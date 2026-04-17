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Panorama

Am Wochenende Aprilwetter erwartet: Erst Frühling, dann Abkühlung

Temperaturen am Wochenende:Aprilwetter: Erst Frühling, dann starke Abkühlung

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Der April macht seinem Ruf alle Ehre: Nach einem warmen und frühlingshaften Start ins Wochenende, fallen die Temperaturen zum Wochenstart deutlich. Der Überblick.

Benjamin Stöwe präsentiert das Wetter

Ein Hochdruckgebiet sorgt für warme und milde Temperaturen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dabei zwischen 13 und 24 Grad.

17.04.2026 | 3:58 min

Nach den warmen Temperaturen unter der Woche wird es am Wochenende etwas kühler. In der nächsten Woche kehrt die Sonne aber zurück, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

"Während sich das Hoch 'Uli' über dem Atlantik als sehr stabil und kraftvoll erweist und auch das Hoch über Nordskandinavien wie festgetackert seine Kreise dreht, schwächelt das Hoch 'Tilman' hierzulande doch deutlich", erklärt DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel.

Resultierend kommt das Tief "Waltraud" zunehmend auch in den deutschen Fokus.

Lars Kirchhübel, Deutscher Wetterdienst

3D-Studio, 3D-Grafik, UV-Strahlen, Gebirge, Katja Horneffer

Selbst im April ist die Sonne nicht zu unterschätzen. Sie sendet ultraviolette Strahlen in unterschiedlichen Wellenlängen aus. Meteorologin Katja Horneffer erklärt im 3D-Wetterstudio.  

08.04.2026 | 0:44 min

Höchstwerte am Samstag - dann Temperatursturz

Konkret bedeutet das: Die Temperaturen sinken deutlich. "Der Knick kommt am Sonntag", prognostiziert ZDF-Wetterexperte Benjamin Stöwe und ergänzt: "Es ist eben dann doch erst April."

Der Wetterwechsel und die kühle Luft von Nordwesten sorgen dafür, dass es ab Sonntag doch deutlich kühler wird. Nachts kann es nächste Woche noch mal Frost geben.

Benjamin Stöwe, ZDF-Wetterexperte

Während am Samstag die Höchstwerte noch zwischen 13 Grad an der Nordsee und 24 Grad im Süden liegen, fallen sie bis Montag auf bis zu 9 Grad ab. Der Tiefdruckeinfluss sorgt zudem für unbeständiges Wetter mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern.

Bühender Baum auf Wiese sowie eine Sonne, die die länger werdenden Tage anzeigt

Bye bye, Dunkelheit: Ab Sonntag gilt die Sommerzeit und es bleibt abends eine Stunde länger hell. Wie viel Tageslicht bis zur Sommersonnenwende noch hinzukommt, zeigt das Video.

28.03.2026 | 0:28 min

Bessere Aussichten im Verlauf der neuen Woche

Besser wird es im Verlauf der neuen Woche. "Hoch "Uli" kann sich über dem Nordostatlantik richtig aufplustern und seinen Einflussbereich nach und nach bis nach Deutschland erweitern", so der Meteorologe.

Die Tiefs werden nachfolgend wieder Richtung Mittelmeerraum geschoben.

Lars Kirchhübel, Deutscher Wetterdienst

Fazit: Mehr Sonne, aber es bleibt kühl.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Morgenmagazin am 17.04.2026 ab 5:30 Uhr.

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