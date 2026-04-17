Am Wochenende Aprilwetter erwartet: Erst Frühling, dann Abkühlung

Temperaturen am Wochenende:Aprilwetter: Erst Frühling, dann starke Abkühlung
Der April macht seinem Ruf alle Ehre: Nach einem warmen und frühlingshaften Start ins Wochenende, fallen die Temperaturen zum Wochenstart deutlich. Der Überblick.
Nach den warmen Temperaturen unter der Woche wird es am Wochenende etwas kühler. In der nächsten Woche kehrt die Sonne aber zurück, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.
"Während sich das Hoch 'Uli' über dem Atlantik als sehr stabil und kraftvoll erweist und auch das Hoch über Nordskandinavien wie festgetackert seine Kreise dreht, schwächelt das Hoch 'Tilman' hierzulande doch deutlich", erklärt DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel.
Höchstwerte am Samstag - dann Temperatursturz
Konkret bedeutet das: Die Temperaturen sinken deutlich. "Der Knick kommt am Sonntag", prognostiziert ZDF-Wetterexperte Benjamin Stöwe und ergänzt: "Es ist eben dann doch erst April."
Während am Samstag die Höchstwerte noch zwischen 13 Grad an der Nordsee und 24 Grad im Süden liegen, fallen sie bis Montag auf bis zu 9 Grad ab. Der Tiefdruckeinfluss sorgt zudem für unbeständiges Wetter mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern.
Bessere Aussichten im Verlauf der neuen Woche
Besser wird es im Verlauf der neuen Woche. "Hoch "Uli" kann sich über dem Nordostatlantik richtig aufplustern und seinen Einflussbereich nach und nach bis nach Deutschland erweitern", so der Meteorologe.
Fazit: Mehr Sonne, aber es bleibt kühl.
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