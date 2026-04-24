Update am Abend: Von der Tankstelle über Zypern bis Bellevue

Von der Tankstelle über Zypern bis Bellevue - der Tag

Guten Abend,

von der Tankstelle bis zum EU-Haushalt: Was tun gegen die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs? Das beschäftigt heute sowohl den Bundestag als auch den EU-Gipfel. Und noch ist es eine Weile hin, aber in der Debatte über die Nachfolge im Bundespräsidentenamt macht schon mal ein Name die Runde.

Bundestag beschließt Tankrabatt

Das ist passiert: Bundestag und Bundesrat beschließen heute einen befristeten Tankrabatt. Niedrigere Energiesteuern sollen für zwei Monate den Spritpreis um günstigstenfalls 17 Cent nach unten drücken. Auch sollen Firmen ihren Mitarbeitern 1.000 Euro Entlastungsprämie steuer- und abgabenfrei zahlen können - hier muss die Länderkammer noch zustimmen.

Die Maßnahmen sind umstritten: Die Grünen kritisieren, der Tankrabatt befeure den Verbrauch fossiler Energien. Fridays for Future rügt, letztlich profitierten die Ölkonzerne und rief für heute zu Protesten gegen die Energiepolitik auf. Die AfD wiederum spricht von einem "Tropfen auf den heißen Stein", der pünktlich zur Ferienzeit auslaufe. Wirtschaftsverbände kritisieren mit Blick auf die steuerfreie Prämie, die Regierung wälze die Entlastung der Bürger auf die Arbeitgeber ab. Kanzler Friedrich Merz dagegen erklärt, mit den Steuersenkungen verbessere man die Lage für Autofahrer und Betriebe "sehr schnell".

Und was kommt bei den Verbrauchern an? Unklar ist, in welchem Umfang die Mineralölfirmen den Steuerrabatt an die Tankkunden durchreichen. Rechnerisch könnte er für einen durchschnittlichen Autofahrer in den zwei Monaten einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag an Entlastung bringen. Ebenso unklar ist, wie viele Firmen sich inmitten der Konjunkturflaute an der Entlastungsprämie beteiligen. Was die Maßnahmen für Verbraucher und Wirtschaft bedeuten - hier im Überblick:

heute in Deutschland am 24.04.2026 ab 14:00 Uhr. 24.04.2026 | 1:49 min

Iran und Energiepreise beschäftigen EU-Gipfel

Das ist passiert: Der Iran-Krieg und die gestiegenen Energiepreise - darum geht es heute auf dem informellen EU-Gipfel in Zypern. Mit dabei sind auch Vertreter arabischer Länder.

Der Druck ist groß: Die Blockade der für Öllieferungen wichtigen Straße von Hormus dauert an, die Preise sind hoch, Europas Wirtschaft ist massiv unter Druck. "Es liegt in unser aller Interesse, dass so schnell wie möglich wieder Stabilität einkehrt und die Volkswirtschaften der Welt zur Ruhe kommen", mahnt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Nikosia. US-Präsident Donald Trump hingegen erklärte, er habe "alle Zeit der Welt".

Welche Linie verfolgt die Bundesregierung? Die setzt zwar darauf, möglichst schnell zu einem Frieden zu kommen - hat darauf aber wenig Einfluss, berichtet ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese. Die Folgen des Krieges kosteten die europäische Wirtschaft täglich 500 Millionen Euro. Kanzler Merz mahne Ausgabendisziplin an: Man könne sich keinen steigenden EU-Haushalt leisten, wenn jedes Land sparen müsse.

heute in Deutschland am 24.04.2026 ab 14:00 Uhr. 24.04.2026 | 1:43 min

Debatte über Steinmeier-Nachfolge

Das ist passiert: Wer folgt im kommenden Jahr auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bringt heute etwas Fahrt in die Debatte: "Wenn Ilse Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung", sagt der CSU-Politiker dem "Münchner Merkur" und der "tz".

Wertschätzende Stimmen aus der SPD: Die bayerische Landtagspräsidentin sei "mit Sicherheit eine geeignete Kandidatin", sagt Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil dem "Tagesspiegel". Parteichef Lars Klingbeil betont, er wolle über Namen nicht spekulieren. Aber er schätze die CSU-Politikerin "sehr" und halte sie für eine Brückenbauerin. Außerdem sei es an der Zeit, dass eine Frau in Schloss Bellevue einziehe.

Einig ist man sich darin: Sein Wunsch sei es, "dass es hier einen gemeinsamen Vorschlag der Koalition gibt", sagt Vizekanzler Klingbeil und verweist auf eine Verabredung mit Kanzler Friedrich Merz. Der hatte eine Entscheidung der Koalition über die Kandidatenfrage für den Herbst angekündigt. Söder erklärte, die Union werde nach dem Sommer einen Vorschlag machen. Unser Kollege Simon Pfanzelt erklärt, wie die Chancen für Aigner stehen:

heute in Deutschland am 24.04.2026 ab 14:00 Uhr. 24.04.2026 | 2:03 min

Weitere Schlagzeilen

Der sportliche Abend

Marie-Louise Eta will in ihrem zweiten Spiel als Union-Cheftrainerin die ersten Punkte holen und damit einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen. Der Berliner Fußball-Bundesligist muss zum Auftakt des 31. Spieltags am Abend bei Champions-League-Anwärter RB Leipzig ran. Das Hinspiel hatte der Hauptstadt-Club überraschend mit 3:1 gewonnen. Anpfiff ist um 20:30 Uhr - nichts verpassen im Liveticker.

In der Champions League geht der FC Bayern ab kommender Woche zwar in Topform ins Halbfinale. Aber dort wartet mit Titelverteidiger PSG die schwerstmögliche Prüfung. Trainer Luis Enrique hat ein fast perfektes Team geformt. Können die Münchner trotzdem gewinnen? Bolzplatz blickt auf das anstehende Giganten-Duell.

Bolzplatz am 23.04.2026 um 17:00 Uhr. 23.04.2026 | 14:45 min

Im Podcast

Trump und Putin unter Druck: Haben sich die beiden Präsidenten verkalkuliert? Darum geht es im Podcast "Militär & Macht" - heute mit Militärökonom Markus M. Keupp:

Analyse zum Krieg in der Ukraine : Militär und Macht: Der Podcast von ZDFheute

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Gesagt

Der Wal macht einen kranken, aber sehr aufmerksamen Eindruck. „ Till Backhaus, Umweltminister Mecklenburg-Vorpommern

Experten raten von der aktuell laufenden privat organisierten Rettungsaktion für den Buckelwal in der Ostsee ab. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus differenziert juristisch: Das Land erteile in so einem Fall keine Genehmigung, es habe "minimalinvasive Maßnahmen" geduldet, so wie es der Gesetzeslage entspreche. Die weiteren Schritte des Teams würden derzeit geprüft, erklärt er im Mittagsmagazin.

Das private Team plant, den zwölf Tonnen schweren Säuger mit einer Art Lastkahn zu transportieren. Dafür wird eine mehr als hundert Meter lange Rinne zu dem Wal gegraben, um das Tier in tieferes Fahrwasser bugsieren zu können. Der Stand der Bemühungen - hier im Liveblog.

ZDF mittagsmagazin am 24.04.2026 ab 13:00 Uhr 24.04.2026 | 4:33 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

Schwindelfrei sollte man sein: In gut 100 Metern Höhe spannt sich die Müngstener Brücke über das Tal der Wupper - die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Mima-Reporterin Pamela Seidel und ihr Kameramann kraxeln über den Brückensteig auf das 125 Jahre alte Industriedenkmal.

ZDF mittagsmagazin am 24.04.2026 ab 13:00 Uhr 24.04.2026 | 6:02 min

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Streaming-Tipps für den Feierabend

Ein Uber per App bestellen, einsteigen, losfahren - bequemer und günstiger geht Mobilität kaum. Doch wer zahlt den Preis dafür? Ist der gute Deal für uns ein schlechter Deal für andere? DEALS zeigt, wie Uber verdient, wie wenig oft bei den Fahrern ankommt und was Gesetzesverstöße damit zu tun haben. (17 Minuten)

27.04.2026 | 17:08 min

Nähe, Streit, Rivalität: Geschwister begleiten uns oft ein Leben lang. Wie sehr prägen sie unsere Persönlichkeit? Terra Xplore blickt mit den Ehrlich Brothers zurück in ihre Kindheit und erkundet, wie Geschwister unsere Persönlichkeit prägen. (44 Minuten)

23.03.2026 | 43:24 min

Rezept des Tages: Eischnee in Vanillesoße

Mario Kotaska macht sich heute an einen fluffigen, leichten Nachtisch voller Vanille. Mit Karamell-Topping wird dieses Dessert zum kleinen Kunstwerk.

24.04.2026 | 5:50 min

Für das Rezept finden Sie hier im Download.

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team