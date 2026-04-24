Wetter am Wochenende: Sonne und bis zu 24 Grad in Deutschland

Wetter:Sonniges Wochenende erwartet - bis zu 24 Grad möglich
Am Wochenende kann laut dem Deutschen Wetterdienst "ordentlich Vitamin D getankt werden" - denn es soll in vielen Teilen Deutschlands sonniger werden. Wo es jedoch kühler bleibt.
Das Wochenende wird in vielen Teilen Deutschlands sonnig und warm. Nur im Norden werden am Samstag Wolken und Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad erwartet, wie Meteorologin Tanja Egerer von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mitteilte.
Wetterdienst: Ab Dienstag kann es kühler werden
Und so soll es auch weitergehen: "Der Sonntag wird dann seinem Namen gerecht", schreibt Egerer. Es werde verbreitet heiter bis sonnig. Die Temperaturen liegen dann laut Vorhersage zwischen 10 Grad an den Küsten und bis zu 22 Grad im Breisgau und am Hochrhein.
"Es kann also ordentlich Vitamin D getankt werden." Auch zum Start in die neue Woche ändere sich erst mal nichts. Ab Dienstag könne es dann aber etwas kühler werden.
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