Ein Banken-Leak, die Stromsteuer und das Glück der Bayern

Guten Abend,

eine internationale Recherche sorgt für Furore, der Bundeskanzler hofft auf eine Lösung bei der Stromsteuersenkung und beim Glücksatlas gibt es einen Wechsel an der Spitze. Der Tag.

Interne Dokumente belasten die Deutsche Bank

Das ist passiert: Die Deutsche Bank hat immer wieder Geschäfte mit hochriskanten Kunden fortgeführt, obwohl interne Fachleute vor Geldwäsche, Korruption oder Sanktionsverstößen warnten.

Die Deutsche Bank hat immer wieder Geschäfte mit hochriskanten Kunden fortgeführt, obwohl interne Fachleute vor Geldwäsche, Korruption oder Sanktionsverstößen warnten. Darum wissen wir das: ZDF frontal konnte vertrauliche Unterlagen aus dem Inneren von Deutschlands größter Bank auswerten. Whistleblower gaben 15 Millionen interne Daten an die Journalisten Josy Joseph und Khadija Sharife weiter. Die teilten das Datenleak mit dem ZDF und mehr als 50 Redaktionen weltweit. Die Dokumente legen nahe, dass die Bank wiederholt Warnungen ihrer eigenen Experten überging. Besonders einflussreiche und vermögende Kunden profitierten demnach von Ausnahmen. Zugleich offenbart das Leak erhebliche Schwächen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Vergangenheit.

ZDF frontal konnte vertrauliche Unterlagen aus dem Inneren von Deutschlands größter Bank auswerten. Whistleblower gaben 15 Millionen interne Daten an die Journalisten Josy Joseph und Khadija Sharife weiter. Die teilten das Datenleak mit dem ZDF und mehr als 50 Redaktionen weltweit. Die Dokumente legen nahe, dass die Bank wiederholt Warnungen ihrer eigenen Experten überging. Besonders einflussreiche und vermögende Kunden profitierten demnach von Ausnahmen. Zugleich offenbart das Leak erhebliche Schwächen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Vergangenheit. Das sind die Reaktionen: Die Deutsche Bank erklärte auf Anfrage, sie sei heute "eine andere Bank". Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren in seine internen Kontrollen investiert, das Risikomanagement gestärkt und die Unternehmenskultur grundlegend verändert. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte: "Die Berichte zeigen, dass wir den Kampf gegen Geldwäsche und andere kriminelle Geschäfte weiter konsequent führen müssen." Die Deutsche Bank sei nun in der Verantwortung, "mit vollständiger Transparenz aufzuklären, wie sie Versäumnisse und interne Kontrollmängel abgestellt hat und in Zukunft wirksam verhindert". Auch US-Präsident Donald Trump reagierte auf die Recherche. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bank verschickte 2017 versehentlich einen Download-Link zu Steuerunterlagen an einen Steuerberater in den USA, darunter Unterlagen zu Trump-Konten. Darauf angesprochen sagte Trump heute, er bezahle jede Menge Steuern - und: "Sie hätten es nicht tun sollen. Es ist illegal für sie, das zu tun."

Frontal, 17.11.2026, 7 Uhr 17.11.2026 | 10:14 min

Koalition sucht Lösung im Stromsteuer-Streit

Das passiert: Heute Abend tagt der Koalitionsausschuss von Union und SPD im Kanzleramt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Senkung der Stromsteuer für alle.

Heute Abend tagt der Koalitionsausschuss von Union und SPD im Kanzleramt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Senkung der Stromsteuer für alle. Das ist der Hintergrund: Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Einigung auf eine Senkung der Stromsteuer für alle bereits angekündigt - und zwar zum 1. Januar 2027. Für ihn geht es bei der bereits in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Senkung auch um die "Glaubwürdigkeit".

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Einigung auf eine Senkung der Stromsteuer für alle bereits angekündigt - und zwar zum 1. Januar 2027. Für ihn geht es bei der bereits in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Senkung auch um die "Glaubwürdigkeit". Das sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese: "Fronten gibt es bei der Gegenfinanzierung", erklärt Schmiese. Die Steuersenkung kostet 5,4 Milliarden Euro. "Die Union möchte Überschüsse aus dem EEG-Konto anzapfen oder beim Klima- und Transformationsfonds kürzen. Beides lehnt die SPD als verfassungsrechtlich riskant oder klimapolitisch falsch ab." Die SPD bringe wiederum höhere Steuern auf Kapitalerträge oder Körperschaften ins Spiel - "für CDU und CSU ein rotes Tuch". Konfliktpotenzial gibt es also genug, "doch gerade weil beide Seiten unter eigenem Druck stehen, wollen alle heute anstatt Schicksalsabend ordentliche Lösungen", sagt Schmiese.

Mittagsmagazin von ARD und ZDF, 17.11.2026, 12 Uhr 17.11.2026 | 2:02 min

Deutschland besonders von Extremwetter betroffen

Das ist passiert: Die Umweltschutzorganisation Germanwatch hat pünktlich zur Klimakonferenz COP31 in Antalya ihren Klimarisiko-Index vorgestellt. Demnach zählt Deutschland zu den besonders von Extremwetter betroffenen Ländern.

Die Umweltschutzorganisation Germanwatch hat pünktlich zur Klimakonferenz COP31 in Antalya ihren Klimarisiko-Index vorgestellt. Demnach zählt Deutschland zu den besonders von Extremwetter betroffenen Ländern. Das sind die Details: Laut Untersuchung haben in Deutschland zwischen 1996 und 2025 mehr als 33.000 Menschen ihr Leben infolge von Wetterextremen verloren. Die Sachschäden lagen bei etwa 120 Milliarden Euro. Mit Blick auf die vergangenen 30 Jahre kommt Deutschland demnach auf Platz 34 von 174 Ländern.

Laut Untersuchung haben in Deutschland zwischen 1996 und 2025 mehr als 33.000 Menschen ihr Leben infolge von Wetterextremen verloren. Die Sachschäden lagen bei etwa 120 Milliarden Euro. Mit Blick auf die vergangenen 30 Jahre kommt Deutschland demnach auf Platz 34 von 174 Ländern. Das sagen die Co-Autorinnen der Untersuchung: "Hitzewellen verursachen hierzulande die meisten Todesopfer, Stürme und Flut- oder Hochwasserkatastrophen die größten Schäden", sagt Vera Künzel von Germanwatch. Co-Autorin Lisa Schultheiß fordert: "Die Hauptverursacher der Klimakrise müssen endlich für Anpassung und den Umgang mit Verlusten und Schäden ihren fairen Beitrag leisten."

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Ratgeber: Wenn Kinder Lebensmittel verweigern

Keine Zwiebeln in der Soße, bloß nichts Grünes - und Fisch kommt gar nicht erst auf den Teller: Viele Eltern kennen solche Situationen. Vor welchen Herausforderungen Eltern stehen und wann wählerisches Essen zum Gesundheitsrisiko wird, erklärt Maximilian Genschke in unserem Ratgeber:

Volle Kanne, 17.11.2026, 09:05 Uhr 17.11.2026 | 5:17 min

Sport

Drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage: Nach dem Kantersieg gegen die Niederlande und dem Gruppensieg in der Nations League zieht Nils Kaben eine erste Klopp-Bilanz. Sein Fazit: "So viel Spaß wie am Montag hat die deutsche Nationalelf schon länger nicht mehr gemacht." Die ganze Bilanz gibt es unter dem Link - die fünf Tore gegen die Niederlande hier noch einmal im Video:

Sportstudio, 16.11.2026, 22:45 Uhr 16.11.2026 | 8:42 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Eine Serie von Stürmen zieht derzeit über Nordkalifornien hinweg. Besonders die Küsten leiden unter den Folgen. Dort peitschen die Wellen teils meterhoch gegen das Ufer, wie unser Video zeigt:

ZDFheute Xpress, 16.11.2026, 21:40 Uhr 16.11.2026 | 0:47 min

Ein Lichtblick ...

... für Menschen in Bayern: Laut SKL-Glücksatlas sind sie die zufriedensten Menschen in Deutschland - und lösen damit den bisherigen Spitzenreiter Hamburg ab. Auf Platz zwei folgt Nordrhein-Westfalen, das um zwei Plätze gestiegen ist.

Quelle: ZDF/iStock

Insgesamt ging die Lebenszufriedenheit der Deutschen allerdings leicht zurück - von 7,09 auf 7,00. Die Skala der Befragung geht von null bis zehn - so viele Punkte geben die Deutschen ihrem persönlichen Glücksgefühl, wenn sie folgende Frage beantworten müssen: "Wenn Sie einmal alles in allem nehmen: Wie zufrieden sind Sie insgesamt zurzeit mit Ihrem Leben? Null bedeutet 'überhaupt nicht zufrieden', zehn bedeutet 'völlig zufrieden'."

Streaming-Tipps für den Abend

Pablo Escobar gilt als grausamster Drogenboss der Welt. Wie fühlt es sich an, wenn so jemand dein Vater ist? Das erzählt Escobars Sohn Sebastián Marroquín in der Doku-Serie "Escobar - Mein Vater, der Drogenbaron", die heute Abend ab 20:15 Uhr auf ZDFinfo läuft. Alle Folgen sehen Sie auch vorab im Streaming-Portal, die erste Folge gibt's auch direkt hier (44 Minuten):

29.09.2023 | 43:09 min

Rezept des Tages: Kohl mal anders

Verschiedene Kohlsorten herzhaft und süß interpretiert: Mario Kotaska zaubert aus dem saisonalen Gemüse herzhafte Grünkohl-Pfannkuchen und süße Rotkohl-Flammkuchen mit Birnen.

Volle Kanne, 17.11.2026, 09:05 Uhr 17.11.2026 | 15:56 min

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Kevin Schubert und das gesamte ZDFheute-Team

Kevin Schubert ist Redakteur und Reporter bei ZDFheute.