran-Krieges stark gestiegen. Nach dem Scheitern von Waffenstillstandsverhandlungen und einer angekündigten US-Blockade der Straße von Hormus kletterte der Ölpreis erneut auf über 100 Dollar je Barrel.

Die Analyse, was die Entlastungen bringen können, sehen Sie hier bei ZDFheute live:

13.04.2026 | 23:30 min

Das sagen Experten: ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen bezeichnete die Koalitionsgespräche als "hochkomplex". Politologe Albrecht von Lucke betont den Konflikt innerhalb der Koalition: Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) lehne Markteingriffe ab, während die SPD diese fordere. Weitere Erkenntnisse aus den Maßnahmen der Koalition hat mein Kollege Johannes Lieber aus unserem Hauptstadtstudio zusammengefasst:

Senkung der Energiesteuer beschlossen: Drei Erkenntnisse aus den Maßnahmen der Koalition

Historischer Machtwechsel in Ungarn

Das ist passiert: Oppositionsführer Peter Magyar von der Tisza-Partei hat die ungarische Parlamentswahl gewonnen. Mit 138 von 199 Sitzen verfügt er über eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Langzeit-Regierungschef Viktor Orban räumte seine Niederlage ein - seine Fidesz-Partei kommt künftig nur noch auf 55 Sitze.

Das ist der Hintergrund: Magyar, ein früherer Fidesz-Mann, tourte monatelang durch das Land und gewann dabei auch in traditionellen Orban-Hochburgen auf dem Land. Entscheidend war ein Stimmungswandel in ländlichen Wahlkreisen, wo viele Wähler erstmals offen gegen Fidesz votierten.

Einschätzungen unserer Korrespondenten und Experten gibt es auch zur Ungarn-Wahl bei ZDFheute live:

Bei der Wahl in Ungarn hat Peter Magyar klar gegen den langjährigen Regierungschef Viktor Orbán gewonnen. Kommt jetzt ein echter Politikwechsel, auf den auch die EU hofft? ZDFheute live. 13.04.2026 | 36:09 min

Das sagen Experten: "Es ist wohl eine der wichtigsten Wahlen in Europa gewesen", analysiert unser Brüssel-Korrespondent Ulf Röller das Wahlergebnis. In der EU hofft man nun auf mehr Einigkeit. Ungarn-Experte Ioannis Gutzianas sieht Magyar außerdem gut aufgestellt, um "vom ersten Tag an tiefgreifende Veränderungen voranzutreiben". Autorin Petra Thorbrietz warnt jedoch: Der Wahlsieg sei "noch keine Antwort auf die Herausforderungen der antidemokratischen Strömungen".

Das passiert als nächstes: Magyar will Ungarn zurück in die EU-Gemeinschaft führen, Skandale der Orban-Ära aufarbeiten und Ermittlungen gegen Ex-Außenminister Szijjarto einleiten. Bis zur konstituierenden Parlamentssitzung könnten jedoch noch bis zu 30 Tage vergehen.

USA blockieren die Straße von Hormus

Das ist passiert: Nach dem Scheitern der Friedensverhandlungen im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade der Straße von Hormus angeordnet. Seit 16 Uhr MESZ will die US-Marine alle Schiffe stoppen, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Schiffe aus Golfstaaten wie Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten sind von der Blockade nicht betroffen.

Das ist der Hintergrund: Seit Kriegsbeginn am 28. Februar ist der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus von täglich rund 150 Schiffen auf nur noch vier bis fünf pro Tag eingebrochen. Mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten sitzen im Persischen Golf fest, darunter mindestens 50 Schiffe deutscher Reedereien. Trump will mit der Blockade Irans Öleinnahmen kappen und den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen, um damit neue Verhandlungen zu erzwingen.

Das sagen Experten: "Beide Seiten haben ein Interesse daran, mit Verhandlungen aus der jetzigen Situation rauszukommen", schätzt Sicherheits-Experte Christian Mölling die Lage im ZDF-Morgenmagazin ein. Ob die USA Iran durch die Blockade zum Einlenken bewegen können, bezweifelt Mölling jedoch.

13.04.2026 | 4:47 min

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